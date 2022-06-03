英國在星期四（6月2日）起一連四天慶祝英女皇伊利沙伯二世登基七十周年。這位英國史上在位最久的君主在1952年登基之時還是花樣年華，今天已是華髮嶙峋。七十年不是一晃過去，英國以至世界都幾歷變遷。



七十年前，英女王是全球多個地方的國家元首，包括新加坡在內的馬來西亞、塞浦路斯、馬耳他、牙買加、羅德西亞……大英帝國仍然有着它日不落的氣魄。蘇伊士運河危機標誌着帝國的沒落，一波又一波去殖民地化和獨立浪潮，抹去了帝國大片領土。如今英女王雖然仍然是澳洲、加拿大、新西蘭等地方的象徵元首，但共和主義運動的呼聲未曾止息，澳洲新任總理阿爾巴尼斯更增設了共和國事務助理部長，似有推動不再以英女王為澳洲元首之勢。

帝國不再 冷戰還魂

有改變，也有不變。1952年伊安法蘭明首畫《智破皇家賭場》，到今天占士邦仍然是英國的文化象徵。大笨鐘仍然在屹立在泰晤士河伴，完成了維修後今年還以新面目示人。由英女皇登基那時的邱吉爾到今天相位動搖的約翰遜，英國歷任十四位首相，仍然是由保守黨和工黨輪流執政。邱吉爾曾經主張歐洲合眾國，到英國1973年加入歐洲經濟共同體，及至後脫歐時代的今天，英國仍然在找尋與歐洲大陸的最合適距離。

七十年前西方與共產陣營深陷冷戰，中美在朝鮮半島爆發開戰，七十年後的今天中美全面鬥爭，歐美軍事支援烏克蘭，在這片東歐土地上力抗俄羅斯的入侵。

自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭計起，至今星期五（6月3日）已達百日。戰事仍然膠着，俄羅斯沒有獲勝，烏克蘭也沒有投降。烏克蘭東部和南部一帶在俄軍的控制或者攻勢之下，首都基輔卻仍然沒有陷落。美國和歐洲盟友持續地向烏克蘭輸送軍事裝備，拜登近日加碼提供中程火箭系統，但經濟制裁的圍堵策略仍然沒有令俄羅斯經濟崩潰，中國亦仍然呼籲不要以制裁或施壓，而是正視俄羅斯的安全訴求來化解干戈。

戰事膠着 歐洲變天

戰爭百日好像依舊，但與此同時卻改變了歐洲面貌。德國告別戰後和平主義，大幅增加軍費開支，被稱為其歷史之轉向。瑞典和芬蘭申請加入北約組織，結束長年的軍事中立政策。丹麥通過公投，決定重新參與歐盟的共同安全與防務政策。向來依賴俄羅斯能源供應的歐盟，27個成員國通過禁運超過三分之二俄羅斯石油進口，並投資3000億歐元加快轉型再生能源。

戰事百日未完，或許超出了一些人的預期。十四年前俄羅斯助拳南奧塞梯，僅花五天便打敗了格魯吉亞。1967年以色列僅花六天，擊潰埃及、約旦和敘利亞聯軍。戰爭可以閃電，但也可以漫長。七十年前英女皇登基之時，韓戰已經打了兩年，三年後爆發的越戰更是曠日持久，持續長達廿年才結束。歐美政府愈來愈多人指出，俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭將要再耗上一段時間。

七十年不短，一百日不長，同樣足以讓事情變化萬千。七十年前的香港，還是尚未發展起來的小殖民地，到了回歸之時的香港，卻已是享譽全球的國際城市。走過二十五年的年月，香港愈來愈在爭拗和衝突中迷失方向，沒有了前進的動力。但百日既然可以改變世界，百日就自然也足以讓這個城市改變。問題就在於我們有沒有改變的意識，以及知道應該改變的方向。時間不會等人，我們只能迎接變化，適應變化，最終做到擁抱變化。