立法會要推動政府行政改革

立法會小組委員會周五（20日）討論政府架構重組方案，議員雖然均支持方案，惟不少亦就方案引伸的薪酬開支向政府提出質疑，尤其是方案將為政府增加每年至少9,000萬元開支。不少議員更關注三名副司長的職能及定位，以至所衍生的人手編制擴充及薪酬待遇到底有何具體增值。



立法會議員的職責是監察政府、批准政府開支，針對政府改組後引伸的薪酬安排自然屬份內之事，政府相關的部門亦有責任回應新增的開支將如何有助施政府，讓立法會在往後的日子能為其表現衡工量值，及令社會明白背後的考量。議員理應熟悉政府運作及政策制定，應代表市民向政府提出改組應受注意的着眼點，而官員亦應具體回應社會的疑問。若然只斟酌開支，最終容易因小失大，錯過改善政府行政效率的機會。

李家超於行會通過架構重組方案後見記者。（張浩維攝）

架構重組應理順局署職能

政府架構重組茲事體大，意味着政府內部將得以推行行政改革，把過去協調不周的問題理順過來，以便把新特首的政綱落實出來。以香港至為重要的土地、運輸、房屋問題為例，社會過去就時有咎病運輸及房屋局負責統籌香港交通和房屋兩個版塊，涉及的政策工作過份繁重，因而導致不少問題都未能及時解決，政策措施留中不發。改組方案提出分拆成運輸及物流局和房屋局兩局，分別地處理涉及兩者的政策，預期可以加快兩者處理個別政策的效率，安排就值得社會肯定。

然而，政府架構仍有不少值得理順的地方，例如有議員提出香港電台現時製作不少涉及文化生活的節目，其實可考慮一併撥入新成立的文化體育及旅遊局。奈何官員以香港電台定位仍屬公營廣播為由，維持目前歸商務及經濟發展局轄下部門，未見能完全解釋安排。亦有議員指出現時古跡遊發展是香港旅遊的重點發展方向，但負責保存考古及建築文物的古物古跡辦屬於發展局，未有被歸入新的旅文化體育及旅遊局。這些考慮政府官員正視，而非以一貫政策便當作解釋。

立法會首度討論「六司十五局」方案。（梁鵬威攝）

有待完成的公共行政改革

政策局改組預期有助提升政府解決社會問題的能力，但更大刀闊斧的公共行政改革也是不可或缺。今次的改組方案採納了「避免改組或分拆部門」的原則，換言之，改組大多只屬部門從屬的調動，未能更深入地調整各個部門的工作和性質。

香港各項問題環環緊扣，只是作這種司署劃分的調動，容易造成頭痛醫頭、腳痛醫腳的情況。如果用露宿者的例子來說明，可見單單是這個社會問題就涉及了社會福利署、食環署、警務處、民政署等多個部門的職責。缺乏更深入的政府部門分拆和改組，甚至釐清各個部門的權責安排，或者會延續現時各個部門各自為政、層層卸責的情況。這亦說明今次的政府重組應該只是起步開端，社會期待更大規模的公共行政改革。