01多聲道｜東京部署遠端導彈　損害日中友好

今年9月29日是中日建交50周年。回想過去，中日建交時的風風雨雨，最終中方為了中日兩國人民的友誼，毅然放棄對日本國的戰爭賠償要求。從此，日中關係才走向正常化。50年來，日中關係雖不時受到日本國內政治的影響，但大致來看還是向前發展的。



半個世紀建交的中日關係，目前卻來到十字路口，的確讓關注日中友好的各界擔憂。這又是何因？



來稿作者：陳文坪



據日本媒體8月21日報導，日本政府考慮部署1000多枚射程更遠的巡航導彈，以增強對中國的反擊能力。這批導彈將由日本陸上自衛隊現有的國產12型地對艦導彈改裝而成，射程將從目前的100多公里提升至1000公里左右，同時升級為可從戰艦和戰機發射。日本說，增加部署導彈是要縮小與中國的「導彈差距」，同時應對來自朝鮮的威脅。

部署導彈是軍國主義復辟

日本的做法這是可笑的，也是無稽之談。以中國作為假想敵為由，來部署遠端導彈，日本可說是本末倒置，倒因為果，是赤裸裸的「軍國主義」復辟的體現，是為修改和平憲法而大造聲勢的手法，是倒打他人一把精心策劃的詭計。日本的這一陰謀，在前不久的參議院選舉時自民黨政府就向選民許下諾言而獲得支持就可略知。

日本的工業發達，研發能力在世界上是一流水準。現在把射程從目前的100多公里大幅度提升至1000公里左右，這等同於打開了「攻擊」的大門，與自稱的「和平憲法」條款的「國家防衛」的理念背道而馳的。

日本導彈射程部署可以從100公里大幅度提高至1000公里，進程提高了10倍。這一射程可達中國的沿海城市、朝鮮的國境。以日本的國力、研發與技術，部署更遠端的導彈是毫無疑問的。相信沒有人會否定，即便是核子彈，日本也能研發出來。只是基於國際的壓力，日本才不敢輕舉妄動。

日本首相岸田文雄今年6月出席新加坡「香格里拉對話會」並發表主旨演講就埋下伏筆。他強調，日本作為世界第三大經濟體，自二戰結束以來持續致力於為本區域帶來和平與繁榮，並主要在經濟領域做出貢獻。也因為這樣，日本必須肩負重任。為維護和加強本區域和平秩序，岸田也提出了五大支柱的「岸田和平願景」。一、維護和加強以規則為基礎的自由開放的國際秩序。二、擴大日本的安全角色。三、推動實現無核武器世界的務實努力。四、加強聯合國的作用。五、加強經濟安全等新政策領域的國際合作。

兩個月過去，日本就決定在本土部署射程更遠的巡航導彈，這分明與外界對岸田的「和平願景」的理解完全是兩碼事。是岸田「欺騙」了人們？還是大家的理解有誤？可見日本政客的「口是心非」。

在美國慫恿下日本染指中國內政

過去日本是第二大經濟體時，日中卻能「相安無事」，最多只是針對釣魚島主權的外交爭端、對日本首相參拜靖國神社的外交關切。近年來，日本在美國的慫恿與撐腰下，毫不避諱加入美國成為圍堵中國的「前哨站」，更染指台海、香港、新疆等。不但伸長手、也干涉中方的內政。

日本國防部提出2023財政年的預算要求，在未來五年把軍費增加一倍。把國防開支從今年的5.4萬億日元增加一倍至10.8萬億日元。這個計畫一旦落實，日本的國防開支將躍升至全球第三位，僅次於美國和中國。

如果提高軍費能讓國土更安全，那各國就無須外交，投入軍費就可達到。但事實並非如此。不斷加強自身的軍事力量反而使周遭國家感到威脅。日本大幅增加軍費，肯定惹來亞洲國家的懷疑。

中日邦交50周年之際，因疫情時好時壞，兩國首腦互訪肯定難以在短時期實現。如何增加高層間的互動、互訪，從而加強聯繫、對話，進一步增強政治互信，貿易互惠、經濟互補，值得日中兩國深入檢討。

不過，在中日邦交半個世紀時，日本不但不顧中日的友好，不念及中方在日中邦交正常化所作出的犧牲，公然以中方為假想敵的藉口部署遠端導彈來挑釁。在全球通脹高漲的情況下，日本政府不是集中資源來應對經濟的發展，打造更宜居的國家，讓日中友好不斷得到進一步加強與鞏固。而以部署遠端導彈的一己之私來宣稱「中國威脅論」，這分明是在拆中日友好的台。

日本計畫部署射程更遠的巡航導彈，中日關係受損已難以避免。50年的邦交關係今後何去何從？是升高對立對抗，抑或採取真誠對話和談來解決爭議？就看日本領導人的智慧了。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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