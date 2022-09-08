安達臣道冧天秤｜香港不要「血汗工程」

秀茂坪安達臣道房協地盤星期三（9月8日）發生嚴重工業意外，一台塔式起重機（天秤）倒塌壓向貨櫃辦公室，釀成至少三人死亡、六人受傷。勞工及福利局局長孫玉菡於視察場地後向傳媒表示，勞工處初步懷疑是天秤基座出現問題，日後將循有關方向進行調查，同時又會向涉事地盤塔機發出「暫時停工通知書」，並對全港同類工程機器作出排查。



香港房屋協會發稿稱該資助出售房屋項目原本預計於2025年落成，並表示分別會向每位死者及傷者的家屬發放30萬元撫恤金及10萬元即時援助。有工程師指吊機底部工字鐵的位移情況似乎反映有人偷工減料或是監督、測試不力，也有意見認為天秤本身可能都存在着結構問題，惟現階段尚無任何確鑿證據支持任何說法，有待當局徹查。

職安罰則似無阻嚇效果

工程項目承建商精進建築成為其中一個社會焦點。根據由勞工處公告的職業安全及健康定罪紀錄，過去兩年它曾在將軍澳日出康城第八期、九龍灣香港郵政大樓、葵涌麗祖路公營房屋三處合計被判七次違反《工廠及工業經營條例》或其下規例，因此分別遭罰款3,000元至22,000元，其中在九龍灣的違規事項牽涉一名工人觸及電弧焊接設備破損電線而觸電死亡。

同屬興聯集團旗下、名字相近的精進建築工程，過去兩年也有七次違例記錄。當中有幾次跟精進建築違規牽涉相同案發地點，集團刊物亦將兩家子公司的完成項目合併開列。至於精進建築工程早前投得的屯門青山路「帝御．金灣」項目工程，地盤去年9月其實也發生過塔式起重機倒塌事故，但沒有引致任何人傷亡。

精進建築承建九龍灣宏展街「重置香港郵政總部」工程項目。（林振華攝）

像上述工程公司屢次違規、事故頻生的情況，在建造業界其實比比皆是。香港整體工業意外去年全年仍錄得3,109宗之多，不見怎麼減少，難免令人質疑現行規定阻嚇力度不足。上屆政府在2017年已承諾檢討職業安全及健康法的刑罰，但到今年5月才終於能提出法案，而且在議會仍遇到不少阻力、至今尚未通過。特別有牽涉死亡的公司近年仍獲批多項政府工務工程合約，當局應檢討有否以身作則，帶頭在審標時重視承建商的事故前科。

工地安全需要前線實踐

諷刺的是，前一個星期的8月29日至9月2日碰巧為發展局、建造業議會合辦的「建造業安全周」，負責事發地盤上一輪地基工程的公司剛獲得「公德地盤嘉許計劃」獎項，官員與業界代表們才談論完如何推廣工地安全文化，豈料同個地點隨即就來一場嚴重致命事故，不得不說現實狠狠地打了他們一巴掌。

在「建造業安全周」開始舉行的2012年，建造業全年職安意外數字已經是跟現時相差不大的3,160宗，然後到今天一直又是本港錄得最高致命個案及意外率的行業。另外，建築服裝設備營造商Workgear Guru去年發表了全球最佳建築工人地區排名，香港在125個國家或地區裏中處於第25位，其安全事故發生率更高達11%，比鄰近的新加坡（5%）、越南（7%）、中國（9%）、日本（10%）等地都要高。

再者，今次倒塌的塔機事發時沒有負重，又非處於惡劣天氣之下，受到突發因素影響的可能性較低，基座不穩定情況亦應該有跡可尋；加上工程自去年9月起就進行了好一段時間，天秤甚至同日更早時段也曾運作，此前負責操作或監察者如果具備充足安全意識，理應可以發現某些蛛絲馬跡，避免這次慘劇發生。

總而言之，港府與業界未來需要採取更積極措施，確保前線工程人員認真執行和監督每個工序步驟的安全要求。不過，針對今次意外調查，當局倒不能只關注承建商與工程人員，像精進建築與房協就項目預計竣工日期以及是否使用「組裝合成」建造方法就先後出現不同說法，而追趕工期、「組裝合成」正好便有機會加重員工或吊機的壓力，需要全面考慮才能探知事件真正成因，藉此預防再有「血汗工程」發生。