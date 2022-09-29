「二十大」是否內地調整防疫政策的契機？
深圳市周一（26日）出現10宗本土感染病例，對部分地區進行靜態管理。網上有片段顯示，福田區沙尾村有居民因不滿安排而與警方發生衝突。
內地的防疫政策備受關注，傳媒人胡錫進近日直指愈來愈多人對於靜態管理手段感到不滿，但關於防疫政策的理性討論愈來愈少，發言趨極端化，認為專家應該主動多發言將討論引回理性。
內地的確部分民眾對於封控、不斷進行核酸檢測的不滿正在累積。適逢下月中中共中央將舉行第二十次全國代表大會（二十大），不少分析認為中央政府可能以此為契機調整「動態清零」的政策。
「二十大」在時間點上或許可以是契機，但中央政府的研判必然取決於更廣泛的因素，對疫情、民生、經濟等作通盤的考慮。
開放可能引起疫情反撲
首先，一旦開放會否出現爆發性感染，必然是首要考慮條件。不少數據都說明現時主流的Omicron變種的殺傷力已明顯降低，這可能有利內地放寬。但這並非唯一因素，因為病毒的傳播能力與殺傷力，與已確診人數及接種疫苗人數有關。
內地大部分人都未曾感染新冠。按衛健委數據最新的累計確診數約25萬，每十萬中只有0.18人確診，情況與今年初香港的情況相似。1月底時，香港累計13,000宗確診，每十萬人中1.7人確診。加上內地醫療資源普遍不足及分布不平均，一旦放寬防疫政策，會否發生像香港第五波疫情復的情況，醫療系統不堪重負及有大量死亡個案，肯定是中央政府所警惕的。
當然，疫情的情況還要看疫苗接種率。按國家衛健委8月9日的簡布數據反映，內地12.68億人（近90%）完成兩劑，但是10%沒接種人口即相當於約1.4億人，數目不少。而且，接種第三針加強針的只有8.2億人（58%）。其中，60歲以上老人完成兩針的為84.6%（2.26億），但完成加強針的比例為65.9%（1.76億）。中央若放寬措施，很可能先會積極提升接種率。
加上長新冠的問題也會影響到如何開放的判斷，中央政府必然會先盡量擴大疫苗接種、確保醫療資源有一定的承接能力，以及對香港等現有數據作深入研究。
要建立開放與經濟的辯證關係
平衡防疫政策的另一端，是維持靜態管理的經濟成本。內地與香港不一樣，經濟沒那麼依賴對外開放出入境。而且大陸不只有「內循環」，「外循環」的部分主要也是由貨物進出口主導，無須人員來往。內地疫情後的出口數據反映貨物貿易持續上升，2022年出口仍以雙位數百分點增長。需要人員來往的行業如對外旅遊業及金融業，在內地經濟的佔比較低，因此放寬出入境安排的經濟重重性不像香港那樣，算是次要因素。
相比外防輸入，更影響內地經濟的是內防擴散的靜態管理措施。民眾經常被迫在家，會影響正常的經濟活動，例如阻礙經濟活動和消費。但開放不當、引起大規模傳播及死亡，那同樣會令很多人不敢出外消費。因此，內地即使放寬疫情管控，必然也會維持着相當程度的管理措施，既為防疫也為經濟。
從今年的例子看，上海第二季的大規模封城令所有經濟活動長期停頓，肯定對經濟造成太大傷害；反之在疫情早期小規模而短暫的封控，代價相對較低。這也難怪很多地方政府都情願果斷疫情封控，避免出現如上海的情況。當然，過密的封控措施也對民眾生活和經濟帶來壓力，也因此內地在考慮是否對外開放出入境時，必然也會對防控措施的影響程度和頻密程度作通盤考慮。
香港與內地正朝逆向隔離推進，不少人更憧憬在「二十大」後會有進一步通關。從內地決策的角度出發，改變很可能不會「一刀切」，而是分階段進行開放管理，短期內可能先指定特定城市實行局部放寬，再以實際數據以科學方法分析，在放寬疫情防疫及促進經濟之間拿捏。香港對外改行「0+3」的防疫及經濟效果，必然也在全盤考慮之中。