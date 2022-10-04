「0+3」已經到來，「0+0」還會遠嗎？

「0+3」上星期一（9月26日）起實施，本港一周錄得輸入個案1652宗，機場抵港人次39283，即佔比4.21%。數字比起醫務衛生局局長盧寵茂推算的3%略為高，但本港整體疫情仍處於下行軌道。「0+3」實施一星期總共新增26026宗感染個案，按周下跌27%。



政府放寬至「0+3」，有人批評「黃碼」限制抵港人士外出用膳，不足以吸引旅客訪港。但在過去一周，外地旅客入境人次為3737，按周增加44%，與此前三周平均值比較亦上升35%，效果難以否定。當然，與新冠疫情前、2019年平均每星期的23萬相比，不足4千的數字仍然微不足道，這亦是為什麼希望政府早日放寬至「0+0」的呼聲甚高。

本地疫情緩和的兩個意義

要進一步放寬入境限制，不能只看經濟需要，還得平衡防疫效果。尤其是輸入個案佔比可能較原本估計為高，值得當局謹慎而為。可幸的是，另外兩組關鍵數字能給予樂觀理由。首先是本地感染個案下跌，「0+3」實施一周的本地個案總數為24374宗，按周減少3成。這說明輸入個案未至於造成本地疫情惡化，亦代表本港醫療體系有更大的能力應付輸入個案。

後者見於第二組關鍵數字：截至周日（10月2日）晚留醫人數1700人，危殆及嚴重患者59名，兩者按周分別減少17%及3成。盧寵茂曾經指出，醫療系統若能復常，政府會考慮進一步放寬。那麼未來留醫人數、重症人數等若能持續回落，香港大有可能實施「0+0」。坊間盛傳特首李家超或於10月19日發表《施政報告》時公布決定，這個推論不無道理，因屆時已有至少三星期的數據可作參考。

最小社會成本 最大防控成效

在逐步開放的過程中，社會各界的「叫價」也愈來愈多。除了放寬至「0+0」之外，也有人要求取消或放寬限聚令、安心出行、快速測試取代核酸檢測等。各界有各種訴求無可厚非，惟公共決策不能只看誰人聲大，必須以科學為本，平衡需要。用內地政府的指導原則而言，就是以最小的社會成本獲取最大的防控成效。當初推出限聚令、安心出行的原意是防止群組傳播、追蹤個案傳播鏈，而目前的防疫形勢已有所不同，措施是否有調整空間？但論到快速測試，其準確度明顯不及核酸檢測，後者的要求是否值得保留？類似問題不一而足，當局必須以充份數據說明。

再者，香港一天未能與內地通關，一天也不能稱之為復常。香港總商會總裁梁兆基亦指出，未能與內地完全通關便難以回復以往的營商條件。而考慮到內地的已感染率及第三針接種率皆低香港一截，即使如一些人所猜測或在「二十大」後放寬，只怕仍然會維持相當高的防疫標準。故此，香港不論為本地疫情抑或為與內地通關，也無條件放棄防疫，亦即俗稱的「躺平」。減低防疫的社會成本，絕不是放棄防控，兩者不能混為一談。