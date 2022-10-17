二十大｜施政報告必須破解深層次矛盾和問題

中共總書記習近平發表「二十大」報告，其中提出「支持香港、澳門發展經濟、改善民生、破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題」。許多港府高官和建制派政黨成員，日前紛紛發文祝賀「二十大」順利召開，像行政長官李家超就說「應該認真學習『二十大』精神」。但我們必須先認清香港經濟社會發展中有什麼矛盾，不能停留於搬字過紙。



所謂破解「深層次」矛盾和問題，是指透過改革創新來破解現時矛盾與問題表象下的體制機制障礙與利益固化藩籬，並且重構出另一套有利經濟社會長遠發展的新制度和社會。不過，儘管有國家領導人三令五申，香港深層次矛盾、問題卻一直未見改善，而我們之所以會陷入這種窘局，主要原因正是一眾政治精英長期沒有正確理解它們的「深層次」特質。

正解理解深層之為深層

深層次矛盾、問題與一般矛盾、問題最大的不同之處，乃是後者僅限於發生在表面的小毛病，前者卻是制度與社會結構根深柢固的弊病，故此不能妄想單靠各種小修小補之法解決。本地的創科產業遲遲發展不起來，顯然不是因為沒有分劃充足用地，而是因為上下游產業鏈有欠完備、社會整體追求「快錢」多於深耕創新。至於各階層市民的貧富差距巨大，亦非單純局部基層人口收入不足所致，而是我們的社會制度在催使貧者愈貧、富者愈富。

習近平與李家超。（聯合採訪／美聯社）

習近平先前在「七一」講話說過「中央全力支持香港積極穩妥推進改革，破除利益固化藩籬」，結果治港者作出解讀時有意無意忽略後一句話，便是他們尚未理解社會問題和矛盾本質的最佳明證。反觀「二十大」報告回顧過去十年的內地形勢，提及「深層次體制機制問題和利益固化藩籬日益顯現」，準確認識既得利益與深層次問題密不可分，正正體現了陸、港兩邊管治者對社會矛盾、問題的認識水平落差。

再如近年香港面臨嚴重國家安全問題，「二十大」報告表示中央對此一問題研判卻是更深刻的「香港、澳門落實『一國兩制』的體制機制不健全」，所以才會有由中央出手制定《維護國家安全法》以及完善選舉制度等舉措，而不是像特區政府那樣單憑街頭武力鎮壓或其他短線手段來處理表面矛盾，而事態後續發展基本證明了此一針對「深層次」成因的做法十分正確，今天香港社會已經完全恢復和諧穩定。

問題矛盾經已積壓多年

可惜的是，當下香港仍然尚有大量深層次問題及矛盾等待解決。我們的金融、航運與貿易中心地位備受挑戰，四大支柱產業增長乏力、六大優勢產業發展遲緩。陸、港雙方不僅人民芥蒂猶存，還因疫下限制無從「通關」。政見分歧縱使是未再以暴力衝突的形式浮上枱面，但撕裂程度之大已經是沒有對話空間。反映貧富懸殊的堅尼系數則一年比一年高，教育更是面臨本地在學人數萎縮此一存亡危機。

這些深層次矛盾、問題近來也愈發引起北京方面關注。2005年底溫家寶便向上京述職的曾蔭權表示「仍有一些深層次的矛盾和問題尚未得到根本解決」，2012年胡錦濤亦對就任的梁振英說「要清醒地看到香港社會仍然存在一些深層次矛盾和問題」，2021年習近平聽取林鄭月娥視像述職後也重申落實全面管治權、維護憲制秩序後「各種深層次問題才能得到有效解決」。而來到今次「二十大」報告，終於上升到了在全國代表大會公開指摘的高度。

。（李家超fb片段截圖）

香港必須盡快破解這些問題、矛盾，唯一有效途徑則是直接撼動它們背後的制度結構和社會風氣，才有望能藥到病除。「二十大」報告說國家未來五年治理原則之一是「堅持深化改革開放。深入推進改革創新，堅定不移擴大開放，着力破解深層次體制機制障礙」，李家超即將發表其首份《施政報告》，我們期望他屆時能夠在這一點上也展示出學習「二十大」成果，用相同原則化解積壓了十多年的香港深層次問題、矛盾。