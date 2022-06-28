01多聲道｜李家超新班子　林鄭「愛將」清零？

即將在七月一日上台執政的特首李家超，6月19日公佈了港府各司局長等26位主要官員。消息一出，有媒體評論新一屆港府班子時，就急忙打出「林鄭『愛將』清零」，事實是如此嗎？



來稿作者：陳文坪



無論是過去港英時代的殖民地政府，還是回歸後的特區政府，香港都以行政為主導的政府體制，不以政黨政治為治理來處理香港事務。這可以從殖民地時代，英國政治體系如何改變，是保守黨或工黨上台執政，對港府來說，受影響的只有港督。不會像英國政黨政治誰上台執政，就全部換人掌管各部門。回歸後的特區政府，從董建華到林鄭接任特首，都沒有全盤換人。這也是新舊政府政策得以延續的體現。

官員無分誰的人

從宏觀來說，香港人才港府都可以「借用」，沒有所謂的你的、我的、他的之分。從微觀來講，即便某個司局長或高級官員受到特首的青睞，不代表著他／她就是特首的人。最多只能稱是「得力助手」或「能幹官員」。

從李家超公佈的司局長等名單來看，筆者認為，「最開心者」非林鄭莫屬。因為，林鄭即便無緣連任，但她的執政政策、部下升遷都體現在李家超的班子中。以港府的施政為例，林鄭任內提出的改革港府組織架構獲得李家超特首，以及新一屆特區政府府的接納並完成立法程式。從目前的三司十三局，增加到三司十五局。這是一項惠及港人、香港社會、未來發展的體制改變，為新一屆港府打下了改革目標。也是林鄭執政下的「政績」之一。

從新班子來看，特首辦公室主任陳國基出任政務司司長，林定國接替鄭若驊擔任律政司司長，陳茂波則留任，繼續擔任財政司司長。因政務司長在現有行政團隊裡擢升，三司只有換一司人選。而港府第二把手的政務司長由原特首辦主任陳國基擔任，都說明林鄭的部下還是新特首李家超執政的主要人選。

特別是特首辦公室主任陳國基能出任政務司司長，首先當然是他的能力受到肯定。陳國基雖是出身於紀律部隊，2011年3月至2016年4月，官至香港特別行政區入境事務處處長。但在林鄭於2017年4月當選特首後，他就被林鄭」借調」出任香港特別行政區候任行政長官辦公室主任。2017年7月，正式任香港特區行政長官辦公室主任至今。

特首辦主任是否特首愛將？

可見，陳國基輔佐林鄭自始至終五年。他是不是林鄭的「愛將」？不得而知，但他卻是林鄭最信任的執政團隊成員之一。如果特首辦主任無法輔政或分擔特首日常事務，林鄭會繼續讓他在身邊共事嗎？答案是淺而易見的。

筆者這裡分享一個真實的事例，今年，筆者對港府的熔斷措施持有不同看法，給特首辦寫了一封電郵。特首辦收到後，即回覆說「我們已把你的意見轉交食物及衞生局參閱」 。

從這一點可以看出，特首辦的工作效率，以及即便是「批評性」郵件，特首辦還是會轉發到相關部門跟進。陳國基在特首辦一干就是五年，清楚港府的運作。獲任命出任新一屆港府政務司長，他必將駕輕就熟，輔佐特首，分擔特首繁重的政務工作。林鄭月娥當選特首後借調陳國基時曾這樣評價：「他有豐富的公共行政管理工作經驗，多年來盡心盡力為市民服務，是出任候任行政長官辦公室主任的最適當人選。」

還有，李家超26人班子中，約有半數是現任官員留任、擢升或輪換。說明林鄭的班子還是起著輔政大任。更說明公務員治港也是主軸。當然，新政府上台，組班必須符合港人期待。因此不可能全部司局長都「過度」到新一屆政府。一些司局長離任是正常不過。一人離開，就說「清零」，是以偏概全也。

從李家超公佈的班子來看，如果說有什麼「不足」之處，那就是女性出任港府各部門的主要官員只有六人，不到25%。但比起過去幾屆港府，女性主要官員已有所增加。

新舊官員都要交出成績

李家超即將上台視政，執政團隊各新成員須儘快熟悉各自部門的運作，以及與其它部門之間的配合、合作，才能讓港府的施政措施惠及香港社會，才是港人的期盼。無須區分是林鄭「愛將」或來自哪個組織成員。視李家超班子為港府唯一執政團隊，一起努力奮鬥才能開創新局，為香港開新篇。

正如候任特首李家超接受新華社訪問，表示未來5年，港府的施政重點是發展經濟、改善民生，也要居安思危，確保國家主權、安全和發展利益，新一屆政府會在做好風險管理的前提下，全面推動經濟發展，努力解決多年來累積的問題。他說，做好《基本法》23條有關立法工作是香港的憲制責任，「我們會做充分的法律研究，確保本地立法可以處理好未來可能涉及的國家安全風險」。

因此，無論新舊司局長，都是港府執政團隊的一員，期待來到執政中期，團隊能交出一些政績，能看到社會、民生有所改變而獲得港人的認同與支持。