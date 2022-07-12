01多聲道｜大陸須取消熔斷機制以配合防疫調整

持續堅持動態清零的中國政府，或許覺得短中期裡可以通過自身的「內循環」而發展經濟，無須開放國門與外界聯繫；但相信許多中國人民或身在海外的中國國民、僑民都希望能早日與外界往來或探望國內親人。在新冠病毒病進入第三個年頭，世界走向開放的今時，如何滿足這部分人的「剛需」，各相關部門須要協調並真正的落實，而非出現只是「口惠」政策。



來稿作者：陳文坪



中國政府面對最大城市上海四月、五月的封城所引發的種種弊端後，國內經濟出現嚴重的停滯不前。加之1076萬人大學生畢業季的到來，市場沒有多少的職務空缺可容納這批生力軍的湧現。

在這大環境下，中國政府6月28日宣佈，在防疫措施方面進行「大幅度」調整，入境旅客的集中隔離天數，從原來的14天減至七天，之後的七天居家健康監測也縮短至三天。這是自2020年8月重開邊境以來，對跨境疫情防控最大幅度的鬆綁，意味著旅客入境後行動受限時間將從原來長達三星期降至10天。

Omicron難以精準防範

Omicron這一冠病變異毒株，其特點是傳播速度更快，而隱秘性更強，但重症率、死亡率相對降低。過去精準防疫到只關掉不到10平方米店面的上海，今年三月在面對Omicron入侵後，再也無法達到精準手段，只好採取全城「靜止」狀態長達兩個月來動態「清零」。經濟損失之大、影響範圍之廣、死亡人數之多，是中國自2020年武漢封城以來，再一次遭受防疫「大挫折」。

疫情進入第三年頭，當世界各地政府逐步轉向走以冠病共存之路中，但中國還是堅持「清零」或「動態清零」的政策。正是如此，嚴厲的防疫措施，不但讓海外的中國國民難以回國，連一些須要到大陸進行商務的外國人員也深感無賴。在中國大陸的一些歐美商會更是上書相關部門要求放寬防疫措施。一些外企也恫言減少或轉移在中國的生產投資等資訊不時被媒體所報導。

中國今年來歷經西安、吉林、鄭州、廣州、深圳、上海等多個大城市（小縣市不計其數）不同程度封城後，按理來說該是「清零」了。不過，事實是否如此？讓我們看看。

7月10日，澳門於7月11日實施有限度禁足，入夜後大三巴一帶冷清。（讀者林先生提供）

短期清零難以長期持續

與珠海隔橋相望的澳門，一直以來防疫都做到滴水不漏，也與中國大陸實行免隔離自由通關。但6月18日發現被疫情入侵，隨即進入防控狀態進行多輪全民核酸檢測，至今累計破千例感染者，澳門政府宣佈7月11日起全城非必要服務關門一周。

內陸省份的安徽省宿州市泗縣、靈璧縣既沒有國際口岸出入，又沒有自行與國際通關的條件。6月26日也爆出疫情。至今安徽本輪疫情感染者也超出四位數。泗縣、靈璧縣全城也進入「靜止」狀態，已設立實行疫情防控「小區長」、「樓棟長」和「單元長」管理制度並明確相關管理職責，包括做到社區靜態管理等措施。

6月28日，中國長江三角洲地區江蘇省製造業樞紐無錫市連夜發佈疫情，至今已發現超過100名感染者，全市並已針對逾562萬人完成四輪核酸採樣。無錫多個景區自7月2日起關閉三天；當地汽車客運站同日暫停所有班線，恢復時間另行通知。可見對疫情防控的緊張，以及觸及上級領導的敏感神經。

中國大陸的防疫政策三年來都高舉動態「清零」大旗，這是好事。但種種跡象也說明，動態清零是一種短期理想，但長期卻不可持續的。這可從澳門、安徽泗縣、江蘇無錫無預警相繼爆出疫情就可略知，也就是說冠病變異毒株的Omicron已防不勝防。

隔離一手鬆卻熔斷一手緊

根據媒體《網易》報導，資料顯示，截至2022年4月17日，中國高校畢業生去向落實率僅為23.61%。也就是說，不足四分之一的畢業生找到工作，全國還有822萬大學畢業生未落實畢業去向。如何讓這批大學畢業生能有工可做，成了各地政府領導的「頭等大事」。「神仙」如孫悟空可以有七十二變，人類雖精明，但如何變法？促進經濟增長是最大的途徑。

中國近期的防疫政策雖不斷調整，如入境隔離從14+7，降到7+3，讓外界看似放鬆了管控。其實，在一些政策上還是出現「一手鬆、另一手卻硬」的做法，無疑等同於「虛調整」的現象。

如防疫部門出台新版防疫政策，調整入境隔離天數，但中國民航局卻加大熔斷機制，採取「禁飛令」讓許多航空公司飛不進中國。這就是一例。變成飛中國大陸城市的航班少得屈指可數，致使一張機票售價以單程數萬元人民幣還不一定買到。其實，在異國他鄉生活的工薪階層也是負擔不起，更談不上能回去。不取消熔斷機制，這等同「零調整」在原地踏步，或「虛調整」來忽悠呼聲。即便實行免隔離政策，也是於事無補。

盧寵茂稱將考慮參考內地及澳門的做法，增設紅黃綠碼的健康碼制度，認為「如畀確診者有自由，任佢哋周圍去，我哋呢啲冇確診嘅人自由就會受到限制。」（資料圖片）

香港特首李家超上任後的首次記者會上也談到，港府也在研究如何進一步放寬與調整防疫措施，以減少對社會、經濟的影響。港府7月7日宣佈即日起暫停實施個別航線的「熔斷機制」，因為所造成的社會成本相當大，給留學生及他們的家人帶來「不必要困擾」。這是值得肯定的。讓港人、海外學生及一些國際商務旅客更便捷來港。

但是，在海外各大機場入境都採取免隔離的政策時，港府在研究後，如果未能符合後冠病時代「潮流」，旅遊業者想吸引國際遊客到訪香港，只能說必須「繼續等待」。不過，筆者堅信，港府會是務實的。因為，港府已經聽到了各界的呼聲，就如取消熔斷機制一樣。不會讓香港這一旅遊城市，成為海外旅客卻步的地方。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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