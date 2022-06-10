01多聲道｜復和的真正涵意

2014年違法「佔中」、2016年的街頭暴動、以及2019年的反修例騷亂，令整個香港社會及不同領域階層的家庭都陷入嚴重的政治分歧及撕裂，同時因長期政治爭論梏桎香港社會經濟發展，積壓不少深層次的民生問題未能有效處理。



去年起，筆者與有心人士一直在思考凝聚香港民心的問題，對於何種原因、從何著手、如何處理，以及行動的效果都有定期的討論及檢討。成立至今，我們透過一系列的民間活動及倡議工作，當中包括創作社區大型壁畫、探訪劏房戶家庭及露宿者，並在今年一月底第五波疫情未爆發前已捐贈口罩予有需要人士，當中也不定期就香港的社會及民生問題向政府有關部門提出建議。



來稿作者：孔永樂



違法者必須承擔法律後果

在提出「復和專員」及「復和公署」（reconciliationcommission）議題上，我們一直堅持有法必依，執法必嚴，違法必究，對抗黑暴毫不退讓。在此大原則上思考如何專責處理修例風波引發的善後工作，從而彌補社會上因政見不同而產生的撕裂情況，我們從來沒有提出任何特赦。最近有某立法會議員混淆，將我們提出的「復和專員」與2019年暴動違法者，提出特赦與真相委員會掛勾。這種抹黑是我們難以接受的！

我們提出的是民間的復和，希望能善用一班有經驗的調解員，讓受過專業調解訓練的調解員，在各個階層協助政府進行民間調解的工作。我們希望透過「復和公署」主辦一系列軟性活動，主動接觸群眾，並重新向違法者建立正確的愛國愛港觀念及守法意識，從而勸導他們摒棄激進思想，令真正悔改者可重投社會。「復和公署」的構思是提供不同家庭復和活動，讓參與者及其家庭和朋輩能夠重建關係。目的希望長期營造和團結社會各界，透過調解復和與調解，解決嫌隙及纷爭。

理性探討「社會復和」，不要張冠李戴

2019年反修例事件中超過一萬多人被補，當中大多數違法者都是被洗腦的年輕人。將這些不法分子刑事制裁同時，我們都必須應考慮一個可行方法醫治和治療香港的創傷，以免他們變得更暴力、更激進而危害社會，以達至長期穩定、重建社會關係和修復家庭關係之目的。若然問題沒有得到妥善處理，日後只會引起更多社會矛盾及家庭糾紛。無論政見如何，這些都不是我們願意看到的情況。

我們從未提過特赦違法者或「分享權力」等說法，更與2019年提出特赦的人士或組織毫無關係。如日後有人對於我們的倡議有任何意見或建議，歡迎以不同方式與我們交流討論。本人也希望未來能夠有更多熱心人士共同構思，以及向政府推動各種可行方案，令香港達致融和，加強市民對國家的責任及團結力量，達至修補撕裂凝聚民心的效果。

提出「復和公署」的朋友都是長期愛國愛港人士，旨在推廣民間調解，特別是愛國愛港人士、官員及警察子女在學校遭欺凌的問題，都需要可行方法修補社會撕裂。我們對黑暴者從來都是直斥其非，是堅定捍衛法治的愛國者。我們絕對無提過特赦暴徒或放過暴徒之說。這是太大的政治潑污水，必須透過本文回應，以正視聽。

最後，若然「復和」或「復和公署」的用詞令人引起誤解或歧義，我們亦歡迎改用其他更合適的名稱。重要的是，復和的真正涵意是調解紛爭，本質裡是探索一個可行機制協助政府解決因政治分歧而陷入的社會窘境，令香港重拾團結及凝聚力。

作者孔永樂是國際關係博士，「凝聚民心」共同發起人。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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