01論壇．季霆剛｜佩洛西會否知難而退？

撰文：01論壇
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今年5月初正當俄羅斯在烏東與烏克蘭武裝部隊酣戰之時，佩洛西對烏克蘭進行了突擊訪問，並由此成為自俄羅斯2月進攻烏克蘭以來訪問烏克蘭的最高級別的美國官員。當時眾議院議長率領一個官方國會代表團前往基輔首都，這是自戰爭爆發以來的首次此類代表團。該團組包括眾議院民主黨高級成員，如情報委員會主席和外交事務委員會主席。

從佩洛西對烏克蘭的突擊訪問可見，佩洛西訪台的模式將會先是秘而不宣再而一鳴驚人，但佩洛西訪問烏克蘭與訪台遇到的反彈反制將有天壤之別。首先，俄羅斯並無控制烏西通往歐盟之要道，亦無控制烏西之領空令佩洛西等歐美諸國領袖有機可乘，覓道而訪。

來稿作者：季霆剛

大陸在9年前劃設「東海防空識別區」，當時外界臆測將會限制國際民航活動正常飛航權益，但事實證明未有任何國際民航正當飛航權益受到限制。近期大陸外交部日前表示「對台灣海峽享有主權權利」，解放軍也表示「台灣海峽非國際水域」，顯示大陸具備一定的制空和制海權，對不請自來的「不速之客」可予以制止，除了如胡錫進所言「伴飛」外，當航機進「東海防空識別區」後，更可以勒令「不速之客」的航機降落鄰近的大陸沿岸機場。 對佩洛西的專機，中國大陸可以以善意攔截、善意迫降(GOODWILL FORCED LANDING)。

解放軍或可攔截佩洛西專機

大陸所公布的防空識別區識別規則甚為嚴格，要求不論是民航或是軍用飛機均需提供飛行、無線電、應答與標誌等識別。對不配合識別或者拒不服從指令的航空器，中國武裝力量將採取防御性緊急處置措施。「防御性緊急處置措施」雖沒有指明是何種行動，但有可能包括勒令降落大陸機場。

佩洛西極有可能希望秘而不宣想迴旋突破大陸的防制，根據知情人士，裴洛西預計停留日本、印尼和新加坡，其航機可能繞過「東海防空識別區」從「日本防空識別區」訪台。

根據外媒報導， 解放軍軍機亦曾飛入南韓「防空識別區」（KADIZ），之後又進入日本「防空識別區」（JADIZ），往返對馬海峽。 當時大陸空軍新聞發言人申進科指出，日本海不是日本的海，對馬海峽屬於非領海海峽，依照《聯合國海洋法公約》，所有國家均享有航行和飛越的自由。即是說若佩洛西的航機途經日本海或「東海防空識別區」皆有機會遇上解放軍軍機防制措施，佩洛西訪台行為不單令兩岸情勢升溫，而且牽連日韓。佩洛西若不知難而退金只會危害東亞地域安全。

美國總統拜登7月28日與國家主席習近平通電話，表示美國的台灣政策無改變，反對單邊改變現狀或破壞台海和平穩定。(AP Photo/Susan Walsh)

中美分歧愈大台灣愈危

國家主席習近平應約與美國總統拜登通電話，期間重點闡述方在台灣問題上的原則立場，強調民意不可違，玩火必自焚，措辭之強烈在兩國元首對話中前所未見，對解放軍「嚴陣以待」之演繹可謂愈來愈清楚，對東部戰區的。美國無防微杜漸之意，解放軍卻有摩厲以須之志，兩國之分歧愈大，釋放的聲音愈加紛雜，台灣之況愈加阽危。

美聯社引述官員指，若佩洛西落實訪問台灣行程，美軍會加強在印太地區部署，包括加派戰機、艦艇、加強監察評估及其他軍事系統，並準備好應對係何突發情況或意外。若如外媒所言，美派出戰鬥機護航，將會引起兩方在萬尺高空廣播上針鋒相對、言語較量、甚至相互干擾，風險甚高，看來蓬佩奧或是共和黨議員希望和慫恿佩洛西這名美國「第三號人物」偏向龍潭虎穴行，並不是懷善意這樣簡單。

作者季霆剛是深圳大學港澳及國際問題研究中心兼任研究員、全國港澳研究會會員。文章的內容僅代表作者個人觀點，與香港01無關。

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