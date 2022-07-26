01多聲道｜CCTV「助長」無謂的愛國

隨著中國大陸經濟的發展，國力不斷增強，中國網民的民族主義情緒高漲也更加明顯。中國央視（CCTV）作為官方的「首席」傳播媒介，不能視而不見。如何引導線民往正確、理性看待問題與事件，才是負責任的媒體；如何疏導這股民族主義情緒，而非讓其聲量特別「亢奮」，包括非理性成分以及民粹思潮，才有助於建立一個成熟的社會。



來稿作者：陳文坪



無可否認的是，科技的發展，互聯網的無遠弗屆，造就了資訊的爆炸，甚至可說「改變」了許多世界格局。是好是壞？就看當局如何加以利用、引導及看待。而互聯網用戶最多的中國大陸，在媒體還是「唱紅」為宣傳的前提下，線民就是利用互網來對社會上一些不平等現象加以曝光而引起當局不得不關注，甚至迫使當局重視與介入。這就是互聯網所帶來的益處。

民族主義情緒有「熱過頭」現象

然而，大陸一些線民的民族主義情緒，常將一些無謂事件上綱上線到「政治與愛國」，升高社會對立、對抗，造成許多不必要紛爭與摩擦。這是「熱過頭」的現象，不是一件好事。最近發生在香港「歌神「張學友身上的事件，就是最明顯的一例，更說明非理性民族主義高漲帶來的」危害性」不容忽視。

事因張學友早前為CCTV錄製慶賀7月1日香港回歸25周年視頻時說：「香港這25年經歷了很多，高高低低、起起伏伏，但因為我是和這個城市一起成長的，我從這裡出生，從這裡長大，我仍然相信這個城市，仍然希望這個城市會變成一個比以前更加好的城市，香港加油。」

只因張學友的一句「香港加油」，與2019年修例風波引發的街頭示威者高喊「香港加油」同文句而被大陸許多線民質疑「愛國指數不達標」而群起攻擊。這實在匪夷所思，也是「民族主義情緒高昂」的隱憂。

張學友的愛國情操毋庸置疑

張學友的歌聲，在全球華人區無不知曉，更是熟悉。他除了演藝事業受到肯定外，還熱心公益慈善。張學友於1998年當選香港十大傑出青年；1999年榮登世界十大傑出青年。1998年10月1日香港同胞慶祝中華人民共和國成立49周年文藝晚會上，正是張學友帶領全場與會者高唱國歌，當時洪亮、激昂的聲音響徹慶祝會場。

2008年，中國北京首次舉辦夏季奧運會，張學友參加了同年5月北京奧運會的香港區火炬傳遞活動，為115號火炬手，向全球傳遞北京奧運、傳遞奧利匹克運動精神。2010年上海舉行世博會，港府委任張學友為上海世博會香港宣傳大使，為世博會全力宣傳。還有，備受矚目的2022北京冬季奧運會今年2月4日成功舉行，冬奧會主題曲《一起向未來》通過電視向全世界傳送，張學友也是該主題曲獻唱者之一。

以上事蹟、榮譽還不夠明確說明張學友是怎樣的人嗎？還須要時刻把愛國掛在嘴上嗎？張學友的愛國情操、愛港情懷是毋庸置疑的。簡而言之，張學友是一位既愛國亦愛港的藝人。

泱泱大國的CCTV有著70多年歷史，一向旗幟鮮明，不畏壓力，立場堅定著稱，是媒體同業佼佼者、更是中國大陸的「首席」宣傳媒體。沒想到這次卻被線民的民族主義高漲浪潮所「折騰」。

張學友慶賀視頻在CCTV發佈後，遇到許多線民的冷嘲熱諷與不嚴厲批評，CCTV不是站出來澄清解釋，不是堅持本身應有立場，反而是屈服於線民的民族主義思潮。為息事寧人，用最簡單的方式，刪除其節目或訪談。這一做法，等同於」立場搖擺」，是令人失望的。CCTV在這議題上「寧左勿右」 的做法，「助長「了線民的民族主義情緒。這一先例一開，線民今後或許更加肆無忌憚了。

「在世界人面前展現中國人的風範」

張學友在聲明中說，香港過去幾年經歷了「黑暴」、疫情，百業蕭條，人心惶惶，正是須要努力加油的時候，「我聽過『北京加油』『武漢加油』『上海加油』，但『香港加油』因為一些犯了錯誤的人用過，『黑色』『黃色』被一些別有用心犯了罪的人穿過，變成了愛國不愛國的標準，成為了『禁語』『禁色』，我個人無法理解」。

張學友並稱，他是經過香港受國家高速發展而獲益的其中一員，如果這世界真有奇跡，能讓數以億計的貧困人口，脫貧而步入小康的中國，是本世紀最大的奇跡，他更以身為中國人深感驕傲。「本人更希望我們中國人是理性的，是以理服人的，在世界人面前展現中國人的風範」。

聲明說「更希望我們中國人是理性的，是以理服人的，在世界人面前展現中國人的風範」，這是多麼鏗鏘有力、擲地有聲的情懷，展現了張學友的銳利眼光、包容胸襟。對於CCTV在處理這一事件上使用「粗糙」手段，張學友這句「在世界人面前展現中國人的風範」前，CCTV顯然是有所不足。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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