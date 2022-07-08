攆走約翰遜可為英國開新篇？

撰文：倪文迪
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政治一日也嫌長，更何況是三年。三年前，辛偉誠在《泰晤士報》這樣說，「保守黨現正深陷危機，只有約翰遜能挽救我們」。三年之後的現在，他又高調地背叛約翰遜，在公開的辭職信中表示「社會正確地期望我們的政府恰當、有能力、認真地履職」，好像現在才看清楚首相約翰遜的為人般。

在牛津大學的時候加入所謂Bullingdon Club，在《泰晤時報》工作的時候杜撰內容，在《旁觀者》做總編輯的時候聲稱不參選國會議員，參選的時候聲稱當選後會辭去雜誌社工作，做保守黨副主席的時候否認要婚外情對象墮胎，做倫敦市長的時候17次聲稱不會再參選國會……約翰遜是何許人也，香港人未必清楚，但英國人早就知道，尤其是保守黨人本身。

保守黨人的政治計算捧了約翰遜

但為什麼在2016年英國人仍然相信約翰遜的脫歐主張，以為這就可以「拿回控制權」，以為英國從此前途一片光明？為什麼在2019年文翠珊黯然下台的時候，像辛偉誠那樣的保守黨人仍然以為約翰遜可以帶領保守黨、帶領英國政府、帶領英國搞定脫歐？2016年美國人相信特朗普的「讓美國再次偉大」，2018年台灣人相信韓國瑜的「高雄發大財」，到頭來一個二個都只是騙子。

眾所周知，約翰遜並不是脫歐的什麼支持者，在公布立場前幾天還寫了一篇反對脫歐的檄文。對他來說，支持脫歐或是留歐，就只看何者能得到較多人支持，從此上位得到權力。而當保守黨人現在說約翰遜的不是、集體辭職拉倒他的時候，當初在2019年他們又是為了什麼選他出來？不就是因為相信約翰遜較能動員人投票，令保守黨控制國會多數議席嗎？

高調請辭的衛生大臣賈德偉和財相辛偉誠好像揭竿起義，但僅在半年之前，在所謂「派對門」正酣之時，正是他們二人表示「完全支持」首相約翰遜。外相卓慧思說約翰遜的辭職決定是對的，但上個月保守黨對約翰遜的不信任動議中，她又有份給出信任一票，幫助約翰遜挺過去。把責任簡單歸到約翰遜一人頭上，以為換了個黨魁、換了個首相就可以為英國開新篇，那無疑只是自欺欺人。而支持保守黨的《電訊報》只在社論表示保守黨要盡快在日內找出新領袖，親工黨的《衛報》則說得保守黨在野、換上工黨執政才是唯一出路般，並沒有多少正視民主政治淪為權力遊戲的問題根源。

英國社會最關注：疫情與經濟危機

在保守黨人倒戈、約翰遜宣布將下台後，不少人額手稱慶，說這是又一次民主制度發揮制衡作用的證明。是的，這樣說也實在沒錯。但攆走了約翰遜之後，英國又怎樣呢？從民調我們可以知道，約翰遜賴以上位的脫歐問題自前年2月起已經不再是英國人認為最關切的問題，取而代之的新冠疫情問題則一直為社會所重視，直至今年1月起，經濟問題成為了英國人眼中最迫切的挑戰。英國的通脹已升至40年高位的9.1%，油價和樓價每日都在攀升，經濟衰退已在眉睫，同時新冠個案再次反彈到逾30萬宗，多間醫院重新強制所有人要配戴口罩。如此時候，西敏宮的政客卻在忙於爭權逐利，試問國家又如何開新篇？

21世紀的資訊發達令我們都對政治人物更容易了關注，可惜不論是特朗普還是約翰遜，很許多人只停留在花邊新聞、失言、「派對門」等事情上，卻對社會需要的政策、政客給出的方略沒有多少人認真。某程度上，騙子才因而能夠一直蒙混過去，在白宮混上四年，或者在唐寧街荒唐三年。

約翰遜的最後一根稻草是政客的致命傷約翰遜與保守黨的百人逆襲政治領袖要懂得負責任
約翰遜Boris Johnson
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