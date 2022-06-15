歷史建築獲批活化　往績預視成功不易

發展局於本周二（14日）公布第六期活化歷史建築伙伴計劃（活化計劃）四個項目申請結果，當中批出景賢里法定古蹟給團體推廣普洱茶和中醫藥，而馬灣芳園書室就會用作推廣糅合科技、歷史、文化、生態環境教學。雖然過去幾輪的活化計劃也不乏申請者，但有獲選者在營運後也擔憂建築物保育工作和財政赤字。政府可在活用歷史建築範疇加強支援，尤其是承擔更多復修工作和支出，減輕營運者營運壓力。此外，在考慮活化用途時，政府也應更着重社區連繫，利用社區資源支援項目。



政府設立活化計劃，目的是用創新方法善用政府擁有的歷史建築，推動市民積極參與保育歷史建築，以及在地區創造職位。負責評審的諮詢委員會按彰顯歷史價值及重要性、技術範疇、社會價值及社會企業的營運、財務可行性和管理能力五項準則審批申請。

今次結果的重點落在兩個項目，一是景賢里，因為建築規模較大，而且在兩度流標後終於有團體接手，推廣普洱茶和中醫藥認識。另一個是芳園書室，因為書室已在2013年已經投入服務一次，成為旅遊教育中心及馬灣水陸居民博物館，但原營運機構在2016年提出因為書室人流只及預期一成多和經營困難，在翌年交還建築物。事後負責活化這項目的建築師反思，書室位置太偏僻，加上當初項目定位不清晰，經費不足以活化建築物全部兩層等，最終無法吸引遊客。

2007年景賢里綠色瓦頂、雕花窗框等相繼遭破壞，當時政府將景賢里列為暫定古蹟，翌年再列為法定古蹟。（資料圖片／張浩維攝）

除了書室外，前身為前北九龍裁判法院的薩凡納藝術設計學院香港分校，以及前哥頓軍營也退租。即使繼續營運16個機構，前景也是不明朗。嶺南大學月前邀請半數營運者進行問卷調查，當中逾八成表示要應付保育、改建和財政因素，如符合現行建築物條例及收支平衡，亦有逾六成機構透露仍然虧本。

自付盈虧是營運團體以至保育界別最常批評政府活化計劃的一項，他們指大多數營運者也缺乏復修保養歷史建築的經驗，而且成本高，容易在地盤前期研究報告、具體平整工程和營運期間失去預算。若項目營運後只經營高檔服務和生意，又妨礙一般人前來欣賞建築，所謂對外開放只是言過其實。對中小型機構來說，克服保育的難度更大。雖然每項獲批營運活化項目的社會企業可得到政府一次過撥款資助，以應付建築物的復修工程及首兩年營運期內的赤字，但營運社企之後就要自負盈虧。

因人流稀少，圓玄學院曾停止營運芳園書室，政府後來雖然將項目納入第五期活化歷史建築伙伴計劃，卻遭流標。（資料圖片）

自付盈虧有理 政府可加強復修支援

要求自付盈虧有其合理之處，這能推動機構設法吸引訪客到歷史建築，而政府不用長期承擔營運開支。事實上，歷史建築本身就是賣點，比其他商業化的旅遊景點有優勢。撇除疫情衝擊，營運者在意識到人流減少時變陣，多推宣傳挽救業務，利用社區資源便是一途。

芳園書室的例子還反映在社區的歷史建築，在考慮活化用途時要更結合地區資源。相比在過往用途，今次中標團體基督少年軍在馬灣已有會址提供訓練服務，亦承諾透過書室、聘請區內原居民作導賞員，連結區內人士、環境和古蹟，提升社區協作和凝聚力。

此等模式跟早期活化藍屋和大澳文物酒店相近，而藍屋已成本地和國際公認成功保育的模式。政府應在日後推出其他位處社區的歷史建築項目時，鼓勵甚至要求申請者串連社區人和物，一併推廣該處的歷史文化特色，以期帶動人流和營運收入。

保育歷史建築成本不菲，政府可以擔起前期研究報告工作，有利社企控制成本和時間。在營運期間，政府亦可提供有上限、實報實銷的復修保養補助，讓營運團隊可以把資金調撥在宣傳和人手。

回顧自2008年起六期計劃申請，縱然申請踴躍程度隨時日消減，但至今大部分項目也各收到至少五份申請書。在新冠疫情下，今期計劃中的前北九龍裁判法院收到30份，其餘四幢建築也共審核了42份，足證社會仍然認同並願意營運歷史建築。近期接連有建築地標有消失危機，再度喚起保育之風。它們既要小心保護，但任其長期丟空又失去存在意義。若建築納入活化項目名單，政府可多扶營運中的社企一把，加強補助復修工作，同時推動日後項目要盡量結連社區，讓它們安心長期營運。即使建築不在項目，政府亦應與業主商討將其善用之道，充實香港的歷史文化。