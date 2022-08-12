逐點反駁「高球場放生論」

繼行會召集人葉劉淑儀表示政府沒必要收回粉嶺高球場之後，再有社會賢達認為粉嶺高球場不應建屋，並在建屋量、規劃、保育、體育四方面質疑政府方案。但此等理據仍然站不住腳，反會令市民猜疑只是在維護自身和一眾權貴的既得利益。



有人質疑高球場建屋量太少，例如行會成員湯家驊直言土地只能興建萬幾間房屋。但1.2萬間公營房屋真的算少麼？即使單純按量計，這一塊地皮已滿足了政府未來十年33萬公營單位建設量的約4%。發展局已回應這九公頃用地對未來十年公營房屋供應大有幫助，有報章引述房屋局局長何永賢說話，指不收回球場土地的話，房屋供應將難達標。

基層水深火熱 1.2萬單位絕非少量

1.2萬個單位相當於3萬多名市民的居住需要。政府說覓地建屋寸土必爭，既然現成有一塊平整而且政府有權收回的用地，以緩解積累已久的房屋問題，各界還應拒絕麼？萬一建屋計劃觸礁，在各類不適切居所居民上樓更是無期。

更何況政府把這1.2萬個單位興建在九公頃土地上而已，已犧牲了建屋密度來盡量減少收地範圍。若然要增加建屋量，令更多市民受惠，他們何不反過來支持政府收取更多球場用地？

2019年2月，行政會議通過研究局部發展粉嶺高球場的工作，面積達32公頃，被指收回土地面積保守，礙於權貴面色。（資料圖片）

球場建屋正正符合北都規劃

在規劃方面，環諮會委會劉智鵬近日表示，2019年因未有北部都會區計劃而選定發展高球場，但現時應重整計劃，包括考慮不發展高球場。早前立法會議員劉國勳亦擔憂日後道路負荷飽和，加劇擠塞，建議高球場的去留及規劃，與北部都會區一併再做研究。

的確，當時未有北部都會區概念，但即使有了這概念也無損高球場建屋決定。正因為高球場在都會區範圍內，高球場在2029年落成公營房屋，更是都會區新建設的先行者。亦正因為高球場在都會區範圍內，規劃都會區的官員應該與規劃高球場用地的官員互相協調，預留用地和設施解決交通問題，正如現時不少新發展地區預留設施擴建鐵路站般，到新規劃動工後再接駁，方便市民。

環評報告沒有不通過的理由

至於保育的理據，據稱高球場球會早前委託顧問反擊政府環評，環諮會主席黃遠輝透露委員就生態基線調查、樹木管理、對動物的影響等也有多項意見，報告未能充分滿足疑問，需要加開會議處理。

誠然政府對保育當地生態早已相當重視，否則不會預留32公頃土地當中的七成作保育用途。在環諮會的討論中，亦有委員認為今次環評報告非常詳盡，看不到有理由不通過。當然，對於極高保育價值的生物，政府還是可以邀請保育團體，探討把之遷移到不予以發展的部分。

32公頃的粉嶺高球場中，有逾6成劃為「其他指定用途」註明「康樂及自然保育用途」用途，主要為現有的自然景觀及生態進行保育。（區議會文件）

反對理據不足以推翻社會共識

相較於規劃和保育等大問題，還有人提出要照顧高球運動的需要，湯家驊便批評收回部分高球場建屋使高球運動萎縮。其實政府本可收回整個粉嶺高球場重新規劃，在土地大辯論時已經平衡各方意見，保留了一大部分給人繼續打高球和培育後進。此外，香港還有深水灣、愉景灣、清水灣和滘西洲四個場地，加上大灣區其他鄰近城市也有世界級場地，反對建屋者實在毋須執着於保留全個粉嶺高球場。

其實，粉嶺高球場建屋不建屋，本來不應是問題。社會在四年前的土地大辯論已經凝聚收回這部分高球場的共識，隨後行政會議已建議行政長官接納土地大辯論報告的所有建議，政府在落實建議至今也沒有迫切而強力理由重新審視決定。近日行政會議成員和諮詢委員會成員大反撲，毫無程序正當性可言，更無視基層市民居住需要。因此，外界不能不猜疑他們另有盤算，即維護自身和一眾以高球場會員的利益和身份。

粉嶺高球場不是無可取替，社會賢達聲稱收地建屋是民粹聲音，但拖延三萬多人提升生活質素的時間，甚至在諮詢機制橫加阻撓，站在社會整體利益的角度來看，不正是不理性的做法嗎？