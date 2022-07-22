01論壇．季霆剛｜拆解埃斯珀的「大西洋主義」慣技

英國前首相貝理雅日前表示烏克蘭戰爭表明，隨著中國在幾個世紀以來最重要的轉折點之一與俄羅斯合作上升為超級大國地位，西方的主導地位即將結束。就在西方政客開始曉解醒覺「東升西降」之時，特朗普時期的前國防部長、「大西洋理事會」代表團成員埃斯珀會見總統蔡英文時表示，「一中政策」已經沒有用，美國要遠離戰略模糊。



來稿作者：季霆剛



埃斯珀是次訪台不是代表美國政府，而是代表奉行「大西洋主義」的「大西洋理事會」。簡單而言大西洋主義（Atlanticism）是一個西歐和北美國家，在政治、經濟、軍事防衛等議題上互相合作的國際關係哲學，北約是「大西洋主義」的一大產物，而知名的「大西洋主義」者就有前英國首相貝理雅。

俄烏戰爭爆發𣊬間，烏克蘭的主權和防衛突被認為是美國和北約至關重要的國家安全利益。美國更有政客危言聳聽稱普京在征服烏克蘭後，將攻擊其他歐洲陷「多米諾骨牌」效應而顛隕，甚至有政客稱俄羅斯的坦克將會橫渡英倫海峽。

大西洋主義者驚覺亞洲世紀已臨

二戰後，歐洲經歷政治崩潰。為了力挽狂瀾，「大西洋主義者」製造敵人，依附美國，再而委屈求存。「大西洋主義者」的產物——北約的秘書長斯托爾滕貝格在上月底表示，中國不是對手，但它確實代表著嚴峻的挑戰，因為北約首次同意將北京構成的威脅納入指導其未來戰略的藍圖。冷戰的結束使美國和歐洲的大西洋主義者失去了他們的共同敵人，俄烏戰爭燃起，突令「大西洋主義者」有了播弄的舞台。

中國「一帶一路」倡議遠涉重洋至西歐令「大西洋主義者」驚覺「亞洲世紀」已經降臨。隨著美歐諸國從阿富汗撤出，「大西洋主義」失去原有的部份張力和歷史定位。在冷戰之後，「大西洋主義」一直希望遏制俄羅斯，但因各國分歧和沒有抗俄主題而陷寸步難行。現今對中俄的對抗，其實亦是為美歐結盟的維繫，企圖重拾因冷戰後的連串失落的光輝。

「大西洋主義」者稱普京攻擊了「歐洲安全秩序的基礎，並意圖摧毀它」，並稱「作為北約和歐盟成員國的波羅的海國家也有可能捲入這場危機」。所謂「歐洲安全秩序的基礎」是主要由北約制訂，而北約和歐盟成員國是主動捲進俄烏戰爭，「大西洋主義」者如此本末倒置、危言聳聽的言辭，使歐美人心彷徨，二者令西歐更需要加大依附美國，製備武器，阻遏俄羅斯。

運用同樣的邏輯，埃斯珀訪台之時倡言台灣應更依附美歐、男女皆兵、擴增武器之採購，並稱可以由此「挫敗中國大陸的軍事侵略」。其訪問團成員、義大利前總統外交顧問更稱「台灣有事就是全球有事」等具有滿滿的「台獨」暗號、對台的軍事勒詐，不單暴露出「大西洋主義」局限的軍事恫嚇手法和冷戰時代的純軍事對抗模式，埃斯珀更意圖將台灣化為「大西洋主義」在亞太的試點據地，埃斯珀的心思計度難道蔡英文還不曉解？

作者季霆剛是深圳大學港澳及國際問題研究中心兼任研究員、全國港澳研究會會員。文章的內容僅代表作者個人觀點，與香港01無關。



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