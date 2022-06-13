俄羅斯麥當勞「重開」　經濟孤立難以奏效

自從俄羅斯入侵烏克蘭後，不少西方企業在壓力下都暫停其在當地業務或是撤出俄羅斯。麥當勞集團宣布全面撤出俄羅斯後不到一個月，周日（12日）俄羅斯全線麥當勞成功易手，更名為Vkusno & tochka（意為Tasty and that’s it）並逐步恢復營運。



據這家新企業的行政總裁帕羅耶夫（Oleg Paroyev）所述，12日重開首批15間門店，包括具象徵意義的首都莫斯科市中心普希金廣場店，之後將有序重啟其餘門店，至夏末時全線850多家分店將全部重新營業。食肆重開的情況反映對俄羅斯身的經濟孤立未明顯奏效，更可能打開了潘多拉盒子，為國際秩序帶來新衝擊。

+ 4

西方企業損手離場

西方企業撤出俄羅斯帶走了投資，不過受傷害的並不只俄羅斯經濟，這些在俄羅斯經營已久的西方企業也蒙受很大損失。蘇聯在1990年代初解體之後，俄羅斯新總統葉利欽便採用西方經濟自由主義學理論推行「休克療法」。所謂的「休克療法」即是將國營企業快速私營化，撤底破壞蘇共時代的國有經濟體系，並重建以西方市場為本的自由經濟。不過，「休克療法」在破壞原有國有經濟體系的同時，也令資產價格大幅貶值，欠缺資本力量的俄羅斯國民經濟只能任由以美國為首的國際資本以低價購入這些資產。

如今西方企業因俄烏戰爭而急忙撤出俄羅斯，因而無奈地將資產賣予當地資本。由於俄羅斯政府此前已宣布，外國企業如果長期不營運，資產將有可能被充公，外資企業為了避免資產被充公只能將其儘快脫手，議價能力必然較低。例如麥當勞就將所有業務和資產急售予當地特許經營夥伴之一的西伯利亞企業家戈沃爾（Alexander Govor）。雖然無法得知其具體的賣價，但麥當勞根本沒有時間待價而沽，選擇顯然不多。

打開潘朵拉的盒子

另一方面，從俄羅斯這家Vkusno & tochka新公司的經營，也可以看出西方經濟孤立俄羅斯可能不小心打開了潘多拉的盒子，對整個世界賴以運作的秩序可能帶來不可預知的影響。這間新公司基本上繼承了麥當勞的所有店面設備和餐單，當中不少都涉及到知識產權的問題，但到底麥當勞公司是否容許這間新公司使用這些知識產權，外界卻不得而知。而新公司的圖標與日本公司Mos Burger極為類似，也被質疑為抄襲。

wow. it looks very similar to the mos burger logo pic.twitter.com/wjM6PjvJqc — Афшин Макати 🇯🇵🇷🇺 (@makati1945) June 9, 2022

我們沒有辦法一口咬定這些東西必定侵犯了知識產權，但即使侵犯了知識產權，由於西方試圖經濟孤立俄羅斯，西方企業也只會無從申訴。早在3月時，俄國政府就因為西方制裁而解禁了俄國最大的盜版網站Ru Tracker，相當於半公開地同意俄羅斯黑客侵犯其他「不友好國家」的知識產權。

知識產權的運作依賴全球各大主要經濟體互相尊重，而要達到這目標的最佳方法是讓彼此經濟互通，令各國之間有某程度的互相依賴，從而鼓勵大家遵守國際秩序。但當有國家被孤立時，它就失去誘因去尊重孤立它的「不友好國家」。可以說，西方國家愈是孤立俄羅斯，它就愈可能肆無忌憚地無視西方的知識產權。麥當勞只是一個例子，一旦潘朵拉的盒子被打開後，將來還可能更多其他例子。例如光刻機這種半導體產業的重要技術，一旦失去了知識產權的保護，要複製的難度就大大降低了。從這些例子可以看，西方孤立俄羅斯的嘗試很可能帶來不可預知的反效果。俄羅斯入侵烏克蘭固然違反了國際秩序，但孤立顯然不是解決問題的好方法。