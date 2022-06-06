候任特首李家超周一（6日）在本地報章刊登文章〈「我們的25年」萬眾一心 同開新篇〉，一邊講述自己在警隊及政府的經歷，一邊細數回歸25年中香港的變化。他形容在保安局九年間，面對了包括反國教、佔中等一連串抗拒「一國」的行動，以至於國安法實施後才控制住亂象，強調「沒有國家安全，就沒有繁榮穩定」、「只有在社會安定平穩的環境下，才可以推動經濟的長足發展」。



國家安全無疑重要，我們也認同穩定是一切經濟發展的基本條件。但更值得人關心的問題是，現在香港局勢大致穩定下來後，政府到底什麼時候才願意大刀闊斧地進行經濟改革，是否懂得化解香港多個深層次矛盾。

社會已回復安寧

國安法雷厲風行，多名政治或社運人物先後被捕及起訴，不少仍被關押，已對犯事者起了足夠的警誡作用。而隨着參與反修例暴力示威的被捕者的案件陸續提堂，不少被判有罪並處以徒刑，反政府示威基本上自2020年起亦不復再見。除了零星的好事者仍在鼓吹抵抗政府之外，偏激及暴力的社會運動已經基本停止，亦不再有廣泛的社會支持。

大型暴力示威已不再，社會基本上回復安寧，正是「由治及興」的好時機。（AP）

比起社會運動，2020年後疫情嚴重打擊本港經濟，大部分市民更關心如何渡過經濟難關及疫情。例如疫情早期不少市民抗拒政府所推出的防疫政策，但在第五波疫情後為了社會早日復常、恢復經濟活動，社會亦沒有再興起針對政府措施的廣泛不合作運動。如果說「只有在社會安定平穩的環境下，才可以推動經濟的長足發展」的話，現在無疑是處於這種環境之下。

如何才能由亂到治

現在社會既已大致回復安寧，市民亦期望能關注於經濟發展，政府應該好好利用這個氣勢深化社及經濟改革。一方面，政府要處理好分配問題，將經濟成果更好地分流至社會基層；另一方面，政府要處理好發展問題，增加社會發展的動力，創造新的機會，讓年青人看到更多不同的出路，而非只能繼續走老路。

穩定雖然是發展的前題，但社會穩定、治安重拾之後，社會並不會自然地「由治及興」，必須有人主動作出改變。如果香港政府止於維持穩定，繼續以過去那種無為而治的心態管治，那香港的深層次問題並不會自然解決或是緩和，社會不同階層的不滿只會繼續累積，直至另一個爆發點。也不能期望有一天會像過往一樣，什麼也不做但機會卻自然地落到香港身上。未來的政府必須更加主動出擊、果斷行動，推出更多的政策促進改變。誠然，就如李家超在同文中說，未來五年是香港由治及興的關鍵五年。香港已經守株待兔浪費了25年的時間，不能再浪費。