粉嶺高球場傳爭議　政府應做好準備免陷被動

傳媒近日引述消息報道，管理粉嶺高爾夫球場的香港哥爾夫球會因不滿政府收回球場北部興建公營房屋的發展計劃，委託顧問攻擊此項目的環評報告，包括批評其低估了在區內發展對環境破壞，例如影響飛蛾及蝙蝠等動物群以及破壞當地地質。



社會圍繞粉嶺高球場爭議已經甚久。由於本港房屋供應不足，加上粉嶺高球場的服務對象僅一小撮富有的會員，不太合乎社會正義，近年輿論日漸傾向支持應收回高球場以發展公營房屋。但商界及高球場的營運方一直以球場具有價值等理由反對。最終，政府決定取捨只收回部分高爾夫球場32公頃的「舊場」作發展，而當中生態價值較低的9.5公頃將用於營建約12,000公營房屋單位。

收回面積有限 政府已多次讓步

大部份土地都有一定的生態價值，但社會始終要滿足發展需要，兩者必須取得平衡。香港欠缺居住房屋，市民輪候公屋時間漫長、社會基層被迫屈居於劏房，與保育飛蛾、蝙蝠、及一些老樹同樣都是問題，我們不可能為了後者便完全放棄發展。

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香港現時急需發展用地，而填海造地的計劃始終需時，粉嶺高球場的土地鄰近粉嶺公路，發展起來比較分便，能於短期內緩解香港住屋不足的燃眉之急。而且，有關於粉嶺高爾夫球場用作於發展住宅在社會已有充份的討論，包括其生態價值、以及高球場本身的價值等等。其實政府亦已作出過多番讓步以及補救措施。政府已放棄了收回整個高球場170公頃的土地，只選取了其中生態價值較低的北部地區作發展。即使保育方面可能略有不足，也不應影響到整個發展計劃。

不應再拖延

目前有關消息只是由媒體引述，未有更具體內容，現階段並未引起法律問題。從政府施政的角度出發，應該按原有計劃於明年9月收回高爾夫球場的土地並進行發展。香港急需新的房屋供應，粉嶺高球場的發展實不應再有所拖延。

但香港哥爾夫球會亦可能會就發展粉嶺高球場用地的環評報告提請司法覆核。從法律而言，政府不能阻止其他人作司法覆核，相對比較被動。假若處理不好，很可能會再陷入當年港珠澳大橋因環評而拖延日久的困境，因此政府應該及早為此做好準備。一方面，政府應該對環評質疑的問題先行做好研究，在技術上想定應對策略。

另一方面，政府也應該做好溝通工作。政府應繼續保持與社會大眾的溝通，解釋發展高爾夫球場的必要，加大社會輿論上的支持，對反對聲音營造壓力。在做好技術研究及輿論工作後，政府也應該主動向反對聲音溝通，了解他們的問題，並說服其勿與社會為敵，故意以司法覆核等方式拖延工程。

候任發展局局長甯漢豪即將上任，黃偉綸則會升任財政司副司長，統籌土地及房屋政策，他們應該及早就此作出應對。只有化被動為主動，政府才可避免再陷入當年港珠澳大橋的困境。