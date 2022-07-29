酷熱工作焫焫焫著　勞福改革拖拖拖住

撰文：湯文詩
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香港持續炎熱，酷熱天氣警告由本月15日起發出至今，已成歷來第三長。周一（25）再有工人懷疑中暑送院，工會、議員不斷要求政府加強立法保障工人，政府回應繼續慢如牛步。

不同工會或勞工團體代表主要爭取兩點，一是強制僱主增加工人休息時間和備有降體溫設備，勞聯立法會議員林振昇建議極端高溫下停工，避免工人工作期間中暑，二是把中暑列入職業病，當工人萬一中暑而有傷病、後遺症甚至死亡，也較易獲得補償。

面對勞工界不絕的訴求，勞福局局長孫玉菡周四（28日）接受電台節目訪問時回應，政府正開始內部準備工作，引入天文台的暑熱指數於勞工處的《預防工作時中暑的風險評估》指引，而指引日後會寫得更具體，幫助僱主履行《職業安全及健康條例》下的責任，但未必一刀切要求僱員在高溫下停工。局長又強調今年夏季對中暑風險較高行業已經展開大規模巡查，而勞工處近日的新聞公報也會嚴厲執法。

酷熱天氣下，地盤工作尤為辛苦。（江麗盈攝）

勞工處在前一天（27日）的新聞稿強調，如勞工處人員在巡查時發現僱主未有根據指引進行風險評估，或沒有因應評估結果採取適當的預防措施，會根據職安健法例的一般性責任條款跟進，即時要求作出改善，並視乎個案的嚴重性及所掌握的證據，提出檢控。

有法例、有檢控　問題在哪兒？

簡單來說，勞工部門重申應對酷熱天氣工作，政府有法例、有巡查、有警告、有檢控，亦將改革相關指引。的確，採納暑熱指數評估工作風險較全面，因為結合溫度、濕度和風速等因素。那麼，為何仍有工人抱怨僱主不依法例，工會對改革沒有信心？

很大原因是，部門仍然做得不夠多，或者巡查不夠嚴格。翻閱立法會文件，勞工處匯報去年巡查逾2.6萬次，發出14封警告信及兩份敦促改善通知書，並且作出兩宗檢控，均涉及未有為僱員提供足夠飲用水，另在其他行動再發出兩封警告信。

然而，同一份文件顯示，去年處方登記的中暑工傷個案已有22宗。而且，因為證據難搜集，登記個案相信少於實際個案。即是說巡查仍有漏洞，原因可能是次數不足或者太隨便。勞聯副主席譚金蓮表示很多僱主不會主動做評估，「甚至很多人不知道有指引」，又稱有私人公司地盤因為趕工，工人休息不足，比較多人中暑。處方結論絕大部分僱主和承辦商「都已就工作的熱壓力進行風險評估及採取了適當的預防措施」，未免武斷。

勞工處處長孫玉菡（中）。（資料圖片/政府新聞處）

工人礙於飯碗和收入，未必會告發僱主。既然工會得知不良僱主名單，勞工處應主動接觸工會和工人，指令公司糾正。在此背景下，爭取政府把評估指引具法律約束力，是及早迫使僱主進行評估。勞工處須要求僱主把文件存檔於勞工處及工作間的當眼處，以便處方和員工監察。這要配以政府檢討執法巡查機制，杜絕違例僱主。

中暑納入職業病　助工人獲補償

至於應否把中暑列為職業病，孫玉菡坦言不適宜，因為中暑未必一定與工作有關，他舉例行山與戶外工作的中暑機會差不多，難以直指戶外工作中暑風險較高。但戶外工作者的比較對象不應是行山客，而是在一般環境工作的人士。後者不會長時間露天和負着重物，而且較容易找到陰涼處休息。我們或許需要科學比較戶外工作者和一般人的中暑風險，但戶外工作者比例較高符合常理。

最難判斷的是工人中暑和傷亡的因果關係。勞工團體代表強調現時判定中暑致傷病死亡的門檻很高，只要本身有病史，即使病況穩定，但也不能判斷中暑病徵是單一死因，故工人未能獲補償，病後有後遺症亦不獲保障。案主或家屬雖然可以民事追討僱主，但就要自行搜證、經過法律程序和申請法援，未必個個願意和有能力。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文建議把中暑納入職業病，若能判斷中暑是誘發疾病的原因，也能獲一定比例補償，值得政府參考。

天文台預測香港酷熱天氣在下周初結束，迎來陰雨，戶外工人可以稍稍解暑。但政府絕不能鬆懈，而是把握時間與勞資雙方改革酷熱天氣工作和職業病評估，在下一個熱浪來襲前做妥工作。

酷熱下為官者的責任自覺熱浪下的環境及生態局要更積極減碳戶外酷熱工作難頂　官員派風扇不夠喉
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