香港追落後不只靠開放

本港入境檢疫措施改行「0+3」後，行政會議召集人葉劉淑儀認為若疫情持續放緩，有條件在10月進一步放寬至「0+0」。葉劉提及在現時「0+3」安排下，旅客在到港首三天的「黃碼」限制了活動內容，包括不能出外用膳，也不能進入展覽、博物館、主題樂園等，影響了香港的競爭力。但若能放寬措施，吸引更多遊客訪港，她認為香港有條件追回落後。



無可否認，政府沒有停下開放步伐。11月初的國際金融領袖投資峰會，已邀得全球超過100多家金融機構共200個金融領袖人物參與。在金管局公布的日程中，首日行程包括了到M+博物館參觀。不管在「黃碼」之下，政府將如何安排這些金融領袖人物到訪M+，這個安排也說明了香港對於外地人的吸引力，必然包括了M+、故宮博物館等景點在內。在「0+3」安排下，遊客到埗後三天也無法到訪這些地方，競爭力的確有限。

特首李家超早前決定「0+3」安排在本周一（26日）便迅速實施，一個好處是在11月前也有五個星期觀察疫情發展。若沒有出現大規模反彈或壓垮醫療系統，政府在10月底前再進一步開放也有空間。

政府宣布9.26放寬入境檢疫「0+3」，灣仔入境處有不少市民到場辦特區護照。(梁晉穎攝)

取消檢疫後更需吸引遊客

取消抵港檢疫亦意味再沒有隔離人士入住本地酒店，加上市民出外旅行也不用回港隔離，選擇留港「staycation」的人自然較少，無可避免會令本地酒店業少了生意。然而，並非所有酒店都是檢疫酒店。例如第八輪指定檢疫酒店的數量為68間，而在「0+3」宣布之前，其中7間酒店與政府解約作為檢疫酒店。61間檢疫酒店提供約23,000間房，對比2021年統計處的數據的話，分別佔全港酒店及房間數19%及26%。而且根據旅遊業促進會總幹事崔定邦所指，自從8月中「3+4」檢疫隔離措施實施後，入住率大約只維持在50%左右，可見少了檢疫住客對酒店業的影響是局部的。

至於取消抵港檢疫後，多少香港人會減少「staycation」，目前未有數據參考。但同時香港恢復國際來往後，照道理也會多了商務客，有助平衡客源損失。若然政府真的在10月考慮開放至「0+0」，屆時必定會有更多外地遊客來港。要幫助酒店業補回損失，最重要的始終是旅遊以至香港整體是否吸引。

放寬檢疫隔離亦意味着不會再有隔離人士入住本地酒店，而向外開放後香港市民可以較自由地出外遊行，也可能影響了留港「staycation」的人數，無可避免會令本地酒店業少了一些生意。

匯率成推因素 針對客源下藥

故此比起一味要求開放，政府和社會更須積極增加香港旅遊業的優勢。尤其是今年以來，美元匯率一支獨秀，美匯指數已上升17.8%，港元匯價被拉升，可能打擊外地旅客來港的意欲。最近同樣開放旅遊的日本和台灣的貨幣兌美元則分別下跌了20.7%及13.0%，意味香港面對競爭激烈。商務客對於景點及匯率等因素不算敏感，但一般遊客比較看重。

2019年疫情前以度假為由到訪香港的過夜旅客中，內地以外近七成來自於東亞、南亞、東南亞等鄰近地區。香港要提高競爭力，必須針對地下藥，加強在這些地區作旅遊宣傳和合作，甚至特別設計旅遊主題路線等。開放措施要平衡防疫考慮，加強旅遊業以擴大經濟效益，卻是可以自由而為的。