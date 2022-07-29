酷熱工作焫焫焫著　勞福改革拖拖拖住

香港持續炎熱，酷熱天氣警告由本月15日起發出至今，已成歷來第三長。周一（25）再有工人懷疑中暑送院，工會、議員不斷要求政府加強立法保障工人，政府回應繼續慢如牛步。



不同工會或勞工團體代表主要爭取兩點，一是強制僱主增加工人休息時間和備有降體溫設備，勞聯立法會議員林振昇建議極端高溫下停工，避免工人工作期間中暑，二是把中暑列入職業病，當工人萬一中暑而有傷病、後遺症甚至死亡，也較易獲得補償。

面對勞工界不絕的訴求，勞福局局長孫玉菡周四（28日）接受電台節目訪問時回應，政府正開始內部準備工作，引入天文台的暑熱指數於勞工處的《預防工作時中暑的風險評估》指引，而指引日後會寫得更具體，幫助僱主履行《職業安全及健康條例》下的責任，但未必一刀切要求僱員在高溫下停工。局長又強調今年夏季對中暑風險較高行業已經展開大規模巡查，而勞工處近日的新聞公報也會嚴厲執法。

酷熱天氣下，地盤工作尤為辛苦。（江麗盈攝）

勞工處在前一天（27日）的新聞稿強調，如勞工處人員在巡查時發現僱主未有根據指引進行風險評估，或沒有因應評估結果採取適當的預防措施，會根據職安健法例的一般性責任條款跟進，即時要求作出改善，並視乎個案的嚴重性及所掌握的證據，提出檢控。

有法例、有檢控 問題在哪兒？

簡單來說，勞工部門重申應對酷熱天氣工作，政府有法例、有巡查、有警告、有檢控，亦將改革相關指引。的確，採納暑熱指數評估工作風險較全面，因為結合溫度、濕度和風速等因素。那麼，為何仍有工人抱怨僱主不依法例，工會對改革沒有信心？

很大原因是，部門仍然做得不夠多，或者巡查不夠嚴格。翻閱立法會文件，勞工處匯報去年巡查逾2.6萬次，發出14封警告信及兩份敦促改善通知書，並且作出兩宗檢控，均涉及未有為僱員提供足夠飲用水，另在其他行動再發出兩封警告信。

然而，同一份文件顯示，去年處方登記的中暑工傷個案已有22宗。而且，因為證據難搜集，登記個案相信少於實際個案。即是說巡查仍有漏洞，原因可能是次數不足或者太隨便。勞聯副主席譚金蓮表示很多僱主不會主動做評估，「甚至很多人不知道有指引」，又稱有私人公司地盤因為趕工，工人休息不足，比較多人中暑。處方結論絕大部分僱主和承辦商「都已就工作的熱壓力進行風險評估及採取了適當的預防措施」，未免武斷。

勞工處處長孫玉菡（中）。（資料圖片/政府新聞處）

工人礙於飯碗和收入，未必會告發僱主。既然工會得知不良僱主名單，勞工處應主動接觸工會和工人，指令公司糾正。在此背景下，爭取政府把評估指引具法律約束力，是及早迫使僱主進行評估。勞工處須要求僱主把文件存檔於勞工處及工作間的當眼處，以便處方和員工監察。這要配以政府檢討執法巡查機制，杜絕違例僱主。

中暑納入職業病 助工人獲補償

至於應否把中暑列為職業病，孫玉菡坦言不適宜，因為中暑未必一定與工作有關，他舉例行山與戶外工作的中暑機會差不多，難以直指戶外工作中暑風險較高。但戶外工作者的比較對象不應是行山客，而是在一般環境工作的人士。後者不會長時間露天和負着重物，而且較容易找到陰涼處休息。我們或許需要科學比較戶外工作者和一般人的中暑風險，但戶外工作者比例較高符合常理。

最難判斷的是工人中暑和傷亡的因果關係。勞工團體代表強調現時判定中暑致傷病死亡的門檻很高，只要本身有病史，即使病況穩定，但也不能判斷中暑病徵是單一死因，故工人未能獲補償，病後有後遺症亦不獲保障。案主或家屬雖然可以民事追討僱主，但就要自行搜證、經過法律程序和申請法援，未必個個願意和有能力。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文建議把中暑納入職業病，若能判斷中暑是誘發疾病的原因，也能獲一定比例補償，值得政府參考。

天文台預測香港酷熱天氣在下周初結束，迎來陰雨，戶外工人可以稍稍解暑。但政府絕不能鬆懈，而是把握時間與勞資雙方改革酷熱天氣工作和職業病評估，在下一個熱浪來襲前做妥工作。