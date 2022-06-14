入酒吧要快測陰性　政府要支援新常態

香港新冠疫情走勢早前回升，近日個案達到約700至800餘宗，當局預期未來有機會回升至千宗以上，並且規定自周四（16日）起酒吧、夜店等的顧客須出示24小時內快測陰性結果證明。儘管沒人樂見本地疫情再度爆發，但政府及社會都不得不早作準備，籌劃如何應對疫下的「新常態」。唯有這樣才能夠在漫長的抗疫路上繼續走下去，並且減低危機重臨的機會與其可能造成的損失。



行政長官林鄭月娥在最後一次出席行政會議前重申，到今個月底前不會再大幅調整或放寬防疫措施，至於後續安排則有待跟候任行政長官辦公室聯繫商討。社交距離限制決定毋須重新收緊，一方面建基於本地新冠疫情至今尚能守着較低的重症率，另一方面自然亦跟社會各界重視與保持經濟活動之間的平衡有關。

林鄭月娥出席任內最後一次行會前記者。(李澤彤攝)

要忍受常態防控帶來的不便

儘管世界衛生組織曾稱2022年將能終結新冠疫情，可惜接近年中似乎仍未看到它有如期成真機會。各國政府對此狀況取態不一，有些決定逐步盡早放寬抗疫策略，冒着付出沉重代價的風險盡早恢復以往的生活模式；也有些像中國那樣堅持相對嚴厲的防控措施，譬如上海解封以後一直要求市民作常態化核酸檢測，進出公共場所以至乘搭公共交通工具都得擁有近期檢測記錄才行。

上海案例或許足以提醒香港，如果我們選擇擁抱疫下的「新常態」，那麼為了維繫全城基本運作，每位市民都應該學懂忍耐一定程度的不便，莫將個人小我置於大我利益之前。事實上過去本地幾波疫情爆發和擴散，亦都跟便利某些界別的措施造成防疫漏洞不無關連，可見過度着眼於少數的短期好處，長遠來看隨時會令整個社會得不償失。

當局應該持續提升不足能力

因應酒吧群組擴大，官員適時推出專門安排值得肯定，但這同時代表防疫長路距離終點尚遠，因此政府當局仍須更積極協助社會適應疫下「新常態」才行。就以個人資料私隱專員公署日前調查報告為例，有物管公司被投訴強制外賣員登記身分證、派發口罩期間未覆蓋簽收資料等，明顯都跟疫下防控措施有關。然而現時公署卻將它們跟一般的個案並列，而且2020年後亦未再發放或更新針對為防疫而收集資料的指引，正好反映官方也未必對常態防控做好準備。

另外，對於要求場所檢查職員、顧客快測陰性結果證明一事，官員至今還是限於重複一堆籠統要求、拒絕提供具體指引，亦係漠視前線人員辨認快測結果真偽存在一定困難，而且需要為此冒上違犯法律風險。

林鄭月娥於周末聲稱港府抗疫無政策缺失而是「能力不足」，那麼當務之急肯定是提升不足的能力。在過去嚴重疫情倒逼下，香港的檢測病毒、追蹤個案與治療患者能力確實曾經大幅提升，可是近日這些需求急跌以後，相關人力、物力似乎亦已逐步撥回其他用途。儘管不同官員多番強調今次已有充足準備，但考慮到他們去年都發表過相似言論，我們不要想問一旦防疫進入持久戰的局面，或者不幸再次出現緊急情況，究竟他們是能真正迅速動員應對，抑或重蹈覆轍、手忙腳亂？答案恐怕尚存疑問。