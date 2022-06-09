01多聲道｜六四已過33年，港府（警）應以疏取代堵

今年是六四事件33周年，再加上七一是香港回歸25周年，又是新一屆特首或政府上台的日子，港府、港警在這敏感日子更是進入高度戒備。



六四前夕，除了提前關閉維多利亞公園，也對路人的背包採取檢查。一些港人更是被執勤警員查到帶不該帶的布條、字畫在包裡。在這之前，警方也發出聲明，超過2人在一起，即視為集會，而沒有申請准證的集會是違法的等。可見，港警對六四紀念日的到來所採取的防範措施已進入「寧可殺錯，不可放過」的政治正確。



來稿作者：陳文坪



六四事件雖已經33年過去了，但面對中央政府的壓力，以及國安法在港的實施，港警還是非常避忌此一日子。過去兩年來在這一日子前後，都是緊盯著，不敢放鬆。生怕會出亂子。然而，「六四事件」 的發生，是一個歷史事實，是無法改變的，影響深遠。當代人是難以忘記的，最多也只是淡忘。中央、港府再怎樣去堵，還是有人會繼續站出來說自己的「六四故事」。

中國成就斐然 不解港人執著

中國經過四十多年來的發展，經濟層面上，國家面貌已經提升了幾個層次；一些城市與地區人民的生活水準可以媲美發達國家，甚至超越。國家持續的經濟增長、公路鐵路交通設施連貫全國、電訊科技的快速發展等基礎建設，與四十年前相比，已經不可同日而語。

中國國家的經濟總量，已經是僅次於美國，排名世界第二位。城市的高樓大廈更是越建越高，設計越來越美觀。人民的總體收入也不斷提升。中共去年也宣佈已經沒有貧困戶，貧困人口已經獲得脫貧了。這些都是可喜可賀！

不過，面對港人對六四的紀念，看在中央政府眼裡，非常不自在。不瞭解港人為何如此執著與六四事件過不去？從這一點看，中共還是非常擔心政治改革。認為一旦鬆綁，就會出亂子的態勢。

世界上，每個國家都會進行一定的政治改革，以符合人民的期望。有的政改成功、有的改革停滯不前也有。這都要看當權者的決心。改革肯定是有痛苦的，不改革雖能暫時緩解陣痛。但當爆發出來時，那能量將會更大，殺傷力將更廣。

民主雖不是最好，但民主可以讓當權者更貼近人民層面，更瞭解民生，更願意傾聽人民的聲音。這是一項無可厚非的事實。其實，適當的政治改革，多讓人民參與其中，這樣的的氛圍，社會將更和諧，人民將更珍惜。

自信「富足」地看待社會

六四事件發生都已33年了，中共每年對六四這一日子還是如此緊張，連帶影響港府、港警也必須聽從跟進，對公開紀念六四的港人，也採取更加強硬的手段對付，聽聞不惜用國安法對付。說白了就是自信不足問題。中國大陸雖逐漸富強，但自信心還沒有達到「富足」的層次。與自身經濟總量的成就、與一帶一路的寬廣、與上太空的信心相比，自信心可說是不成比例。這也讓全世界最佳的警隊——香港警隊跟著「失去」耐心。在對港人紀念六四這一歷史事件的處理方式與從前出現了天淵之別態度。不得不說遺憾！

回顧2021年，為了一個六四紀念日，港府、港警動用7000人警力維安。堵民意、打壓它，不如疏導它、讓它通過合法方式呈現。這比起把民怨用高壓手段來壓制，更能讓社會走向和諧局面。期待新一屆港府能更從容、更有信心，以疏取代堵的柔性方式，釋放社會的「怨氣」，讓香港這一東方明珠繼續璀璨綻放。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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