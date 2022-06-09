01多聲道｜從海鮮舫的前世今生談文化保育

有超過45年歷史的香港仔珍寶海鮮舫自2020年3月停業以來，已有兩年，最近傳出珍寶海鮮舫將移離香港的消息，未幾又發生其廚房船入水傾斜的意外，令不少有識者及保育有心人為此憂心忡忡。作為一艘船舶，海鮮舫與一般意義的古物及古蹟性質不同，未受現行《古物及古蹟條例》涵蓋；海鮮舫1976年起營運，亦被不少人質疑其歷史性。歷史的長度不一定與厚度掛鉤，若我們正本溯源，珍寶海鮮舫在地區性、旅遊業以至飲食業均具文化、經濟以至歷史價值，其價值也並非單純的年份數字所能涵蓋的。



海鮮舫為何叫「舫」？

今日我們常説的海鮮舫，其實是中國畫舫的一種。根據《説文解字》，海鮮舫的「舫」，最初是指兩艘合併的船，因體積大，行駛平穩，適合遊樂，由於船上加上裝飾，故名「畫舫」。在中國，畫舫能追溯的歷史很長，最早在東晉年間（317-420）的《洛神賦圖》已有記載，而另一種供人遊樂的「樓船」，更是自漢代便有記載。

北京故宮博物院藏《洛神賦圖》，宋摹本

香港海鮮舫前身：歌堂船

香港的海鮮舫，其前身相信是源自廣州、珠江一帶的「歌堂船（又稱歌堂躉）」。1920-1930年代的香港仔，仍未有酒樓和食肆，在香港仔的水上人就開始經營「歌堂船」，為當地水上人提供唱歌吃喝、婚嫁宴會的船宴服務。「歌堂船」為水上人的叫法，是因為當時會在船上搭建俗稱「歌堂」的表演平台，可在其上唱歌跳舞，宴樂助興，故名。而在港府海事處的登記冊裏，則將「歌堂船」稱為「禮舫」。已知最早的「歌堂船」為「九記」、「合記」，約建於1929-1930年。早期的「歌堂船」以木製小艇經營，只有一層，後來加建至兩層，也出現了鐵船。「歌堂船」最初只接預約的包辦喜宴酒席，後又發展為也接待被水上人稱為「街上人」的一般市民，兼營海鮮船宴。據稱出現這變化的原因是因為「歌堂船」停泊的海面鄰近當時鴨脷洲的公眾墳場和香港仔華人永遠墳場，不少市民均會在完成喪葬儀式後，坐駁船到「歌堂船」吃飯。

戰後的1950年代，「歌堂船」發展已相當蓬勃，並隨着戰後資本南移，南北商人客源增多，逐漸演變為海鮮舫。「漁利泰」就是其中的表表者，它本來為一艘傳道船，1940年代開始改為漁民婚嫁禮堂，1950年代改裝為海鮮舫。當時冷藏技術不如今日，市民不容易吃到新鮮海鮮，到香港仔的「歌堂船」點菜，享用即席烹調的海魚，是當時的熱門旅遊項目。

珍寶海鮮舫與香港走過的路

今日我們常稱的「珍寶海鮮舫」，其實是由兩艘舫船——珍寶海鮮舫和太白海鮮舫組成，合稱「珍寶王國」，昔日曾一度包括海角皇宮。「珍寶王國」中最早的海鮮舫，是1950年開業的太白海鮮舫，初時只是一艘木製登陸艇，到1952年建成更大的105呎畫舫，船上仍如「歌堂躉」般，附有表演歌壇。1960年代初，太白海鮮舫又換成一艘150呎長、樓高兩層的中式樓船，而舊船則遷至容龍別墅對開的青山灣繼續營業。1950年代至1969年代，海鮮舫在香港蔚然成風。1957年，海角皇宮海鮮舫開幕；1960年代初，又有沙田畫舫在沙田海岸開業。

1960年代末，太白海鮮舫計劃擴大規模，籌資建一艘新畫舫，即今日的珍寶海鮮舫。但1971年10月30日，珍寶海鮮舫在準備開業前發生四級大火，全艘海鮮舫焚毀。因船主無力修復，後由何鴻燊和鄭裕彤合資購入，並耗資港幣3,000萬元，至1976年正式開業。珍寶海鮮舫樓高三層，仿照中國宮廷設計，總面積4萬5千平方呎，是當時香港最大規模的水上餐廳，被稱為「世界上最大的海上食府」。開業初期，珍寶海鮮舫靠泊在香港仔避風塘岸邊，到了1978年，因應香港仔海傍填海興建高速公路，珍寶、太白和海角皇宮由香港仔避風塘遷至深灣海中心。每到晚上，太白、海角及珍寶三船的燈光照遍海面，畫面非常壯觀。當時的中外遊客都喜歡在岸邊，乘坐小船前往用餐，體會漁港風情，大有「不到海鮮舫，就不算去過香港」之意。

1980年代初，珍寶海鮮舫收購太白海鮮舫（1980）和海角皇宮（1982），結束了互相競爭的局面。1997年金融風暴，海角皇宮結業，後被售往外地。2003年，珍寶海鮮舫、太白海鮮舫進行翻新，並合稱為「珍寶王國」，今人又慣稱為「珍寶海鮮舫」。

1971年10月31日的《華僑日報》，報道了珍寶海鮮舫的大火災情。（來源：香港舊報紙）

珍寶海鮮舫的香港價值

珍寶海鮮舫是幾代香港人的集體回憶，亦是香港在國際上的重要象徵以至文化符號，向世界展示了香港特色，具有重要的文化價值。在不同香港電影（《食神》、《無間道II》）以至國際電影（李小龍《龍爭虎鬥》、《哥斯拉》）均曾在此取景，深入人心。珍寶海鮮舫雖然曾經遭受大火蹂躪和業權易手，但數度重修、復興，體現了香港人永不言敗的精神，見證了香港經濟的騰飛，反映了香港比較輝煌的一段歷史，對於香港的歷史文化是一個很有意義的載體。

除了文化價值以外，在經濟效益上，珍寶海鮮舫也是香港一個有國際代表性的旅遊地標。1970至1990年代，它是香港必去的景點。與其耗資不菲，去重新開發新旅遊景點，作為現成的旅遊資源，珍寶海鮮舫有數十年的國際知名度，廣為全球旅客熟悉，毋須重新做廣告、宣傳，已可吸引中外旅客、「香港迷」前往。珍寶海鮮舫與同樣位於南區的海洋公園、赤柱和香港仔，以至同樣位於香港島的山頂纜車、太平山頂，已足以構成一條完整一日旅遊路線，吃喝玩樂、歷史文化兼而有之，可以產生協同效應。珍寶海鮮舫現時面對的困境其實是因為幾年來受疫情影響，旅客未能訪港，屬於大環境問題，而不是產業的結構性問題。相信疫情一過，遊客重返香港，營運問題就會隨之而解。希望有關方面能從長遠、整體角度出發，在保存香港人對珍寶海鮮舫的集體回憶同經濟效益之間取得平衡。

而在保育香港歷史的角度而言，珍寶海鮮舫亦值得透過不同的形式留存下去，由保育船體本身，以至將部分文物、相關的口述歷史收藏到歷史博物館、文化博物館等，又或者將其覓地重建、興建博物館或進行活化等，都可以將它的歷史和故事，以至文化價值、經濟價值得到更好的發揮，承傳下去。

1973年的香港仔，圖左下為重建中的珍寶海鮮舫。圖中央則是太白海鮮舫與海角皇宮（黃色屋頂者）。（地政總署圖片）

作者蔡兆浚是香港地方志中心《香港志》—《附錄部類》責任編輯。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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