01多聲道｜處理好大治與大興的關係　確保「一國兩制」行穩致遠

按照哲學的觀點，任何時代的大治與大興，都是辯證的，相互相成、互為因果關係的。大治是大興的前提條件，沒有大治，便沒有大興；大興是大治的必然結果，沒有大興，大治便失去了任何意義。



來稿作者：周海平



自古以來，無論君王更替，還是社會動亂帶來的大治，採取的手段，都是基本的套路，主觀上都希望通過「大治」順利達至「大興」，感覺是順理成章的邏輯。但事實並非如此，比如唐朝後期著名的「安史之亂」的處理方式。

據史書記載，「安史之亂」發生後，唐玄宗迅速運用了法律武器和國家機器，並在短時期內就平定了暴亂。聽說他一方面頒佈臨時法令，輕稅負，免徭役，恢復社會秩序，以其民心盡快安定下來；另一方面，調動軍隊以及所有鎮壓的力量，對藩籬勢力進行了高壓打擊，歷史上俗稱「削藩」行動，似乎鞏固了政權。

「大治」之後不必然「大興」

按理，這一輪動作下來，國家應該穩定下來了。可是，情況並非如此。由於「安史之亂」造成的影響實在太大，令國家元氣大傷，民心受到重創，大亂對社會造成的傷害，以及隨後的大治，令到整個國家是草木皆兵，人心惶惑，民生長期處於焦慮和不安狀態。據說統治者花了數十年的功夫，對大亂之後的國家，做了一系列的大治紓困措施，最終也沒能徹底恢復大亂之前的社會榮景，整個唐朝盛世，因為這場「安史之亂」，從此開始走下坡路。

可見，「大亂」的出現，是無法避免的，因為歷史總是「分久必合，合久必分」；而「大治」的動作，絕對是一劑猛藥，或許挽救了生命，或許把人治死了，都是有可能的。大治絕對不等於自然過渡到大興。「大治」過後，必須有所作為，對「大興」進行一系列的良政善治，或才是實事求是的明智之舉。

遠的不說，就說轟動世界的香港反修例政治風波引發的香港巨變。由於國家審時度勢，下重手處理了香港的問題，通過法律和管治相結合的「大治」的動作，按照歷史的經驗，迅速穩定了香港局勢，拆走歷史的藩籬，重新為香港的下一步發展和持續繁榮，奠定了管治基礎而已。無疑，這個大治是及時有效的。

然而，如果有人說，眼下「大治」的成功，就意味著「大興」是自然而然，就未免理想化了。要知道，「大治」從來就不可能順順利利轉為「大興」，大興也絕非坐而論道便可以得到。要完成習近平主席的囑託，牢記未來管治的「四個必須」，落實習主席的「四個希望」，我相信特區政府的任務是艱巨的，任重道遠的。

可喜的是，這些日子，從特首到各司局長，從行政會議成員到立法會議員，以及社會各界賢達的講話和議論，明顯感受到「同為香港開新篇」的良好氛圍。整個香港社會，從《香港01》的留言，還是老牌報紙《明報》的評論，以及互聯網社交平台，處處傳遞著香港市民期盼新一屆特區政府大展拳腳的共同聲音。

作為一名普通的香港市民，我很想知道，香港的大興是什麼？這次習近平主席來港發表的重要講話中提出的「四個希望」，應該很明確地對香港的大興做了重要的指引。概括來說，香港「大興」就是做到如何「四興」。

國家主席習近平7月1日在香港發表講話，提出四點希望。（聯合採訪／美聯社）

多個大型項目只停留在藍圖

「一興」是不斷提升特區政府的治理水平。習主席之所以這樣說，無疑對過往的香港政府的管治能力，與中央政府的要求，還有一定的差距。我想這種差距，體現在特區政府的自我管治水平，以及在配合中央政策的力度上，都存在著不足，應該是有所指的。

就我看來，未來的特區政府的管治水平，一要打破條條框框，守正出奇，二要廣納賢才，打破行規，吸收各國優秀的管治能手，與國家發展同步，共同開創新局面。比如大嶼山填海計劃、新界北都會區規劃項目、房屋問題解決和香港經濟發展和繁榮，以及大灣區新型創科產業的建立，還只是停留在藍圖和規劃層面，並非整體推進的策略、計劃、合作方式、時間表和行動步驟，以及問責考核機制，沒有這些制度安排，規劃和藍圖就是一句空話。

其實，這麼多年來，特區政府的行政效率和生產力水平，在世界各國公務員隊伍中，還是有口皆碑的。特區政府應該再接再厲，揚長避短，與中央政府要求主動看齊，進一步提升管治水平，打破保守制度，在行政效率中有更多的創新。

香港三大動能非內地城市能取代

「二興」是不斷提高特區政府的發展動能。香港的發展動能是什麼？我的理解是：

第一，普通法框架下的法律事務和仲裁業務還是香港的「金不換」，香港還是要進一步做大做強，支持國家的經濟，為「一國兩制」提供示範，為港人創造民生和福祉，這是中國的需要，更是香港繼續扮演好東方明珠角色，為世界認同的需要。

第二，香港長期以來的中西合璧的商業模式和創意文化，特別是世界的關注度，決定了香港就是香港，是任何大陸的城市不可替代的。

第三，港元與美元聯繫匯率制度，以及港交所的證券市場地位，註定了香港資本是世界性的，是做全球生意的，這也是大陸其他城市不可比擬的。

老實說，這三大動能，只有香港具備，其他的大陸任何城市都是不具備的，並非某些專家說的建設更多的高樓大廈，就可以建立世界貿易中心，金融中心，或航運中心。相信中央政府是很清楚的。

習主席的話，再一次肯定了香港不可替代的獨特地位，鼓勵特區政府要大張旗鼓地發揮香港的動能優勢，把自己蛋糕做大的同時，也為國家經濟的發展，提供強大的造血功能。香港有動能，國家皆受益。再也不用去做什麼香港與內陸城市的無謂的比較了。

社福開支增加卻未滿足市民需要

「三興」是切實排解港人的民生和憂難。我相信，政制發展和民生福祉，永遠是香港的兩大議題。未來特區政府若能做好一件事情，把她做到位，做到有口皆碑，也是香港史上的一大貢獻。習主席這次關心香港民生，相信很清楚香港的民生實際情況，相信香港的利益格局和現實的矛盾。正如韓正副總理說得「有些事情再難，總要有個開頭」。其實，都在表達對民生問題的關注。

言下之意，中央領導人已經說得很到位：特區政府需要轉變管治導向，努力平衡好公共財富和資源，將發展和繁榮的成果，更多的惠濟民生，這是港人對高品質生活的正常追求，更是特區政府努力踐行國家在香港「一國兩制」模式，提供強大的示範作用。特區政府應有這樣管治戰略高度。

客觀地說，香港的民生福祉水平，在亞洲地區，還是比上不足，比下有餘的。回歸25年來，特區政府對改善民生福祉，還是花了不少心血，投了不少錢的。我聽說僅是社會福利預算開支一項，就從當年的1997年的40多億，增加到2021年的一千億，25年翻了20倍。可見，特區政府在主觀願望上，還是想做好民生福祉的工作的。

遺憾地是，這些年的民生福祉，特別是最貼近市民生活的社會福利事業，不但沒有得到好評，反而受到社會各界的詬病。原因是什麼？我想，一是老齡化社會早已來臨，香港社會的包袱自然越來越重，加之物價水平大幅攀升，社會福利開支逐年劇增，也是正常不過；二是政府財政盈餘增長緩慢，甚至出現赤字，再加上這些年受疫情和經濟衰退的影響，支付壓力劇增，政府理財不容易，畢竟，要花錢的地方實在太多，為了平衡預算，在相關的項目上，政府採取擠牙膏的方式，也是情有可原。所以說，賺錢才是硬道理。

現在好了，民生福祉得到習主席的高度關注，被前所未有的提到政府管治的高度，特區政府只能迎難而上，用創新思維，發展新的盈利藍海，進一步夯實財政盈餘家底，然後，有板有眼做出幾件可圈可點的，可以和西方民生福祉PK的福利事情，補交過往虧欠的「功課」，對市民有個交代，更是對習主席的囑託，有個實實在在的排解港人憂難之事的圓滿匯報。

新政府須鞏固和保持香港的世界地位

「四興」是努力維護香港的穩定和繁榮形象。這些天，看到特首李家超出來說，「23條一旦立法，就應該是有效的，不會修修補補，會參考普通法國家類似的法律，會審慎研究和部署，沒有時間表，最重要是有效」。真是不錯的表述。這樣說事，是比較客觀公正的，作為香港市民的父母官，就應該這樣實事求是，有自信的說事的。畢竟，香港從來不缺頂級法律人才。

有了新特首這樣考慮問題的方式，有了傾聽民生意見的虛懷若谷的態度，再加上新班子的工作作風，以及社會各界的支持，相信新一屆政府班子，在維護香港的穩定和繁榮形象上，一定可以得到市民的認可，以及中央政府的肯定的。當然，未來五年，要努力維護香港的穩定和繁榮形象，並非開幾場記者招待會，或辦幾場公共關係溝通會，或搞幾場大型展示會，就可以修復社會撕裂，令到香港再出發。在發展中解決未來新的問題，在提升競爭力中鞏固和保持香港的世界地位，可能是最好的最有效的維護香港的穩定和繁榮形象的方式。如果為了維護而維護，為了穩定而穩定，那是愚忠的行為，並非效忠國家的行動。

相信新一屆政府班子，有大智慧，同理心，忠誠度，努力開創中央政府提出的良政善治和「一國兩制」行穩致遠的新局面。

作者周海平自2010年由大陸來港定居，退休前在電子企業任職投資者關係高級總監。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。