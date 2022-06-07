新冠疫案數字近日有反彈跡象。行政長官林鄭月娥周二（7日）表示亦留意到疫情的發展，並宣佈由即日起會把所有快測呈報個案進行百分百覆檢，所有個案均須經核酸檢測方視為確診，並重申衛生防護中心已恢復個案追蹤的工作，強調現屆政府不會鬆懈。對於疫情發展，她表示現階段仍難斷定，防疫措施會維持不變至本屆政府6月30日離任，往後的安排留待新政府上任後決定。



對於個案數字攀升，特首未打算主動抗擊；對於社會復常的步伐，她認為可以「行慢少少」。一言以蔽之，現屆政府的抗疫態度就是觀望，把事情留待新政府於7月1日接任後再自行處理。然而，觀望態度不會令疫情自然消失。香港要擺脫疫情陰霾，政府必須擺脫消極被動的態度。

面對疫情近日的發展，林鄭政府的態度一言以蔽之已是選擇繼續觀望。 （视觉中国）

政府換屆不應影響抗疫研判

林鄭政府不是沒有總結第五波疫情的經驗，明白政府防疫措施需要有機動性。近日食衛局便以加強抗疫工作效率，向立法會提出將限聚令修訂剔出「先訂立，後審議」形式，改為透過直接行政公告修改。副局長徐德義解釋，讓政府省掉法例修改和草擬的前期準備工作，抗疫工作能更靈活、彈性地執行。

可惜的是，目前政府卻只懂維持現狀，只老調重提會加強巡查、繼續執行疫苗通行證，以及加強高危群組的病毒檢測，其他事情都等待新政府上任後再行決定。這或者反映現屆政府已經「無心戀戰」。

特首林鄭月娥指，所有筆試順利完成，令人鬆一口氣。（林鄭月娥fb圖片）

即使政府換屆對抗疫政策有一定影響，新政府或者會有新的研判、策略和路線，但防疫措施跟很多政策措施一樣，關乎重大公眾利益。既然其他政策也可以在交接期繼續推進，抗疫策略又為何要因為政府換屆就擱留中不發？

交接期間兩屆政府的主體責任誰屬，可能產生一定分歧，但現屆政府可以與候任特首辦公室更緊密地聯繫接觸，甚至諮詢下屆政府的意見後才作出抗疫決定。防疫措施到底應向哪一個方向走，社交距離措施應否收緊或放寬，此等決定毋須等待7月1日新政府接任後才作出。

與其被動觀察 何不主動出擊

現時每日的新增個案回升至五百宗左右水平，到底這是代表第六波疫情即將來臨，定還是一時之間的反彈，林鄭政府或許拿捏不準，只期待疫情自然、逐步地走向結束。然而，經歷過疫情兩年多的折騰，我們都應該清楚被動地觀望無助應對疫情，最實際的辦法莫過於主動出撃，為疫情結束訂下明確的目標和策略。食物及衞生局前局長高永文近日便建議，以快速檢測為基礎進行全民檢測，務求每位市民都在一定時間內進行數次檢測並規定呈報，盡快堵截社區中的新冠病毒傳播鏈。這個建議值得政府考慮。

還有不足一個月的時間便是香港主權移交25周年的重大日子。

還有不足一個月便是香港主權移交25周年的重大日子，屆時國家領導人或會訪問香港，在這歷史時刻發表重要講話。不論是中央還是香港社會都會期望屆時香港已經走出疫情陰霾，然而各界能否如願以償，就要看現屆和新任政府能否通力合作，以積極的態度處理疫情。