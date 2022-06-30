領導人言之諄諄　官員要起來行動

國家主席習近平即將出席特區成立25周年慶典及第六屆政府就職典禮，港府亦嚴陣以待進行相關保安部署及防疫工作。社會各界均預期屆時習近平發表重要講話，全國人大常委譚耀宗指可能出現中央對港政策和香港未來發展的指示，港區人大代表葉國謙亦認為他會在總結香港回歸經驗的基礎上作出「指導性意見」。



另一方面，內地官媒《人民日報》刊登署名文章，摘錄習近平近十年間有關香港的多段講話內容，提出在這十年間「對香港的諄諄勉勵鼓舞人心」，背後可以反映出「國家發展戰略帶給香港的歷史機遇」，以及對「香港攜手內地提升國際競爭力的強烈願望」和「為香港發展注入強勁動力的熱切期盼」。新華社早前亦發稿稱習近平「始終把香港同胞的民生冷暖放在心上，不遺餘力地支持香港發展經濟、改善民生，促進發展成果更多惠及香港市民。」

一直都是講經濟和民生

2012年12月前任行政長官梁振英首次述職，習近平便對他指出希望港府順應廣大市民的共同願望「謀發展、保穩定、促和諧」，「抓住國家發展進入『十三五』時期的機遇，發展經濟，改善民生」。到五年前，他又要求本港新任行政、立法、司法機構負責人在「全面準確貫徹落實『一國兩制』方針」、「務實解決經濟民生方面長期積累的矛盾和困難」等方面「迎難而上，積極作為」，可見發展經濟、改善民生始終都是他對港府沒變過的指示。

特首梁振英和候任特首林鄭月娥到機場迎接習近平。(黃永俊攝)

甚至早於2008年7月，仍為國家副主席的習近平就向時任行政長官曾蔭權表示，中央政府積極支持特區政府為促進經濟發展、改善民生所作的努力，中央有關部門也會研究支援和幫助香港的政策事項，而且他還特別關注香港受到國際原油、糧食價格攀升影響，通脹壓力增大、物價上漲對市民生活造成了影響。今天儘管習近平的位置變了、特首亦換過了幾任，但香港面對的以上問題無甚改變，更可以說一直從那時拖到現在沒去解決。

港府表現不如中央預期

其實十餘年前來自中央的要求，跟十餘年後保持原樣、沒大差別，似乎意味香港各丿治未如人意，否則理應已提出另一項更高的要求了。以跟香港同為特別行政區的澳門為例，習近平於2017年「十九大」報告才提出要支持港澳融入國家發展大局後，2018年底會見述職的崔世安便說相信澳門同胞能夠「在融入國家發展大局中拓展發展空間、培育發展新動能」，去年更稱橫琴粵澳深度合作區令「澳門融入國家發展大局邁出新步伐」，反觀他對林鄭月娥總是重申此前說法，兩者對比明顯。

2018年12月17日，国家主席习近平在中南海会见来京述职的澳门特别行政区行政长官崔世安。 新华社记者 谢环驰 摄

林鄭月娥在社交媒體的最後一篇帖文，聲稱「習主席五年前在港的重要講話，是我面對嚴峻挑戰時的信心依靠」，並且期望他的下次講話「為特區指明方向，助港再上新征程」。然而習近平五年前明言港府應該團結社會各界解決「傳統優勢相對减弱，新的經濟增長點尚未形成，住房等民生問題比較突出」等問題，這些事情特區政府做到了多少？中央對港方向其實明白不過，餘下的就看治港官員如何全力而赴。