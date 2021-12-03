深化本地遊發展有助提升軟實力

撰文：湯文詩
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水務署早前公布決定有限度預約開放的深水埗配水庫，周三（12月1日）開放報名，供市民預約導賞團進入水庫遊覽，「前深水埗配水庫導賞團」暫定會舉辦至明年6月14日。這是繼西九文化區視覺文化博物館M+之後又一個非商業式的消閒熱點。

預約系統於周三早上9時起開放登記，而《香港01》記者就發現開放登記之後不足兩小時，系統已經顯示未來兩個月的個人申請時段已未能揀選，相信已全數爆滿，可見市民對本地文化遊有一定的興趣。這亦顯示出文物保育工作值得繼續發展，增加市民對本地歸屬感。

非商業活動有吸引力

除了本地文化以外，藝術相關的活動亦對市民有相當大的吸引力。例如M+博物館開放首日就有逾1.1萬人次入場參觀，更於12月初公告預約新安排，指現時只接受有預約的訪客入場，直至另行通知，可見入場人流之多，令館方需要緊急修訂入場限制。

其實上年11月時旅發局亦曾推出「賞你遊香港」計劃，市民可憑本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿800元的單據，換取本地遊名額一個，計劃中可供市民免費換領的1萬個本地遊名額於四日內就表示名額已滿，反映本地團對於市民作為一種消閒活動有吸引力。

政府可協作營運推廣

綜合而言，本地團、文化、藝術及古蹟熱點均大受歡迎的其中一個原因，可能是因為受到疫情影響下，市民難以到訪外地旅遊，因而轉向尋求本地消閒地點，而過往在香港多數活動都牽涉到商業及消費活動，當出現了另類的選擇，就更能夠吸引到市民注意，而政府更應把握機遇，對文化、藝術以至歷史事務發展提供多面向的協助。

市民等候入場Ｍ＋博物館。

以「前深水埗配水庫導賞團」為例，即將舉行的導賞團每日將分為上、下午時段出發，同時每周亦設五個團體時段，政府預計每月可接受約1,000人報名參加導賞團，變相其實平均每日只接待約33人入場，但以部門能力其實應該足夠處理更多遊客，若未有影響保育的因素，其實局方可以考慮開放更多入場名額。

反思過往港人的旅遊習慣，熱門旅遊地點不外乎中日韓台，甚至有旅遊達人會推介到上述地方兩日一夜甚至即日來回的旅程。一個可能因素是香港在過去缺乏一些可以讓市民打發時間的地點，倘若局方可以把握機遇發展，不僅可以令港人留港消費，長遠可以強化本地旅遊事業，甚至能夠吸引更多外國遊客訪港。

其實近年政府亦有著力於發展本地遊事業，例如推出了「綠色生活本地遊鼓勵計劃」，向旅行社提供鼓勵金，以推動綠色旅遊同時支援旅遊及相關業界；而財政司司長陳茂波又有於2021至2022財政年度的政府財政預算案中，表示已經預留五億元優化郊野公園設施作為「優質城市建設」內容。當計劃定立好，而資源而已經調配到相關的項目之上，下一步便是著力於執行及推廣工作，深化本地非物質發展，鞏固本地軟實力。

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