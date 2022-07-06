新政府既已「埋班」應即刻落實改革工作

特首李家超在周三（6日）的上任後首場立法會答問會，宣布成立四個專門解決民生問題的工作組。然而，在社會最渴望看到政府開展改革的當下，工作組的內容仍未見具體。其實社會以至政府一早訂了要解決的議題和處理方略，李家超以至一眾司長應立刻工作，免市民再受煎熬。



李家超在競選政綱已經提出成立「土地房屋供應統籌組」和「公營房屋項目行動工作組」，分別由財政司司長陳茂波和副司長黃偉綸帶領，最遲於施政百日內交建議報告。陳茂波在立法會答問會後補充，土地房屋供應統籌組既會督導及監察政府的土地供應，又會監察公私營房屋供應。

至於兩個新成立的工作組，當中「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組」由政務司司長陳國基帶領，落實政綱中提及推動初中學生精準扶貧的目標。「地區事項統籌工作組」由政務司副司長卓永興帶領，多個政策局和部門將針對衞生黑點、阻街黑點、環境以及巿容等地區關注議題，並於一至兩個月內付諸行動。

特首李家超出席上任後首個立法會答問會。（李澤彤攝）

改革香港早有議題方略

四個工作組展示了新政府重視司局統籌協作，惟李家超只稱工作組「將盡快成立，並公布工作細節」，除此之外，外界對工作組所知不多。對於稍為有具體工作的脫貧小組，陳國基簡述項目包括師友配合，個人發展計劃和財政支援三大元素，初期設2,000名額。但其實政府在2008年就成立了兒童發展基金，其督導委員會由勞工及福利局常任秘書長擔任主席，每個批出的基金計劃也包括「目標儲蓄」、「個人發展規劃」和「師友配對」，跟陳國基提及的相似。此等計劃縱有一定成效，但十多年來，跨代貧窮問題遠未稱得上根治，證明要尋覓新方法。

政府提升解決跨代貧窮的重要程度值得肯定，但既然由政務司司長督師，外界自然期望更全面的計劃，若新工作組只是延續現行計劃就肯定不夠，而面對跨代貧窮的學童也絕對不止2,000人。要籌劃方法也許需要時間，可幸的是學者已經代勞。例如政策創新及統籌辦事處早前撥款資助的一個有關貧窮家庭青年處境的研究指出，解決跨代貧窮既要增建公共房屋，同樣重要的是提升家長的自我效能（self-efficacy），以助傳遞子女知識和拓闊閱歷。工作組可以善用研究產出，加速製訂工作方向。

陳茂波致辭時指，新政府上任後，會加強統籌和覓地。（張浩維攝）

「切實排解民生憂難」 工作組須立刻工作

至於加快土地房屋供應和公屋興建進度，智庫、民間團體以至政府相關局署已反覆闡述方法，甚至可以說林鄭月娥任期後半段已指點出具體縮短和精簡覓地建屋的程序，例如建議合併城規會公眾申述，向業戶發放補償可以在工務工撥款前開始，又推動組裝合成建築和「建築信息模擬」技術縮短公屋施工期，新政府上任後可以隨即訂下把法例修訂提交議會的時間，毋須再等兩三個月擬備報告。

至於「地區事項統籌工作組」，統領的卓永興提到數個關注議題，並於一兩個月內行動。衞生問題困擾市民生活，他們期望司長有什麼板斧提升執行效果。以防治蟲鼠為例，政府早有跨部門督導委員會，成員包括三個政策局和21個部門及機構，今年初還交代去年工作成果。可是，申訴專員公署在5月底發表調查報告，批評鼠患調查方法不能反映實況，外判商滅鼠以及食環署方監督工作馬虎等，其實也是批評跨部門督導成效。既然副司長有多年掌管食物環境衞生署的經驗，何不運用經驗再結合申訴專員報告，直接拋出改良防治蟲鼠行動，讓市民得以減少受滋擾？

香港民生缺失多籮籮，歷屆政府曾開設跨部門跨政策局，以至由司長督導的委員會應對，成效仍是不彰。國家主席習近平在回歸25周年講活提出對香港的四點希望，其中之一是「切實排解民生憂難」，新政府拋出四個工作組但輕輕帶過工作內容，只能說對應了「排解民生憂難」，但談不上「切實」。官員應立刻展開改革工作，市民才能相信新政府為香港帶來新篇章。