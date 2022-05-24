香港準備了什麼來慶祝回歸廿五載？

行政長官林鄭月娥星期二（5月24日）表示很高興看到近日疫情漸趨穩定，因此特區政府也決定重新啟動各項慶祝香港回歸祖國25周年的活動。她說：「今年是回歸祖國25周年，是一個非常重要的日子，尤其是經過過去五年在中央的大力支持下，我們回到『一國兩制』的正確軌道」。



對於中央領導人會否在7月1日特區成立紀念日當天來港的問題，林鄭月娥表示熱切希望他們能夠訪港發表重要講話，但強調自己不能夠正面回答，「只能說今天沒有事情可以公布」。與此同時，她又指出社會各方應該共同繼續努力，「保持現時這個平穩向下的疫情趨勢，讓大家可以一起開心慶祝回歸25周年」。

特區慶回歸25周年活動啟動禮。（余俊亮攝）

回歸早年難題迄今未解

本港每天新增陽性個案數字日前跌破200宗，創下了年初第五波疫情回落以來新低，這自然屬於一件值得社會眾人高興的事情。然而在現時社會經濟環境下，特區回歸祖國25周年本身是否有令市民開心的元素，以至林鄭月娥所謂香港管治已經回到「一國兩制」正軌之說能夠成立與否，大家對此恐怕都是見仁見智。

早於25年前董建華就職首任行政長官的演辭，他已經提到「市民逼切的房屋需求，經濟轉型帶來的就業困難……必須慎重處理，認真對付」。直到五年前國家主席習近平來港出席慶祝回歸20周年大會，指出本港「經濟發展也面臨不少挑戰，傳統優勢相對减弱，新的經濟增長點尚未形成，住房等民生問題比較突出」，但這些困難來到今天都未獲有效解決。

就以房屋問題為例，董建華當年於就職典禮上曾聲稱要在十年內讓全港七成家庭擁有自置居所，以及將輪候公屋時間的縮短至平均三年。豈料等到25年以後，我們卻看到最新一期《綜合住戶統計調查按季統計報告》內的自置居所住戶比率到去年底仍不足五成，而房屋委員會不久前公佈截至今年3月底一般公屋申請者平均輪候時間更增至6.1年。

香港尚未走出困境

去年港澳辦主任夏寶龍指出香港要告別劏房後，官員及建制派一時都紛紛說要解決房屋問題，但在口號以外實際做了多少工作，社會至今尚未看見。李家超在特首選舉期間曾經到油麻地及佐敦探訪基層住戶，但其政綱最主要的倡議只得提速、提效、提量，以及讓輪候市民提早上公屋，對《收回土地條例》僅表示會「適當引用」。現屆政府未盡其責，候任政府未展曙光，建制派未盡其力督促政府，難道還要中央官員耳提面命，這些治港者才懂得化口號為實事，真正展開治理改革嗎？

「一國兩制」的正確軌道無疑應該是建立在長期繁榮穩定與廣大市民福祉上。香港特區回歸即將迎來25周年這個「五十年不變」的中途點，雖然不同年代的國家領導人多次提醒說「五十年不變」是形象性宣示、2047年後未必需要再變，但這只是說資本主義與生活方式保持不變，絕非縱容治港者連怠政態度一併不變，對經濟、民生困境皆視而不見，乃至任由它們惡化下去。

港府策劃本年眾多慶祝活動，選擇以「砥礪奮進廿五載，攜手再上新征程」為主題。姑勿論這些活動充斥着機管局啟用三跑、消防處推廣宣傳片一堆濫竽充數的項目，也不談過去25年特區管治是否真的稱得上有「砥礪奮進」，起碼香港需要踏上「新征程」算是說對了，因為如果再不進行革新的話，市民對特區政府的感覺估計只會有「㷫」而不會有「慶」。