取消強積金對沖終通過　一里路後還有更多里路

立法會周四（9日）終於以72票贊成、5票反對、12票棄權三讀通過《2022年僱傭及退休計劃法例（抵銷安排）（修訂）條例草案》，取消強積金對沖安排。法案早在梁振英年代已承諾修改，後來又經過林鄭政府對商界讓步，延至今年年初才再提交上立法會的議程。若追源溯始整個討論，更已有超過二十年的歷史，歷經三屆政府任期。方案最終獲得歷史性通過，是完善香港退休保障的一項重要里程。



在審議法案之時，不少具商界背景的議員仍試圖「力挽狂瀾」，提出各種似是疑非的論調，為僱主剝削的行為塗脂抹粉。其實即使通過取消強積金對沖，完善香港的勞工保障依然是未竟之事，更多的利益藩籬仍然在制約香港經濟發展和民生改善。

立法會三讀通過取消強積金對沖的條例草案。圖為邵家輝。（廖雁雄攝）

不合理的話 說一百次都於理不合

社會討論取消強積金對沖已是累月經年，議員提出的反對理由不少都只是老調重提。而政府亦多番為取消強積金的方案作讓步，整個方案要待2025年方會生效實施，並政府預留高達332億元的資助，以25年為上限按比例為僱主包底並讓其慢慢適應新的制度安排。僱主新增成本開支有限，而且不少都已由政府以公帑承擔，商界再作推搪不過是嘗試逃避僱主責任。

至於在表決前夕議員所謂的方案諮詢不足，更是無視議題已經拖延將近十年的事實。早在2012年梁振英競選特首時，他已提出承諾會逐步減少強積金對沖比例，並在2016年《施政報告》正式提出以「劃線制」取消對沖。林鄭月娥在2017年接任行政長官後就方案進行諮詢，並承諾政府願意加大財政承擔，為中小企業包底。政府在2018年提出的方案已是長達12年、涉款金額172億元的資助計劃。

基層勞工權益欠缺充分保障是香港亟待解決的問題，例如爭取配合落實取消「對沖」安排的「積金易」平台如期在2025年建成以至提早竣工。

後來政府就進一步讓步，並把資助期增加至25年的和提升資助金額至332億元。最後整個方案經歷了六年半的時間方提上立法議程，誠如勞工及福利局局長羅致光形容，很多意見已吸納在今日的方案當中。

至於有議員以目前經濟前景未明為藉口，主張法案通過後不應立即實行，實際上是也是逃避僱主本來應付遣散費和長期服務金的責任，《僱傭條例》早訂明僱主有支付遣散費和長期服務金的責任，當日強積金對沖橫空出現不過是當時的政府為爭取商界支持成立強積金而接納了這種剝削制度的安排。

梁振英 2012 年參選特首時，政綱白紙黑字：「逐步降低強積金戶口內僱主累積供款權益，用作抵銷僱員長期服務金及遣散費的比例。」（資料圖片）

二十多年間不少僱主就透過這項「特別設計」逃避了本來應就「失業」與「退休」付出的責任，迄今已被對沖的退休保障就已逾500億。以退休保障金支付失業保障金，本來就是於理不合。

至今部份議員和商界代表仍然反對取消對沖，實在難以說服香港的勞工階層。至於有議員重複以「博炒論」反對取消強積金對沖，說法就更是匪夷所思、自相矛盾。既然經濟已經下行，又何以會有員工仍貿然冒風險「搏炒」以換取賠償？

取回本來應得保障 難言勞工保障躍進

方案終於獲得通過，羅致光形容這是歷史時刻，而且是改善勞工福利的重要里程碑。但其實取消強積金對沖，只是廣大的市民取回本來應得的保障。回想強積金的目是為市民提供退休保障的基金安排，然而當日政府卻接受了可以用來抵銷遣散費和長期服務金，令市民大眾的退休保障被出賣。這不是什麼德政，而是亡羊多年後的一次補牢。

回顧過去二十年，不少議員、學者和報章社評等都曾批評強積金對沖本末倒置。如今強積金制度的對沖安排終於獲得取消，是讓強積金制度重回正軌的第一步，下一步便是處理回報低、雜費高昂的問題。這一里路已經走得都不容易，未來在提升香港勞工、退休保障的路可料更是艱難非常，新政府必須有更大的決心衝破利益藩籬。