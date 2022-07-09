塑造了當今日本的安倍晉三

他不是現任國家領導人，但是他遇刺的新聞震驚了全球。美國總統宣布全國下半旗致哀，印度總理宣布全國哀悼一天，巴西總統下令全國哀悼三天。他身中第一槍的之後仍然屹立，再中第二槍才倒下，還在醫院撐了五小時，在太太趕到後才撒手人寰。他就是安倍晉三。



安倍卸任日本首相將近兩年，但不少人能夠說的仍然是他的名字，更多於接任的菅義偉和現任的岸田文雄。安倍這兩年來受政客和官員拜會，去年起領導的清和政策研究會在參眾兩院手執近百議席，堪稱日本政壇的幕後操盤手。他遇弒之時人在奈良，也是因為作為大老，要為選情吃緊的黨友拉票助選。

安倍主張日本在東亞扮演更積極角色，其四方安全會談及印太概念與特朗普可謂一拍即合。（資料圖片)

外交抗衡中國 抱持右傾史觀

出身政治世家的安倍晉三，外公是二戰甲級戰犯、戰後首相岸信介，父親是中曾根康弘的外相安倍晉太郎。他離開神戶製鋼從政，早已決心要令日本成為「正常國家」，或者準確而言是重拾大國地位。安倍在2006年首次拜相的時候，已經提出了四方安全對話和「自由開放的印度太平洋」概念，它們也就是特朗普後來用來打壓中國的兩個重要手段。

有人或許辯護說，安倍拉攏美澳印三個民主國家，有別於戰前的民族軍國主義。但所謂的多邊外交刻意將中國排除在外，安倍主導下的CPTPP亦沒有讓中國加入的意思，日本反而積極要將台灣包括在內，挑動與中國矛盾的地緣政治格局明顯。而這還未算上他任內參拜靖國神杜，拒為南京大屠殺道歉，右傾勢頭幾近歷史修正主義。在其任內村上春樹出版《刺殺騎士團長》，力勸國人不要遺忘或篡改歷史，卻引來日本右翼份子群起而攻之。對於此種右傾形態以及錯誤史觀，安倍也難辭其究。

安倍經濟學造就最長任期首相

安倍在2012年重返相位，的確令不少人眼前一亮。其打出安倍經濟學，以量化寬鬆、擴大國家開支、促進民間投資為三支箭，配以黑田東彥掌管日本央行，不惜以負利率來誘使社會花錢，成功令日本擺脫經濟收縮。在自民黨三年在野之後執政的他，亦因而意外地結束了日本十年九相的宿命，直至他在2020年下台，成為日本明治維新以降任期最長之首相，

安倍能夠長期執政，對外因為在野黨之不振，對內亦在於其能駕馭派系，而且其任內積極強化官邸主導，包括成立內閣人事局等，令自民黨以至霞關均難構成阻力。惟成也蕭何，敗也蕭何，不只森友學園醜聞讓人看見安倍夫婦濫權，新冠疫情期間安倍被指應對不力，原因也與其弱化官僚體系有關。

在經濟層面，安倍晉三雖然成功令更多女性國民就業，日經指數雖然在他任內由一萬倍增至二萬以上，但如果沒有投資股市，日本人未必感受到多少受惠。第三支箭難以順利射出，國民平均薪金在這些年間並沒有多少增長。日本「失去的十年」之說，亦已慢慢被改稱為「失去的三十年」。岸田文雄早前提出新資本主義，力主改善財富分配，顯然亦是要收拾伴隨安倍經濟學而來的副作用。而日本依靠量寬、低息的經濟困局亦難以持續，其政府在近期日元大幅貶值之時進退維谷，貿易逆差逐漸擴大，劍指更深層次的產業結構困局。

安倍晉三於2016年出席巴西里約奧運的閉幕禮，接過主辦奧運之棒，惟因新冠疫情而未能在任內見證東京奧運舉行。（Getty Images）

無論如何，安倍已經塑造了當今日本之政治經濟面貌，主導了日本過去十年以及一代人所置身的社會，其之於世界舞台的重要性亦絕不僅於其在里約奧運扮演馬里奧一幕。東亞地緣政治之走向、日本右翼思潮之起伏、官邸國會與霞關之平衡，以至日本經濟能否挺過危機，歷史很快將會親自來評價此一代人物。