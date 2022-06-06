01多聲道｜中央信任不等於獲港人支持

李家超將在7月1日走馬上任香港特首。獲中央政府的支持、信任是先決條件，這就如「一國」為先；但是，爭取大部分港人的支持，是上任後必須全力以赴的，這就是「兩制」所無法回避的。其實，也是歷任特首都必須去爭取的、去面對的。



來稿作者：陳文坪



5月30日，候任香港行政長官李家超赴京獲中國國務院總理李克強在中南海紫光閣會見，並頒發任命他為香港特區第六任行政長官的國務院第754號令。李家超在中央政府任命為香港特別行政區第六任行政長官後，獲得中共總書記、國家主席習近平的接見，開啟了香港即將由新特首施政、新篇章序曲的奏歌，可謂是錦上添花。

習近平在會面時對李家超說：「你愛國愛港立場堅定，敢於擔當，積極作為，在不同崗位上都履職盡責，為維護國家安全和香港繁榮穩定作出了貢獻。中央對你充分肯定，也充分信任。」以上話語，是國家領導人對新任長官的一種期許、勉勵。說得更「精準」一點是，對新特首的「訓勉」。這與過去特首任命後獲領導人接見時的講話口吻類似，差別不大。

中央也曾肯定林鄭「實至名歸」

回看2017年4月11日林鄭月娥當選後赴京獲中央政府任命為新一屆特首，習近平也給予接見。習近平對林鄭說：「你在政府工作36年，特別是香港回歸後在特別行政區政府擔任多個重要職務，愛國愛港立場堅定，勤勉務實，敢於擔當，行政經驗豐富，具有駕馭複雜局面的能力，在香港社會認可度一直很高，對國家和香港有心、有力、有承擔，符合中央對行政長官的一貫標準。你成功當選實至名歸。」

從這兩段話中可以看出，在領導人眼中，兩位特首都是有擔當、有能力、有作為的。也獲得中央的肯定與支持。現在，習近平對李家超說「中央對你充分肯定，也充分信任」 ，是無可厚非的。畢竟已經當選。

然而，中央領導人的支持、信任，不等同於香港廣大市民的支持，更不是理所當然的也獲得港人的信任。這是李家超必須「戒慎」，並謹記於心的。

以林鄭2017年當選特首來看，無論是從行政能力、還是工作經驗、或是公眾形象，出任特首是相對具有「民意」基礎的。換句話說，不支持林鄭的反對者會來得少。畢竟林鄭在港府不同部門工作有36年，能力受到肯定、公眾形象也不錯。不過，由於林鄭與港府執政團隊欠缺「政治敏銳性」，在百萬港人上街遊行反對修例後，林鄭還堅持按計劃提交法案給立法會。才導致後來一系列的街頭騷亂出現。林鄭最後還是「陰溝裡翻船」。

可見，在領導人心中「愛國愛港立場堅定」的特首，施政中如果無法獲得港人的認可，中央最初的「信任肯定」，最終也會變成「不信任、不支持」。這也是林鄭黯然下台的主要因素。

以李超超來說，能力雖獲得肯定，但與林鄭相比，其經驗明顯有「差別」。畢竟李家超在港府所涉及的部門相對「單純」，而擢升為政務司長的時間也只有9個月，對港府的各項施政還難以全面充分掌握。更何況李家超在掌管港府紀律部隊時，為維護社會穩定，維護法治，維護治安，採取堅定立場，強硬手段打擊街頭騷亂。其「不妥協」形象早已烙印在港人的心中。

社會不滿較上屆「有過之而無不及」

唯一候選人李家超雖獲得99%選委的支持而當選特首，但相對於林鄭月娥來說，香港社會反對或不支持他的聲音比起林鄭2017年當選特首時「有過之而無不及」；其公眾形象也不及當時的林鄭那麼正面、清新。

因此，港人這一「不支持」、「不信任」現象，並不會隨中央領導人公開表示對候任特首李家超的「充分肯定，也充分信任」而改變。也就是說，對下一屆港府，如何在施政方面回應港人的訴求，爭取大多數港人的支持，讓施政更順暢，是港府獲得港人支持的重點之一。

對李家超而言，如何讓自身在港人眼中「硬漢」形象，逐步轉變為「溫和」身影，相信是港人所期盼的。簡而言之，要達到這一目標，多接觸香港各界人士，特別是社會團體、青年學生組織、泛民主派人士，甚至深入街坊聽取民間意見等，都能為自身的形象轉變而加分。

港人要在短時間裡看到港府或特首出政績是不容易的，也是不實際的。但是，港府如能重點「突破」長期以來社會某些「深層次問題」，讓港人看到「新篇章」在變革中，「新篇章」在創造中，「新篇章」在形成中，讓港人看到新政府的執行力與魄力不同於過去。那麼，只要獲得港人的支持，施政必將更順暢，社會必將更和諧。這樣，「一國」與「兩制」才能相輔相成，共榮共贏。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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