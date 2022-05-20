01多聲道｜台灣難以參與世衛大會的「絆腳石」

第七十五屆世界衛生大會（WHA）將於5月22日至28日在日內瓦世衛總部召開。這是自2020年全球新冠疫情爆發後，世衛大會首次恢復以實體方式舉行。



至5月17日為止，一心想取得「入門票」的台灣，依然在門外徘徊。這是台灣連續第六個年頭無法參與WHA。



來稿作者：陳文坪



冠病大流行已進入第三個年頭，台灣在2020年冠病大流行初期一年防疫做得好是一個事實，也獲得肯定。但面對變種毒株Delta、Omicron的傳播，從「清零」轉向「共存」的過程中，民眾對防疫措施還是有許多不滿。如市面上抗原快速檢測儀（ART）不但昂貴，且嚴重不足，居家隔離措施不斷改變，造成許多混亂，民眾也難以適從。

台灣想要參與WHA，不是以自己的誠意去叩門，而是採用「敲鑼打鼓」的方式在媒體上大吵。今年的叩門方式是，由美國總統拜登簽署法案，指示國務卿協助台灣重獲世界衛生組織（WHO）觀察員身份參加WHA。還有，通過七國集團（G7）的外長發表公報支援台灣參與世衛組織和世衛大會來吸眼球。相信這些都是徒勞無功的。

大聲筒並無益 不妨低調行事

台灣的公共衛生、健保政策在可持續性方面獲得國際社會不少好評。這些經驗，理應與國際社會分享，但卻無法受邀參與WHA，原因何在？高調是台灣難以獲邀參會的「主因」，也是無法得到中國大陸點頭的其中一大要素。

台灣要參加WHA，必須通過協商才能辦到的，大聲筒是無益的。美國支持、G7外長聲明，反而讓台灣更加難以步入WHA會場。其實，台灣能否參與WHO年會，球一直都在台灣這一邊。中共最不希望被外界視為在外力下而「屈服」，特別是像美國及G7這樣的國家與組織的打壓下放行。如果在這種情況下讓台灣參與WHO與WHA，必將讓國際社會有樣學樣。

WHO是聯合國屬下的一個機構。是主權國家方可加入成為會員。防疫雖無國界，好的公共衛生政策也是值得與會分享的。但主權與治權是兩碼事。台灣政府雖擁有自身的治權，但與「一個中國」的主權還是不可同日而語的，因此，必須自身尋求解決。

其實，台灣不妨低調行事，重啟現有機制，利用兩岸「海基會」與海峽會「進行協商，直接向中共要」門票」。在這種情況下，如果中共拒絕，等同於向台灣人民說「不」。如果中共願意，台灣也就無須到處「拜託」，況且「拜託」他人，還是無法拿到「門票」。

每年的五月份，世衛都會召開一年一度的世界衛生大會。但是，台灣能否與會，世衛成了中方與許多西方國家角力的場所，使世衛大會模糊了許多焦點。比如過去兩年，新冠病毒大流行在世界各地傳播。至今未全力溯源找「宿主」就是一例。

奧運模式可兩岸雙贏

事實上，台灣參與國際組織早已有了一些模式可遵從，而這個模式就是奧運模式、WTO模式。為何台灣可以參與奧運？可以加入WTO？正是這個「模式」，可以讓台灣參與國際賽事、事務。

台灣近年來無法參與WHO／WHA，是蔡英文政府自身放棄了該「模式」而吃了閉門羹。因此，台灣政府如果想真誠的參與WHO／WHA，必須低調一點做事，早日與中國大陸達成某種共識，或依照奧運模式進行。中台本可以達成雙贏局面，但雙方在背後持續操作，其實對雙方都不利。台灣要求參加WHA，中國大陸如能以更超然的心胸給予適度與會，如限制出席代表級別在「中級層次」，那台灣人民對大陸的觀感，以及對提升自身的國際形象都是有利的。

WHO中文網站頭兩句開宗明義提到，「努力增進世界各地每一個人的健康」、「我們的目標是為世界各地的人們創造一個更美好、更健康的未來」。 依此定義，全球要達到這一目標，對公共衛生、傳染病防範是每個地區政府、人民都必須參與的事務。

基於此宗旨，WHO或許可以通過「奧運模式」加以解決，而非年年讓中台吵鬧而模糊WHA的焦點，讓各成員國更加專注年會所要達成的公衛目標。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。



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