佩洛西訪台的挑釁不會打亂中國的步調

上周，外媒引述消息指美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）打算於下月訪問台灣。這件事引起了廣泛的關注，擔憂這可能令原本已經惡劣的中美關係更為緊張，甚至有人認為有可能拉起戰幕。



有關這可能帶來的直接後果，現在眾說紛紜。中國官方固然一貫反對任何美國官方代表訪台，但在非官方層面上，《環球時報》前總編輯胡錫進則建議解放軍戰機「伴飛」佩洛西專機作為示警。而在美國方面，總統拜登近日公開指五角大廈（軍方）認為佩洛西訪台並非好主意，分析認為這指中國有可能擊落佩洛西專機。上周六（23日），英媒更引述知情人士指中方私底下向美方警告，中方有可能對佩洛西訪台作軍事回應。事件繼續發酵，令人憂慮似有衝突發生。

7月21日外交部例行記者會，發言人汪文斌回應記者提問時表示，中方已多次表明堅決反對佩洛西眾議長訪台的嚴正立場，並強調「如果美方一意孤行，中方必將採取有力措施予以堅決應對和反制，我們說到做到」。（中國外交部）

中國對佩洛西訪台並未有過激回應

首先，中方至今仍未有表達過激烈訊號，很難令人相信中方會有強烈的軍事回應。外交部雖然表示強烈反對佩洛西訪台，但「強烈反對」已是中國對美國任何涉台言論及行動的標準反應，並沒有什麼特別。外交部的回應並沒有走出過去的範圍，不似有特別之處。外交部比較強烈的回應是指如果美方一言孤行，則「後果自負」。不過，中方過去在不同的場合都用過「後果自負」的表述。例如立陶宛設台灣辦事處中方也曾用過，從其結果而言，中國亦只是在經濟外交層面向立陶宛施壓。從過去中國的外交術語上講，中國如果真的要劃出紅線警告美方，最嚴重的表達應該是「勿謂言之不預」。

其實，佩洛西訪台的計劃可以追溯至今年4月上旬，她原本計劃在訪問日本後再訪問台灣，當時雖也則引起了激烈討論，但氣氛大體仍然平靜，沒有傳出要「軍事回應」的講法。說到底，提及佩洛西訪台將會引起軍事回應的講法，都單方面出自於美國或一些西方媒體口中，可信性成疑。數月前，英媒就引述過所謂軍情六處的消息指普京健康出現問題，但最近美國的中情局也承認這只是一廂情願的想法。美國渲染中國動武的畫面，有其政治目的，不見得是中方的想法。而且，中方如果真的想有警告的效果，就會用官方全力回擊，以求公諸於世，私底下警告美國不合乎警告的邏輯。

胡錫進發文表示，中國大陸大概反而要感謝佩洛西，是她創造了解放軍戰機飛越台灣島的契機，打開了解放軍戰機對台灣島行使主權的嶄新空間。（資料圖片）

中國外交不以武力為尚

從這些點看，可以看出中國應不會對佩洛西訪台有過激回應。那麼，中方擊落佩落西專機的猜想很不可能發生，因為這幾乎等於向美國宣戰。至於像胡錫進所建議的解放軍伴飛，算是比較溫和及可能發生的「軍事回應」，中方也許會作此選擇。但比起這種宣示性質的「軍事回應」，中方更大可能從外交、經濟上對美國和台灣作反擊，這能做成的實際壓力應該更大。

說到底，中國外交並不以武力為中心發展，佩落西訪台雖然挑釁，但中方回應也應保持冷靜。外長王毅周日（24日）在出席習近平外交思想座談會時，就提到傳統的國際關係理論已不適合各國人民共同發展所需，而中國特色的大國外交則為全球提出解決問題的中國方案。所謂的習近平外交思想，就是要以全球合作共贏代替西方傳統的結盟、互相對抗想法，從而令人類命運共同體都可以和平地共同發展。

因此，武力對中國始終是壓倉底的最後一著，不到緊要關頭不會使用，而使用之前也會嚴正聲明，而非只是私下警告。也許美國的政治精英現時並不想與中國合作，但中國並不會輕易放棄和平解決問題的機會。