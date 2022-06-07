優之良品是香港經濟問題的縮影

本港零食連鎖店優之良品於星期一（6月6日）傳出全線結業的消息，多家分店在營業時間關門閉店或電話無人接聽，官方網站不能正常進入瀏覽，亦有聲稱店內員工向傳媒表示數日前收到終止僱傭合約通知。另外，「優之良品」在早前已經頻頻放租旗下自用舖位，包括銅鑼灣利園山道、觀塘物華街、荃灣街市街、佐敦彌敦道等處。



優之良品發言人接受傳媒查詢時指出，香港流失大量遊客導致公司出現虧蝕，所以才要作出全線零售店結業的決定，但不排除因應日後情況改善恢復營運。在剛派發的2022年保就業首輪資助裏，優之良品僅就50名僱員申請補貼，相比它在2020年保就業兩輪資助間申請補貼的206人大幅減少。

與此相對，財政司司長陳茂波同一日卻在立法會財經事務委員會會議上稱，隨着近期社交距離措施逐步放寬，近期消費活動、營商氣氛已經見到明顯改善，並且強調只要疫情繼續受控，往後經濟應該能進一步恢復。不過，有議員仍質疑當局各項幫助振興措施不足，擔憂實際經濟復甦速度未必如港府官員預期中理想。

陳茂波交代香港最新經濟數據。（羅君豪攝）

經濟發展需要設法持續

1993年創立的優之良品無法撐過「三十大壽」，難免引來坊間輿論關注，當中有人批評其客源於2003年自由行開放後由港人轉為內地旅客為主，甚至變得愈來愈不照顧本地市場需要，連優之良品發言人也直接承認過去生意「好靠自由行」。在近年社會運動、新冠疫情拖累遊客數量大減下，此種經營模式自然不能長久維持。

值得注意的是，前述情況似乎並不限於優之良品，本港許多行業基本上都是面對類同的境遇。它們過去多年長久受惠內地旅客，養尊處優之下變得欠缺抗壓能力，一旦遇上重大挑戰隨時潰不成軍，無法適應變局調整業務謀求自我存活。尤其優之良品選擇的是結業後將舖位招租，再次揭示香港經濟始終太看重地產投資的回報，這恐怕稱不上一個發展良好的跡象。

況且打從疫情肆虐以來，社會與政府或多或少都存在一種幻想，覺得只要等到「通關」、全部經濟難題都能透過外來遊客或資金的打救而獲解決，這顯然不會是事實。畢竟一地發展想要持續下去的話，既沒可能將其經濟命脈完全放在外部因素之上，也沒可能完全依賴個別行業片面蓬勃，而負責引導社會走向可全面、均衡發展，正是管治者的一大責任。

管治者須引領發展方向

其實今次優之良品於發放首輪保就業補貼及電子消費券後隨即結業，本身便說明當局的工作未能好好對準問題焦點。古語有云：「授人以魚，不如授人以漁」，單次性的資助若沒能夠用得其所，對於刺激長期發展不一定會產生助益。比起假借不同名目來為疫下企業提供補貼，港府更應考慮怎麼才能鼓勵它們加快轉型，特別是利用創新科技在本地開拓新的商機。

此外，國家前年開始提出建構「國內大循環」為主體的經濟「國內國際雙循環」，香港固然必須參與其中，但那是站在國家高度的維度來看，跟各省市本身內部有自己的經濟「大循環」並無衝突。國內不少省市規劃都看到在參與「國內大循環」的同時，還得發展「省內大循環」、「市內大循環」，但是香港大多數人似乎卻只知有前者而忽略了後者。

總而言之，優之良品結業可謂是香港眾多問題的縮影，它首先折射出香港企業在疫下的苦況，但其興衰軌跡也提醒了持續發展必須適應變化，切忌只知向特定行業或外部市場傾斜，而特區政府作為管治者亦得指引經濟發展方向，不能只知社會有困難時提供即時資助補貼，卻沒協助整個社會形成能自力更生的本地循環經濟。