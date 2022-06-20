不難想像，一些官員希望留任至新一屆政府，一些外人希望走進這個熱廚房，候任特首李家超亦有自己想起用的人。周日（19日）公布的第六屆政府主要官員名單，相信就是在這種拉扯之下產生。3名司長、3名副司長以及15名政策局長的人選，社會沒有多少驚喜，但至少也不是驚嚇。我們不妨抱着觀望的態度，看看新政府的管治團隊能否解決香港積陳已久的老問題。



李家超周日率領新團隊亮相時，扼要地交代了21名問責官員的數字：7人是現屆政府官員，2人是現職副局長晉升為局長，6人是現職或近期退休的高級公務員，資深大律師林定國、律師張國鈞、丘應樺、教授盧寵茂、孫東及麥美娟6人則是新加入政府。

從經驗背景看人選才幹

觀乎林定國曾任大律師公會主席，以及不定期出任香港高等法院暫委法官，盧寵茂是香港大學深圳醫院院長，以及香港瑪麗醫院肝臟移植中心主任，丘應樺是航空公司的行政總裁及董事，可以說恰如李家超所指，乃「有豐富專業知識、經驗和地位」。加上將成為首位出身自教育界的教育局局長的蔡若蓮，曾任教中學、任職教育局以及出任中學校長，單從背景和經歷來說，新政府或許算是用人唯才。

當中新加入政府的孫東尤其值得一提。他1994年來港攻讀博士學位，2000年創辦高新科技公司並在香港城巿大學擔任教授，是加拿大工程院院士、歐洲科學與人文學院院士和美國電機電子工程師學會會員，創科的資歷毋庸置疑。孫東早前出任立法會議員，相信亦關心公共政策。他說普通話的背景引起一些人討論，但考慮到創新科技與國家發展的關係密切，這其實不見得是什麼問題。考慮到香港作為國家一部份，甚至我們可以說，香港也是時候有一位以普通話為母語的議員了。

舊瓶要有新酒 拿成績說服人

另一方面，新團隊也有不少舊臉孔。政制及內地事務局局長曾國衞和保安局局長鄧炳強留任不變，環境及生態局、教育局由副局長升任，公務員事務局局長也由常任秘書長楊何蓓茵出任，我們可以預期政策將有一定的延續性。但必須提醒的是，官員的延續不能變成政策的因循。

其中最令人憂慮的，莫過於房屋政策。除了財政司司長陳茂波是留任之外，現任發展局局長黃偉綸將升任財政司副司長，統籌土地供應和房屋興建，而發展局常秘甯漢豪將出任局長一職，或許較不同的是候任房屋局局長何永賢現為建築署署長，與房屋及土地供應政策未有直接關係。眾所周知，香港公營房屋供應不足，私人市場樓價過高，政府又沒有掌握土地及房屋供應的主導權，因此李家超政府既要開新篇，舊瓶便要新酒，舊人要有新思維。

同樣要用成績來說服社會的，還有候任律政司副司長張國鈞和民政及青年事務局局長麥美娟。早前有傳張國鈞是民建聯的中生代，是青年民建聯創會主席，早前盛傳將出任青年事務局，但最終落在後來增設的律政司副司長之崗位。雖然他為事務律師，但跟仲裁專家、資深大律師鄭若驊或者候任司長林定國相比，資歷顯然相差一截。至於麥美娟雖然曾任葵青區議會議員廿多年，自2012年又擔任立法會議員，但政績方面社會始終印象不多。對於司法效率和改革、社區治理和青年發展的大課題，兩名新人分別有何方略，市民難免期望不大。

毋庸置疑，新團隊是李家超籌組的，而且也將與他緊密合作，這位候任特首將負最主要的督促權。但另一方面，正如《基本法》規定，主要官員乃由特首提名、中央政府任命，那麼中央政府必然也對這些官員有期許。道理上，不可能中央只作出任命，卻對受任命者是否做好工作置之不理。但如何行使全面管治權的同時，又尊重特區政府的高度自治權，那就是中央小心拿捏的平衡。而這個課題，說到底也是香港「一國兩制」實踐25年來的老問題。