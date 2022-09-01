融入國家發展大局的重點在主動

國務院副總理韓正星期三（8月31日）在「一帶一路高峰論壇」上指出，香港同時是共建「一帶一路」倡議的「積極參與者」、「貢獻者」和「受益者」，並且重申中央將會長期堅持「一國兩制」方針，以及支持香港「長期保持獨特地位和優勢」、「積極參與和助力『一帶一路』建設」。



除此之外，韓正又對香港如何更好參與「一帶一路」倡議提出「四點希望」：一是「繼續主動作為，推動與共建國家開展更多務實合作」，二是「做強專業服務，打造『一帶一路』綜合服務平台」，三是「加強人文交流，促進『一帶一路』沿線民心相通」，四是「深化與內地合作，更加積極主動融入國家發展大局」。

參與「一帶一路」落力不足

雖然韓正講話表面上肯定了香港「積極與共建國家商簽合作協議，開展貿易投資合作、服務標準聯通、國際金融合作和人文交流」等工作，但實際上本港近年參與「一帶一路」倡議成績難言理想，甚至不無固步自封之嫌。行政長官《施政報告》內容相關段落就一年比一年簡短，而金融發展局近年的調查亦反映業界普遍認為聚焦粵港澳大灣區機遇即可、毋須更多參與「一帶一路」。

另外，港府於2018年就提出計劃在曼谷、杜拜、莫斯科、孟買和首爾五個城市設立新的經濟貿易辦事處，這些城市全部都是位於「一帶一路」沿線國家，商經局官員當時也說相關方案有助充分把握國家「一帶一路」建設帶來的重大機遇。豈料幾年時間過去，它們全部還是繼續籌備當中，沒有任何一個能夠正式成事。

「一帶一路」專員負責領導商經局轄下的「一帶一路」辦公室，推展香港參與「一帶一路」建設的工作。（資料圖片）

至於自2016年在商務及經濟發展局下設立的「一帶一路」辦公室，儘管近年其人手編制及預算開支不斷擴張，但每年它主要都只是負責舉辦寥寥可數的幾個活動而已，而且像今次的「一帶一路高峰論壇」那樣開始逐步沾染「行禮如儀」色彩，對真正推進香港各界全面參與「一帶一路」建造未必有很大助力。

強調「主動」提醒港府有為

值得注意的是，韓正今次的「四點希望」兩次提及了「主動」一詞，而國家主席習近平講話在先前「七一」講話裏，也是希望香港「主動」對接國家戰略。這點其實正正切中港府官員行事最大弊病：許多事情都要被動地等到問題爆發或是上級命令才會去積極處理，而不是主動履行作為管治者的責任自行尋找、發現和解決問題。

再者四年前習近平在北京會見港澳各界訪問團，亦提出過希望港澳做好四項「更加積極主動」，當中也有韓正這次說的「更加積極主動融入國家發展大局」，可是中央官員此後一再對香港提出相似的要求，剛好說明他們眼中香港在這方面仍然做得不夠。尤其比對中央曾在其他場合認同港方已有採取一些「積極措施」，可見這段話的重點同樣是「更加積極主動」。

國家主席習近平的七一講話，強調香港的獨特性和優勢。（資料圖片／聯合採訪）

「一帶一路」倡議是國家的重要策略，而特區政府亦一早跟國家發展和改革委員會簽署《支持香港全面參與和助力「一帶一路」建設的安排》，同時《粵港澳大灣區發展規劃綱要》也明言大灣區整體戰略定位是「一帶一路」建設的重要支撐。香港社會應當慎防跌入將融入國家發展大局等同放棄對外的誤區，政府尤其需要考慮如何更加積極主動抓緊「一帶一路」機遇。