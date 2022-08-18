01論壇．霍啟山｜轉播賽事重振香港足運聲威

2022/23年度球季的香港超級足球聯賽於本月底正式開鑼，並將由東網、香港電台及無綫電視，破天荒共同轉播這場香港足球壇盛事，冀能大力推動香港足球長遠發展踢出個未來。為了延續這股破竹之勢，務必長期透過電視台轉播賽事，還要配合宣傳及市場推廣至不同階層，才能帶動全民投入本地波狂熱氣氛。



來稿作者：霍啟山



足球賽事轉播為何如此重要？以全世界最受歡迎的英超為例，早於1993年英超發展初期，由跨國傳媒大亨梅鐸購入電視轉播權，並配合旗下所有媒體報道力谷賽事，包括播放賽事精華及宣傳球員的動態，展現英超的精彩程度與球員個人魅力，成功帶動並提升全國人民投入足球運動的熾熱氣氛，造就了今時今日全球矚目的英超，每季賽事轉播及商業贊助，吸金動輒高達數十億港元計。

賽事轉播吸金號召皆強

儘管現時香港足球的發展或球隊實力等方面，都難以與世界級聯賽作比較，但背後的吸金道理應如出一轍。賽事轉播可為球會大大增加廣告及贊助收入，用作球員培訓及多方面宣傳推廣，如果沒有賽事直播，單靠球迷入場，很難吸引廣告商贊助資金，在缺乏資源下，根本無法呈現本地波的精彩程度，不僅未能鞏固球迷圈子，更難號召普羅大眾對球賽的關注。

至於如何有效將社會各界的資金引入足球界，則亟需政府的政策配合與全力支持，例如提供稅務優惠，讓有份贊助足球運動的企業，可以獲得稅務減免優惠。同時，我建議以活潑的手法，組織市場宣傳活動，還要主動激發和維繫更多人長期關注球賽和球員的動向，營造熱鬧的本地球市氣氛，塑造球星形象，吸引更多球迷投入，建立市場化的基礎。

事實上，香港人並非不熱愛觀看球賽，每逢英格蘭、西班牙等足球聯賽，都有很多香港球迷通宵追捧觀看直播賽事；以往港超聯的賽事和球員動向，亦不時在本地足球壇上引起哄動。然而，本地足球直播近年於免費電視頻道蕩然無存，其中受眾較廣的無綫電視，自2010/11球季已再沒轉播過本地賽事，其後賽事轉播權因落入收費電視台手上，普羅大眾無法免費觀賞，令本地波熱潮冷卻，明顯出現影響。

推波助拓大灣區新市場

不過，早前香港電台免費轉播亞洲盃外圍賽，讓香港市民共同見證港隊相隔54年再次打入亞洲盃決賽周，再次激發香港人對本地足球的熱情，我們必須把握時機，乘勢而上，故未來需要電視台轉播更多本地賽事。

香港電台作為公營電視台，應該肩負轉播的重任，進一步增加相關節目內容；其他電視台也較以往增加了不少頻道，亦應該轉播賽事節目，給予支持及協助推廣本地足球運動，以實踐媒體的社會責任使命。

另外，我們甚至可以推進開拓大灣區市場，讓大灣區或其他城市的駐港媒體和相關媒體，轉播香港足球賽事，有助提升大灣區內地城市居民對香港足球的關注度，為大灣區足球的發展接軌打下基礎。

作者霍啟山是香港足球總會副主席，東亞足球協會副會長。文章的內容僅代表作者個人觀點，與香港01無關。



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