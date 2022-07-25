用科學和數據來縮短酒店檢疫期

現時海外入境人士均要接受七天強制酒店檢疫，防止新冠病毒流入社區。然而，檢疫期是阻礙香港與海外聯繫的最大因素，有報章引述政府消息指，政府正考慮「五加二」或「四加三」方案，同時配合「黃碼」登記，即七天檢疫期內，有兩天或三天可以居家隔離，期間實施「黃碼」限制外出，相信最快在未來一兩個星期有定案。究竟「五加二」還是「四加三」較好，視乎酒店房間供應量、變異病毒株中位數潛伏期、檢測速度、走漏個案比例等因素。



現時檢疫酒店房間供應量吃緊。在政府網站顯示的71家檢疫酒店之中，只有四家標示在未來兩星期尚有房間，絕大部分也標示「房間供應緊張」或「餘下很少房間」，供應量要到9月甚至10月才較充裕。縮短酒店檢疫期可讓更多旅客預訂，旅客開支也可降低。

關鍵之一：第三天核酸檢測結果

當然，縮短酒店檢疫期不能犧牲公共健康，增加一般居民感染機會。政府專家顧問許樹昌在上月底表示，新發現而傳播力高的的BA.4和BA.5變異病毒株的潛伏期中位數為二至三天。另外，衞生防護中心在月初指出，逾半輸入個案在機場的核酸檢測後便發現，到了第五天的核酸檢測可測出絕大多數輸入個案，故輸入風險導致的社區感染風險相對極微。

隨着日本、韓國、泰國等國家公布重啟旅遊業，並准許合乎條件的旅客入境免檢疫，有旅行社開始出現顧客查詢情況，圖為6月2日情況。（歐嘉樂攝）

不過，政府沒有進一步公布在檢疫第三天的陽性檢測結果比例。若然跟第五天的檢測結果相若，「四加三」方案可以接受。反之，若果存有一定差距，那「五加二」方案穩妥。事實上，衞生防護中心在周一（25日）公布在該日新增的224宗輸入個案中，有18宗在社區被測出，早前更有試過單日錄得43宗，風險不能小看。

如採納「五加二」方案，那麼現時第三天的核酸檢測或要改為第四天，甚或連續兩天檢測，以壓縮核酸檢測和取得結果離開酒店的真空期。有檢測承辦商負責人稱大部分同業能符合政府要求，在24小時內出結果，甚或在特定情況下，現場化驗可在90分鐘完成結果。現時的檢測量較前兩三個月低，相信承辦商有能力將之提升。

通關方面，李家超表示正與內地研究有限度便利措施。（資料圖片）

本地疫情仍上升 酒店檢疫仍必要

對入境人士維持酒店檢疫期，比純設立家居檢疫或者限制進入高風險場所可取，因為政府可以迅速隔離處於潛伏期和病發初期的新冠患者，避免病毒傳播社區。無可否認，無論是「五加二」、「四加三」，還是其他配搭，香港的入境檢疫安排也較其他世界主要地方嚴格。雖然醫學專家認為輸入個案佔比低，非推升本地疫情的主因，但我們不能忘記公立醫院的服務壓力再次上升，有非緊急服務被削減。因此，即使外防輸入的措施，窒礙了人員往來和經濟復甦，但既然新的傳染源頭可以被阻截，控制傳播程度，我們便不應放棄。

只有當市民第三針疫苗接種率提高，即使居民在社區受感染也不致擠壓公院服務，以及內地當局認同由香港疫情受控、進一步放寬兩地通關，香港才有條件再縮減以至取消檢疫期。而無論最終安排如何，醫務及衞生局局長盧寵茂作為抗疫領軍人物，解釋轉變時要有理有節，尤其闡述入境人士由酒店回家的過程，切勿重蹈早前解說「紅黃碼」制度般混亂。