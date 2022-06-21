珍寶海鮮舫留下的「身後事」

香港仔飲食集團周一（20日）晚公布，由香港駛往東南亞的珍寶海鮮舫於周六（18日）下午，在南海西沙群島附近水域時遇上風浪，不幸船身傾側開始入水，拖船公司施果不果，最終在周一完全沉沒。事件中未有船員受傷，但沉船海域有近千米之深，集團認為即使打撈亦相當困難。



擁46年歷史的珍寶海鮮舫是香港著名地標，更出現過在不少影視作品中，其沉沒無疑令很多香港人感到惋惜。一些市民甚至認為近來有關於其處置與沉沒的情節過份戲劇性，懷疑事件另有內情。擁有珍寶海鮮舫的集團不妨負起社會責任，向公眾回應這些疑點。

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沉沒過程引人懷疑

香港仔集團上月底公布，珍寶海鮮舫因未獲海洋公園收留，而海事牌照又將到期，因此將移離香港至東南亞尋覓泊位維修及新經營者。但由於集團未有清晰交代打算停泊至東南亞哪國，因此坊間有人懷疑移至東南亞只是表面理由，可能根本未有認真想為船做善後工作。

其次，船隻的沉沒地點亦在網上引起一些討論。珍寶海鮮舫為大型平底躉船，吃水淺加上船上建築高，設計應該只適於近岸航行，加上船隻已嚴重老化，難言適合遠洋航行。遠洋水域風高浪急，即使只是平日程度的風浪相信也足以令珍寶海鮮舫這類船翻側，因此要將船安全拖行至東南亞，原則上應該只能沿岸拖行，又或使用半潛船運送。

船隻結果於西沙群島這般遠洋地區沉沒，有市民便認為是選取了一條從常識而言較高風險的航路。翻查資料亦可見，1999年集團運送其姐妹船「海角皇宮」至菲律賓時，已懂得運用半潛船運送，顯示它知道航行風險，有網民因而質疑為何今次要直接拖行珍寶海鮮舫至遠洋海域。

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珍寶海鮮舫不論是維修停泊找尋新經營地或是就地解體都需要不少資金，集團因為海洋公園先前尋找第三方經營者不果，認定難以找人「頂手」。網上因而有陰謀論猜測，會否有人不想為船隻善後付出巨額資金，所以故意將其拖出外海讓其「沉沒」。這種陰謀論無疑沒有充份根據，甚至可能有毀謗之嫌，我們不應胡亂採信，不過公眾的確甚為疑慮。而且珍寶海鮮舫是不少市民的集體回憶，他們自然心切想知道更多。香港仔集團基於公眾利益以及自身利益，也可以及早澄清疑點，避免誤會加深。

政府亦可反思角色

更重要的是，政府在珍寶海鮮舫沉沒一事也有值得檢討的地方，也許可以成為將來處理類似事件的借鑑，避免另一個港人集體回憶飲恨而終。船隻沉沒後，有媒體訪問香港海員工會主席張世添，他指相信海事處在其出航前已作檢查並發出可以遠航的證明。到底海事處是否已發出了遠航證明，海事處應該向公眾有交代。如果沒有，那船隻所行的航路亦須有解釋；如果沒有，那船隻的沉沒似乎說明遠航證明有需要檢討的空間。

而且，珍寶海鮮舫沉沒引起不少港人惋惜，這雖然不能說成是政府的責任，但亦值得其思考保育活化的工作。集團2020年免費將珍寶海鮮舫捐予海洋公園，結果園方以找不到第三者經營為由而拒絕，之後特首林鄭月娥又以政府不擅於經營為由又拒絕由政府出面接收管理。結果這架滿載集體回憶的船無人願意接收、被各方推來推去。現在船隻既已沉沒亦難以打撈，後悔亦再來不及了。這不只反映當初的規劃盤算欠周詳，而且政府往後在處理同類問題時亦可以積極尋找折衷辦法，或讓公眾作更多討論，避免市民珍重的東西「一去不復返」。