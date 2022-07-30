01論壇．霍啟山｜國際航空地位危如累卵　重啟香港大門刻不容緩

全球疫情整體緩和，不少亞洲及歐美國家已經放寬旅遊限制，緊守關卡的香港也終於有重大突破，新政府上任即果斷暫緩個別航線「熔斷機制」，下一步應對入境酒店檢疫減辣，並希望政府能把握時機，盡早訂出通關時間表，讓香港與其他國家恢復往來，連通世界，否則長此下去，香港作為國際航空樞紐、以至經濟及國際金融中心的重要角色岌岌可危。



來稿作者：霍啟山



對香港的國際航空前景堪憂，並非危言聳聽。自疫情爆發兩年多以來，本港採取的「熔斷機制」最受爭議，單是今年已禁止了大約100條航線，令外國航空公司對復航香港卻步。回想在疫情期間，筆者曾經外遊到訪卡塔爾及英國，見證當地恢復旅客往來的墟冚場面，機場內人頭湧湧；相對於香港通關遙遙無期，機場至今仍是冷清清的慘淡景象，無不令人感慨和心酸。

過嚴檢疫累地位急跌

事實上，國際航空運輸協會 （IATA）亦曾批評特區政府的防疫政策過嚴，影響香港國際航空樞紐地位不再，點出香港當前面對此重大危機。另外，根據國際專業航空運輸研究機構Skytrax發表的2022年全球百大最佳機場排名，香港國際機場竟然首次跌出十大，排名由第10位急降至20位，這無疑對本港機場的地位雪上加霜。

反觀，維持排名第3的新加坡已恢復與外國往來，當地政府並正協助重啟航空業，甚至擴大業務運作，勢成為香港的最大競敵。

因此，若要鞏固香港國際航空樞紐地位，關鍵點仍然在於通關問題上，新任政府必須付出更大努力，當務之急除了研究有序恢復通關，亦應推出放寬入境措施，以及簡化入境程序。

宜善用科技便利入境

自爆發疫情以來，本港入境程序繁複，部門人員無論向抵港後的旅客進行核酸檢測，抑或發出檢疫令安排，仍然非常倚賴人手反覆檢查紙本文件，未有善用科技輔助，相當耗費時間，影響香港的國際形象，造成重大問題。

不過，新任政府在聽取多方意見後，從善如流，短時間內改良現有系統，要求旅客預先通過申報系統，上載疫苗證書、酒店預訂單據、核酸檢測陰性結果證明等所需資料。旅客抵港後，毋須再反覆接受檢查紙本文件，有助簡化流程，減省輪候時間，希望這次能落實做到電子化程序，為未來進一步通關做好準備。

下一個突破重點應是縮減隔離期，特區政府應該容許從海外回港的香港市民，在一定條件下進行居家隔離，同時容許其他旅客或符合疫苗接種要求的人士，例如已接受三針新冠疫苗的人士縮短酒店檢疫期，以吸引及便利更多人士抵港。

香港作為享負盛名的國際都會，必須盡快打開通往世界的大門，讓旅遊及航空業界打破困局，看見曙光。

作者霍啟山是廣東省政協常委、香港總商會理事。文章的內容僅代表作者個人觀點，與香港01無關。



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