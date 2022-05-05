政策要有價值追求　方能贏回一代青年

李家超競選團隊一直形容青年政策是來屆政府的重中之重。周三（4日）五四青年節，李家超與近80位青年人展開對話，談及來屆政府對反修例青年釋囚的立場，並承諾將在就業和創業幫助青年。李家超表示他很樂意聆聽和了解青年對社會的看法和理想，來屆政府亦願意為曾干犯法律的青年提供機會，願意在適當時候跟不同人溝通，並為香港的長遠發展建立出好的社會氛圍。



整場交流會以「夢想」為主題，亦是自特首選舉展開以來李家超闡述其青年政策最詳細的一次，然而他在青年政策的「夢想」卻未見能夠跨越政府與年青人的時代鴻溝。即管李家超算是向年輕一代釋出了不容易的善意，但要與青年人展開溝通、與年輕一代作出深入對話，不能迴避循具體的政策措施，以回應政府和這個年輕世代的鴻溝。

早在2007年社會學系教授呂大樂就曾寫過《四代香港人》，幾代香港人在其筆下就被劃分為不同的世代，各自都因為在成長經歷曾遭遇過不同的社會、政治及經濟狀況，因而養成了不同的價值觀，以至對社會存在着不同的抱負和願景。（方家遠攝）

香港世代之爭所謂何事

政府與年青人之間的世代之爭一直都是香港不少問題的癥結之一。早在2007年社會學教授呂大樂就曾寫過《四代香港人》，將香港人劃分為不同的世代，各自都因為在成長經歷曾遭遇過不同的社會、政治及經濟狀況，因而養成了不同的價值觀，以至對社會存在着不同的抱負和願景。屬於「戰後嬰兒」一代的香港人見證過香港戰後經濟的快速起飛，受惠於當時社會公平競爭的制度和遊戲規則，因而順利在流動階梯中攀升。他們滿足於香港目前的社會經濟狀況，較少思考或談及社會價值。

相對之下，成長於香港經濟、物質富裕的一代雖然生活水平較富足，但流動階梯卻遭遇到上一代未有的屏障，較能感受到社會流動的停頓和不公平，因而更為着重社會公平價值觀，深入思考和敢於表達對社會結構性問題的不滿。

這種世代的差異逐漸反映在近年愈趨尖銳的社會問題之上。尤其土地房屋問題，「戰後嬰兒」一代或者都傾向維持現狀，寧願樓價要保持穩定，甚至有認為樓價應每年平穩地以幾個百分點上升較健康。但年輕一代則質疑炒賣房屋的概念，認為政府應更為大刀闊斧地推行改革，擁有房屋不應只是個別階級的專利。

相對之下，成長於香港經濟、物質富裕的一代，他們雖說出生後已享有較富足的物質生活水平，但他們這代人的流動階梯卻遭遇到上一代未有的屏障，甚至更能感受到社會流動的停頓和不公平，因而更為着重社會公平價值觀，甚至深入思考和敢於表達對社會結構性問題的不滿。

以公平的公共政策

說明世代之間不是零和遊戲

要修補世代之間的隙縫、與年輕人共同謀求社會的出路，新一屆政府的年青政策斷不能只是在姿態上擺出與年輕人同行的模樣，或者陳腔濫調地表達願意接納青年、支持就業和創業。新一屆政府須明白世代之間對社會的看法和立場存在差異，繼而以積極有為的方式建立出扶助年輕人向上流動的階梯，讓年輕人同樣有擁有美好生活，以賺回一代年輕人的信任。

李家超雖把「創造青年上流機遇」納入政綱的重點範疇，承諾制定整體的青年政策和發展青年藍圖，提供職業培訓或實習機會，但卻未有正面回應世代之間的種種矛盾和差異。在土地及房屋問題上，他只以縮短建屋程序為目標，卻從未回應年輕世代對於土地正義的呼聲，積極杜絕地產商的壟斷問題，或是投資者的投機、炒賣行為。

甚至在土地及房屋問題上仍以縮短建屋程序為目標，卻從未回應年輕世代對於土地正義的呼聲，積極杜絕地產商的壟斷問題，或是投資者的投機、炒賣的行為。

拉闊一點去看，幾代香港人之間不一定要屬於一種壁壘分明的零和遊戲。如果年輕人看到社會政策有能夠有多一點的公平性，上一代人又願意多寧聽和接納一點年輕人的聲音，讓其參與制定社會的政策和規則，香港自然可以擺脫過往世代之間的矛盾，從而更加繁榮穩定。關鍵在於政府能否以公平的政策，讓社會的利益不致於傾斜搖擺到任何一方，讓幾代的香港人都能夠在公平的環境下分享社會的成果和得到保障，這樣才是「同為香港開新篇」的方向。