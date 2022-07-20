DSE放榜｜撐文憑試考生　司局長不能只題字

中學文憑考試周三（20日）放榜，1.7萬人考獲「33222」的大學一般最低收生要求，佔日校校考生約42%。以1.5萬個資助學額推算，約1.15人爭一個學位。8名考獲7科5**佳績的狀元自然不愁出路，但他們之外，許多年輕人在放榜後將面對不少挑戰。



教育局局長蔡若蓮日前在社交平台發起「一人一字撐考生」活動，不少港府官員隨之呼應。行政長官李家超用「同」字表示港府會與應屆考生一起「同」行，又借機重申他早前「同為香港開新篇」的參選政綱口號。律政司司長林定國則希望用「過」字讓考生明白和理解「考慮只不過是漫長人生裡的一個過程，很快會過去」，財政司司長陳茂波亦以「恆」字勉勵考生「持之以恆走好每一步，總能開創屬於自己的天地」。



其餘政治委任官員和決策局局長也不遑多讓，先後拿出「堅」、「強」、「安」、「定」、「信」、「望」等字，寄寓各種正面訊息送給考生。國家主席習近平月初於「七一」講話提出「四個必須」及「四點希望」後，末尾特別指出「我們還要特別關心關愛青年人。青年興，則香港興；青年發展，則香港發展；青年有未來，則香港有未來。」港府官員近日如此熱衷支持文憑試的青年考生，相信是想呼應國家領導人的這番發言。

要以實績而非口號支持青年

然而除了題字表態以外，一眾高官顯然能在幫助青年方面做得更多，亦即正如習近平講話所說的，「要幫助廣大青年解決學業、就業、創業、置業面臨的實際困難，為他們成長成才創造更多機會。」考試與學業僅是青年面對的眾多問題之一，而後續的就業、創業、置業等對他們未來人生影響更為深遠。如果青年對於未來在港就業、創業或置業看不到希望，那他們即使「成長成才」恐怕也只會離開香港。

另一方面，港府也要認清支持青年發展工作，絕不限於政務司轄下的教育局、民政及青年事務局。過去政府處理青年問題的政策總以這兩個決策局為主，其他司、局往往較少參與，頂多在所屬領域內加強一些面向青年的宣傳、諮詢或招聘而已。但事實上幾乎無論哪個政府部門，它們最終肯定會影響到青年未來生活的社會裏某一範疇，因此其實都跟青年發展有着關係，不能妄圖置身事外。

李家超參加青年活動，與年輕人合照、一起畫畫及小組分享。（李家超社交網圖片）

舉例來說，優化本地就業與創業環境屬於勞工及福利局、文化體育及旅遊局與創新科技工業局的任務，而降低青年置業難度無疑就是財政司與發展局、房屋局的工作。李家超先前曾向傳媒稱自己不是一位「口號式」的行政長官，應對房屋問題將會採取「務實」態度，我們希望他和他旗下的管治團隊，在對待青年發展問題上同樣如此，不會只知道用題字口號敷衍應對，而是盡快拿出實際行動改善本地社會，為青年人上流打造更好環境。

訓勉青年之前更應身體力行

更加重要的是，政府高官與其以由上而下的家長式姿勢向青年作出訓練出來，倒不如先省思其身是否真正做到自己所言所說。譬如勞福局局長孫玉菡用「力」字鼓勵考生「繼續努力，發掘自己多方面的能力，積極規劃自己的未來」，但他會否落力為他口中的「香港未來重要人力資源」爭取更好就業條件呢？再如發展局局長甯漢豪以「信」字叫青年「不要怕，只管信」，恰好跟她上任以前在記者會描述自己責任一樣，可是現時社會大眾根本仍對港府增加房地供應欠缺信心。

發展局局長甯漢豪（資料圖片）。

此外像創新科技及工業局局長孫東那樣以「安」字來表達「安之若素」的訊息，這些字詞單純用作鼓勵來日方長的青年或許還可以，但官員本身卻切忌帶着同樣理念進行管治。習近平於2014年向全國各人民致新春祝福時，便曾經說過「只要還有一家一戶乃至一個人沒有解決基本生活問題，我們就不能安之若素」，而香港近年種種民生及經濟困境，很大程度正是長年治港者一直「安之若素」的結果，欠缺當下瞬速處理和解決問題的意識。

以往歷屆特區政府皆聲稱重視香港的青年發展，前任行政長官林鄭月娥甚至從競選政綱到她的每份《施政報告》都提出「與青年同行」，無奈結果如何恐怕大家已是有目共睹。尤其對於近年深受疫情困擾的這一代考生，政府假若不想重蹈覆轍，那就需要設法營造公平、公正的環境來促進社會流動，讓青年人得到展示其創造活力的空間，這樣他們才會認同治港者真心想跟自己在本地未來「同行」下去。