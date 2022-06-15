歷史建築獲批活化　往績預視成功不易

撰文：湯文詩
出版：更新：

發展局於本周二（14日）公布第六期活化歷史建築伙伴計劃（活化計劃）四個項目申請結果，當中批出景賢里法定古蹟給團體推廣普洱茶和中醫藥，而馬灣芳園書室就會用作推廣糅合科技、歷史、文化、生態環境教學。雖然過去幾輪的活化計劃也不乏申請者，但有獲選者在營運後也擔憂建築物保育工作和財政赤字。政府可在活用歷史建築範疇加強支援，尤其是承擔更多復修工作和支出，減輕營運者營運壓力。此外，在考慮活化用途時，政府也應更着重社區連繫，利用社區資源支援項目。

政府設立活化計劃，目的是用創新方法善用政府擁有的歷史建築，推動市民積極參與保育歷史建築，以及在地區創造職位。負責評審的諮詢委員會按彰顯歷史價值及重要性、技術範疇、社會價值及社會企業的營運、財務可行性和管理能力五項準則審批申請。

今次結果的重點落在兩個項目，一是景賢里，因為建築規模較大，而且在兩度流標後終於有團體接手，推廣普洱茶和中醫藥認識。另一個是芳園書室，因為書室已在2013年已經投入服務一次，成為旅遊教育中心及馬灣水陸居民博物館，但原營運機構在2016年提出因為書室人流只及預期一成多和經營困難，在翌年交還建築物。事後負責活化這項目的建築師反思，書室位置太偏僻，加上當初項目定位不清晰，經費不足以活化建築物全部兩層等，最終無法吸引遊客。

2007年景賢里綠色瓦頂、雕花窗框等相繼遭破壞，當時政府將景賢里列為暫定古蹟，翌年再列為法定古蹟。（資料圖片／張浩維攝）

除了書室外，前身為前北九龍裁判法院的薩凡納藝術設計學院香港分校，以及前哥頓軍營也退租。即使繼續營運16個機構，前景也是不明朗。嶺南大學月前邀請半數營運者進行問卷調查，當中逾八成表示要應付保育、改建和財政因素，如符合現行建築物條例及收支平衡，亦有逾六成機構透露仍然虧本。

自付盈虧是營運團體以至保育界別最常批評政府活化計劃的一項，他們指大多數營運者也缺乏復修保養歷史建築的經驗，而且成本高，容易在地盤前期研究報告、具體平整工程和營運期間失去預算。若項目營運後只經營高檔服務和生意，又妨礙一般人前來欣賞建築，所謂對外開放只是言過其實。對中小型機構來說，克服保育的難度更大。雖然每項獲批營運活化項目的社會企業可得到政府一次過撥款資助，以應付建築物的復修工程及首兩年營運期內的赤字，但營運社企之後就要自負盈虧。

因人流稀少，圓玄學院曾停止營運芳園書室，政府後來雖然將項目納入第五期活化歷史建築伙伴計劃，卻遭流標。（資料圖片）

自付盈虧有理　政府可加強復修支援

要求自付盈虧有其合理之處，這能推動機構設法吸引訪客到歷史建築，而政府不用長期承擔營運開支。事實上，歷史建築本身就是賣點，比其他商業化的旅遊景點有優勢。撇除疫情衝擊，營運者在意識到人流減少時變陣，多推宣傳挽救業務，利用社區資源便是一途。

芳園書室的例子還反映在社區的歷史建築，在考慮活化用途時要更結合地區資源。相比在過往用途，今次中標團體基督少年軍在馬灣已有會址提供訓練服務，亦承諾透過書室、聘請區內原居民作導賞員，連結區內人士、環境和古蹟，提升社區協作和凝聚力。

此等模式跟早期活化藍屋和大澳文物酒店相近，而藍屋已成本地和國際公認成功保育的模式。政府應在日後推出其他位處社區的歷史建築項目時，鼓勵甚至要求申請者串連社區人和物，一併推廣該處的歷史文化特色，以期帶動人流和營運收入。

保育歷史建築成本不菲，政府可以擔起前期研究報告工作，有利社企控制成本和時間。在營運期間，政府亦可提供有上限、實報實銷的復修保養補助，讓營運團隊可以把資金調撥在宣傳和人手。

回顧自2008年起六期計劃申請，縱然申請踴躍程度隨時日消減，但至今大部分項目也各收到至少五份申請書。在新冠疫情下，今期計劃中的前北九龍裁判法院收到30份，其餘四幢建築也共審核了42份，足證社會仍然認同並願意營運歷史建築。近期接連有建築地標有消失危機，再度喚起保育之風。它們既要小心保護，但任其長期丟空又失去存在意義。若建築納入活化項目名單，政府可多扶營運中的社企一把，加強補助復修工作，同時推動日後項目要盡量結連社區，讓它們安心長期營運。即使建築不在項目，政府亦應與業主商討將其善用之道，充實香港的歷史文化。

香港大會堂與時代的呼聲深化本地遊發展有助提升軟實力文化文物保育要更有妙法
法定古蹟
文物保育
景賢里
01觀點
政策評析
你可能感興趣