政策減不減辣　先問所為何事

有人要求樓市「減辣」，有人爭取防疫放寬，亦有人兩者皆望。就前者而言，行會召集人葉劉淑儀8月表示政府可以考慮放寬印花稅後，政商界要求「撤辣」呼聲不絕於耳，聲稱這對吸引人才至關重要。隨着樓價回落，一些人更借勢而為，要求政府全面放寬各種印花稅以提振樓市。



無可否認，美國聯儲局「收水」加上香港環境改變，非本地資金來港炒樓的誘因大減。此時若然放寬買家印花稅，反而可便利非本地人置業自住，並作為吸引人才的方法之一。然而，香港進一步放寬防疫政策在即，加上美聯儲或在明年加息見頂，屆時會否再有資金湧入，令本港樓市過熱，李家超當局亦不可不察。

低稅非唯一選擇 撤辣樓價未必平

社會上有一種說法認為香港作為國際都會，必須讓資金自由進入，樓價高昂也是必然結果。但以倫敦為例，外地人買樓也要繳交額外印花稅，更遑論英國的大學向外地生收取較高昂的學費，也完全無損其作為國際學術中心的地位。相反，難道英屬維京群島或者百慕達就是國際金融中心？與其只靠低稅，香港要做的其實是經濟轉型、產業升級。只要多幾間如騰訊、Google等大企業落戶香港，人才和資金自然也會跟隨而來。

人才是否來香港，當然也看居住成本。但若以為低稅就是低居住成本，那就是說得太過簡單。買家印花稅、額外印花稅和雙倍印花稅的推出背景是香港樓市過熱，出現大量投機買賣，令樓價急劇上升。措施若能壓抑或減慢樓價升幅，其實也是在調控居住成本，用「撤辣吸引人才」的邏輯來說，效果恰恰相同。以1000萬物業為例，單是加上買家印花稅和雙倍印花稅，要價就是1300萬，但若然完全「撤辣」、樓市再次過熱，1000萬的單位被炒起兩三成，置業成本隨時更加昂貴。

故此，「撤辣」和吸引人才並不能簡單地等同起來。額外印花稅能打擊投機炒賣，雙倍印花稅有助單位以置業自住優先，不論對於幫助市民置業抑或控制居住成本而言，兩者都有維持的需要。與此同時，香港若要吸引人才落戶，更需要的是高端產業、就業機會、經濟機遇，那是產業政策的範疇，無法由調整印花稅代勞。

目前除了抵港之外，入境人士在第二天、第四天及第六天亦要接受核酸檢測，立法會議員田北辰認為過嚴及不便。（資料圖片）

過時政策可檢討 棄守或適得其反

同樣道理，整個社會也期望百份百恢復國際往來，但這絕不等如只管撤銷防疫措施。對於後者，我們必須檢視政策的原意及作用。以限聚令為例，推出之時為2020年3月，當天香港錄得56宗確診個案已是破紀錄。當時的防疫目標是防止輸入個案造成群組傳播，限制四人或以上的聚集在當時而言有其需要。但如今隨着新冠病毒變種、本港已接種疫苗或曾確診人數佔大多數，防重症屏障已然建立，當初的四人限聚是否仍要維持，自然值得檢討。

至於安心出行，2020年11月推出之時尚未有疫苗通行證。如今後者已經廣泛應用，當相關處所有感染個案發生時，追蹤辦可以通過疫苗通行證的掃瞄紀錄，追蹤密切接觸者。同樣的，它的存留與否也應按着實際需要作檢討。

政府專家顧問劉宇隆在9月確診後表示，快速測試初時未必準確，會有假陰性結果，他自己做了三次快測才出現陽性結果。（資料圖片／李澤彤攝）

即使當局考慮取消兩者，我們也必須記得目標是在疫情可控的情況下便利社會復常。相反，若然完全放棄防疫，連必要的檢測也以「不便」為由而取消，一旦疫情再次失控、大爆發，最終只會是適得其反，令社會和經濟活動再次受阻。從這角度看，樓市和防疫是否「撤辣」的道理其實相同。前者的宗旨是控制居住成本，是否放寬印花稅得視乎能否達到此政策目標；後者的宗旨是令社會環境復常，防疫措施的去留得視乎能否令疫情長期可控。