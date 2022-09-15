習近平疫情首外訪晤普京　與美國能否不冷戰也不熱戰？

國家主席習近平本周展開新冠疫情爆發後的第一次外訪，周三（14日）先國事訪問哈薩克，周四至周五（15至16日）到烏茲別克古城撒馬爾罕出席上海合作組織峰會，期間與俄羅斯總統普京會面。



在上合峰會舉行之前，克里姆林宮幕僚烏沙科夫透露中俄領導人將提及雙邊議程，以及包括烏克蘭及台灣在內的國際局勢，並形容會面在當前國際形勢下具有「特殊意義」。這是俄方首次在與中國關係中這麼高調提及台灣議題，也許意味了台灣問題將變得更為複雜。

上合組織將在9月15及16日於烏茲別克古城撒馬爾罕舉行。

台灣問題被放上討論檯

烏克蘭問題是已爆發的戰爭，俄羅斯和中國領導人見面時討論之也很正常。但台灣問題此刻只能算是灰犀牛，尚未成為真正的危機，二人的討論因而令人疑惑，是否意味着台海局勢將會迎來重大改變。其次，中方一向強調台灣問題是中國內政，不將台灣問題升級為國際問題，中國官員過去基本上只曾與美國這個干預台灣的搞事者公開討論台灣問題，而且立場不外乎是「台灣問題純屬中國內政」。7月底習近平與美國總統拜登的通話中討論佩洛西的訪台行程時，中方所陳述的立場也大致如此。因此俄羅斯提出討論台灣，的確不算尋常。

然而，美國近來開始為中國可能武統台灣而作準備。例如《2022年台灣政策法案》已通過參議院外交委員會，估計亦將得到參議院全體通過，如無意外將會獲得拜登簽署，美國將對台灣每年提供無償軍事援助，以及將台灣提升為「主要非北約盟友」的地位。除此之外，本周路透社也引述消息指美國正在考慮為防止大陸發動武統而考慮推出制裁，有傳台灣也正在遊說歐洲國家加入行列。

近年中俄軍事合作愈發緊密：圖為俄羅斯國防部9月15日在Telegram發布的影片截圖。俄國防部附文稱，俄中海軍戰艦正在太平洋水域展開聯合巡邏。（Telegram＠mod_russia）

台灣問題也許只是合作契機

考慮到中美在台灣問題的角力白熱化，中俄議程包括了台灣便不難理解。俄羅斯無疑切中了中國癢處，有意將烏克蘭與台灣兩個問題放到中俄合作的框架思考。中國會作出何種回應，以及如果雙方討論後會有何公開表述，都將為台海問題帶來啟示。

如果中國接受了在台灣問題上與俄羅斯有某程度合作，那可能是因為感受到西方陣營聯手行動帶來的壓迫，決定要建立陣營與西方對抗。中俄為主軸的反西方制裁聯盟很可能會有進一步合作，推出更多措施，例如早前俄羅斯提出過的「亞洲結算貨幣」倡議，便不是中國能獨力完成。也因此中俄兩國討論台灣問題，最終關切的並不單純只是台灣問題。

這將證明美國聯群結黨的霸權行為，只會令被打壓的「同路人」聯手反抗，最終只是強行將更多國家和資源引向兩極對抗，可能令國際形勢一發不可收拾。中國既然一直反對冷戰陣營對壘的老路，在中俄合作上亦必須有所堅持，不針對第三方以及不以意識形態對抗為合作目的。我們不應忘記，第一次世界大戰的濫觴不過是奧地利王儲被行刺，卻引起歐洲全域大戰。歐洲已經捲入了烏克蘭衝突，問題尚未解決，世界現在又可能要為台灣問題被拉上另一輛戰爭的列車。如何才能為台海局勢降溫，值得各國反思。