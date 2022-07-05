新政府要盡快拿出五年計劃

新一屆特區政府管治團隊本星期開始第一個工作天，而新一屆行政會議日前亦召開了首次會議。行政長官李家超在會議前的記者會上，強調港府效率獲得《世界競爭力年報》的認可，表現與市民期望的落差只是因為程序繁瑣、資源不足或者部門間的配合未盡完善，若有領導官員主動介入、做好統籌便能有所改進。



李家超重申自己的施政態度「務實」，不是一位「口號式」的行政長官，同時表示他與團隊將會「全力以赴」解決房屋問題，又稱已經叫醫務衞生局局長盧寵茂探討如何控制本地疫情和縮短到埗隔離日數，並說香港有憲制責任履行《基本法》第23條所要求的本地立法工作，可是上述幾項工作至今尚未看見具體政策措施建議。

7月5日，特首李家超連同一眾行政會議成員見記者並合照，期間召集人葉劉淑儀亦有發言。（盧翊銘攝）

新政府沒有蜜月期

李家超是在今年4月29日發表參選政綱，亦即距離今天兩個多月，而行政長官選舉距今亦已近兩個月。至於國務院任命行政長官及主要官員分別為5月20日及6月19日，同樣也是經過一段時間。社會固然不會苛求新一屆政府與官員在這樣短的時間內，能夠突然拿出良方根除痼疾，而個別官員早前也說過要等待上任後才能展開工作。

不過，治港者起碼應該知道港人回歸25年來生活愈趨困苦，近年又經受社會運動、新冠疫情的折騰，對於良政善治與社會發展的期待無比殷切，沒有可能再給新一屆政府什麼「蜜月期」的餘裕。因此他們必須盡快拿出讓市民看得到的實際成績，不能引用局外人的觀感自我滿足，而是需要符合本地社會大眾對政府的要求。

新一屆政府7月1日在國家主席習近平監誓下就職。（運輸及物流局圖片）

「千里之行，始於足下。」想要解決長年積習問題，沒有比此時立刻開始動手更加有效快捷的途徑。新一屆政府領導層在首個工作天前的周末已急不及待舉行了內部會議，討論如何致力把習近平的「四點希望」作出港府藍圖，表面看來似乎是有意加快解決各項香港的管治難題沒錯。但要判斷他們口中「務實」二字以至近來紛紛引用習近平的說話，會否淪為他們的另一堆「口號」，恐怕仍然有待觀察他們日後真正做出什麼表現。

慎防重蹈怠政覆轍

更加重要的是，新一屆港府必須避免犯下以往怠政的錯誤，別把問題再三拖延讓其滾大。舉例來說，李家超近日稱《基本法》第23條立法的時間不是急切考慮，又強調立法必須「有效」、「管用」和事先進行充足法律研究，當下並沒設任何立法時間表。鑑於過去幾屆政府一早用過類似理由作出推搪，故此李家超的說法難免令人憂慮此事會否再被擱置，以至遭無限期「暫緩」。

除此之外，治港者也不應該預設既定立場而排除任何可行方案。譬如李家超上任前便稱「通關」作為目標，任何稍為放寬檢疫期的方法都是他的選項，無奈近期他與一些官員談及防控疫情或「通關」相關事宜時，予人感覺往往又是繼續排斥全民檢測。假若它真有助抑制本地疫情或者促成「通關」，我們沒理由拒絕這個上屆政府一早已準備好執行的方案。

「以結果為目標」是正確的取態，但任何結果或目標都不可能一蹴而就，並且需要一步一步沿着計劃達致，而拖延或偏見必然會使進度落後。剛履新的商務及經濟發展局局長丘應樺、民政及青年事務局局長麥美娟等表示會準備決策局的五年工作計劃，其實整個新政府各項範疇都應該如此，才能令港人看到「由治及興」的希望。