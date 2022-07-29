習近平說得清楚　還看拜登如何做

國家主席習近平周四（28日）應邀與美國總統拜登進行了第五次的通話。雙方的官方通稿和記者會大致吻合，通話內容圍繞三個主題：中美兩國可合作的關係、俄烏戰爭引起的全球問題，以及台灣問題。



在兩人通話之前，中美正因為美國眾議院議長佩洛西可能訪問台灣而關係緊張。中方在近一周向美方作出了非一般的警告，解放軍揚言不會對佩洛西訪台坐視不理，突顯中方將有軍事回應，與以往美國政客訪台時的反應不一樣。雖然中方沒有明言是何種軍事回應，但在這種非常緊張的氣氛下，令人更關注這次元首通話。

美國低調處理佩洛西問題

針對台灣問題，國家主席習近平強調美國應該恪守「一個中國」原則，履行中美三國聯合公報，並警告美國不要玩火自焚。而美方通稿則是一貫地表示美方遵守「一個中國」及三個聯合公報，並會跟據六項保證及《台灣關係法》行事。中方曾經表示六項保證和《台灣關係法》只是美國單方面的認知，中方對此一直反對，但這也無阻於中美重申「一個中國」及三個公報的立場。這反映了中美雙方在台灣問題雖然存在分歧，但未至於不能談下去。

美國眾議院議長佩洛西指出於安全現由不回應有關台灣之行的問題。（AP）

白宮在記者會中被追問通話會否影響佩洛西訪台的決定，但發言人對此三緘其口，不願作直接評論，僅重申了總統沒有辦法指揮議長的行動，是否訪台最終由佩洛西決定。白宮這個表述看來是再次試圖與佩洛西的行程撇清關係，如果以此推論，拜登在通話中亦向習近平照會他無權干涉佩洛西的行動，希望中方勿誤判白宮的立場，也算合理。

事實上，白宮明顯希望與中國保持溝通和有限度的合作，避免談崩或是局勢升級。佩洛西訪台這問題本身就不是通話的初衷，反而只是旁生的枝節。近月拜登政府的官員和中方官員已多次接觸，包括國安顧問沙利文與中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪會面，財長耶倫與副總理劉鶴通話，相信都是為了雙方元首通話作準備。

美國總統拜登7月28日與國家主席習近平通電話，表示美國的台灣政策無改變，反對單邊改變現狀或破壞台海和平穩定。(AP Photo/Susan Walsh)

既然佩洛西訪台問題是次要的，這也不難理解為何美方陳述的三個主題中，台灣是放在最後的一點，而中方通稿也先將合作問題放在前。美方是要與中國談氣候問題和公共衛生等有共同利益領域的合作問題，以及俄烏戰爭帶來的通脹、糧食危機問題。雖然中國強調的是宏觀經濟合作，與美方理解合作的領域重點不同，而且在通話中指出美方將中國視為戰略競爭對手是誤判，但雙方都承諾團隊會繼續接觸，反映了在合作空間上還可以談，佩洛西訪台問題未令兩國完全陷於對抗。

強硬鷹派將來會否控制政府

在中美通話後，報道指佩洛西在周五（29日）啟程出發訪問亞洲，而官方行程中沒有台灣。彭博社則引述至少一個消息指出台灣之行還未確定，行程尚有可能臨時有變卦。

雖然拜登政府偏向溫和務實，但須知道對於美國對華鷹派而言，佩洛西訪台已經成了一個美國政壇風向標。特朗普時代的國務卿蓬佩奧之前表示願意與她一起到訪台灣，參議院少數黨領袖麥康奈爾也指如果取消行程相當於讓中國勝利。《紐約時報》的文章〈佩洛西不該在此時訪問台灣〉在呼籲美國停止在台灣問題升級的同時，也提到一些專家認為「在台灣問題上與北京發生危機不可避免」，而「美國不應退縮」。

故此，佩洛西最終是否訪台，將反映這些陣營的政治影響力。而即使佩洛西這次取消行程，對華鷹派也可能會找尋另一事件引爆危機。甚至如果將來強硬鷹派入主白宮，例如蓬佩奧若然參選下屆總統並成功當選，後果將不堪設想。中美關係要朝正確方向發展，美國社會便須抵住民粹聲音，不但佩洛西不應該訪台，更要打消強硬鷹派試圖將中美拉向戰爭的想法。