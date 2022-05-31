海鮮舫駛離港　「躍動港島南」剩什麼？

持有珍寶海鮮舫的集團在本周一（30日）宣布下月把船隻移離香港維修和存放，原因是集團為船檢查、維修和保養成本不菲，加上本港沒有泊位，牌照到期，至今沒有企業接手經營。本屆政府啟動「躍動港島南」計劃，目標之一是要活化海鮮舫，如今海鮮舫黯然離港，究竟「躍動港島南」能走多遠？



海鮮舫在前年3月因為不敵新冠疫情而結業，同年11月，《施政報告》展開「躍動港島南」計劃，把南區變成適合工作、居住、創意及消閒玩樂的地區。在八個重點項目之中，活化海鮮舫是第二項。業主無償捐贈海鮮舫給海洋公園，政府稱將推動海洋公園和非政府機構協作，以非牟利方式令海鮮舫在香港仔避風塘重生成為南區富特色的歷史文化和旅遊景點。

珍寶海鮮舫是著名的遊客景點。 （蔡正邦攝）

所託非人 政府有責

然而，重生方案可謂波折重重，一來疫情未了，海鮮舫難以單靠本地客撐起消費，二來海洋公園因為資源緊絀，亦一直找不到第三方接手營運，最後決定不接收海鮮舫。持有海鮮舫的集團其後與多間企業商討接手海鮮舫，惟因成本、牌照和泊位問題而遭拒絕。「託孤」不成，集團最終決定把海鮮舫遷離本港，等待新經營者。行政長官林鄭月娥在周二（31日）的記者會回應，海鮮舫擁有人與海洋公園若果無法達成完美方案亦「無可厚非」，政府亦無意斥公帑營運之。

其實，海洋公園獲政府注資54億元續命，園方理應可以專注改革營運，找出如何聯乘海鮮舫，在疫下疫後吸引遊客的方法。活化海鮮舫是連同發展海洋公園為「躍動港島南」的重心，海洋公園正轉型成為休閒樂園，其實可以結連海鮮舫的建築特色、南區的漁業變遷、以及本地節慶習俗等，並以水路連接各旅遊點，既可創造獨特行程，帶動商機，亦塑造獨特的香港以至中華文化歷史發展故事。

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留海鮮舫 保「躍動」文化歷史特色

海鮮舫持有者表示會靜待新經營者出現，並為項目找尋新出路。船隻如能「回歸香港」並重操故業是好事，否則香港故事就從此缺了重要一頁。海洋公園未能善用名勝，留不住名勝，園方有否能力擔當「躍動」重心自然亦成疑問。如果政府當初參考活化歷史建築伙伴計劃的做法，徵集並選拔兼具商業價值和保育特色建築的營運建議，也許海鮮舫就不至於前路迷糊。

整個「躍動」在歷史文化和旅遊範疇崩了一角，那其餘部份去向又會如何？根據政府在今年3月發表總綱概念計劃第二版，分批落實改善道路、海濱、避風塘、公共空間等設施，發展和擴建海洋公園，又推動活化工廈和一地多用，並舉辦「地方營造」盛事，大部分也在建議或可行性研究階段。當海鮮舫復業無期，連帶海洋公園前景也不明朗，剩下的重點會是活化工廈和地區工程、運動消閒設施和大型活動。但當規劃缺乏人文歷史底蘊，就很容易淪為純牟利項目，其他地區的活化工廈項目就加劇了地區士紳化。政府在繼續推展各項地區項目之時，設法爭取海鮮舫留港，更要督促海洋公園在構思營運項目時要連繫地區文化歷史特色。