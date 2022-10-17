二十大｜中國特色社會主義說明發展不能教條化

本周日（16日），中共的二十次全國代表大會（下簡稱「二十大」）於北京開幕，本次大會的主題是「高舉中國特色社會主義偉大旗幟，全面貫徹新時代中國特色社會主義思想」。黨總書記及國家主席習近平在開幕報告時，總結並肯定了過去兩次大會十年的工作後，便開始闡述作為今屆主題的中國特色的社會主義。



中國特色社會主義的兩個特色

眾所周知，中國是社會主義國家，而社會主義的根本則是馬克思主義。習近平解釋，中國要堅持馬克思主義為指導，但卻並非要「背誦和重複其具體結論和詞句」、把它「當成一成不變的教條」，而是要運用其科學世界觀及方法論，基於現實、與時俱進作現代化的實踐。

中共二十大正式開幕，習近平發表講話。（央視網截圖）

而所謂的中國特色社會主義有兩個重要的特點。其一是，它是專門用於處理中國問題的方法。中國特色社會主義將馬克思主義精神與中國文化和價值觀融合，實事求是地處理中國應該如何達到現代化的大哉問。正如習近平所說，中國的問題「必須從中國基本國情出發，由中國人自己來解答」。第二個特點是中國不盲目跟從以往的老路。中國踐行社會主義並非指中國完全按照着以往馬列思想的教條、又或是冷戰時蘇聯或是其他社會主義國家的的例子走老路，而是要走出一條自己的路。這亦即是習近平所講「不能刻舟求劍、封閉僵化，也不能照抄照搬，食洋不化」。

中國式現代化的因時制宜

當下世界正面臨百年未有之大變局，自十八大以來十年國內國外局勢急速變化，中國特色社會主義既然是因時制宜，現代化的內容亦需要有所改變。二十大的報告延續了以往的內容，劃定了社會主義現代化的兩個階段，進一步將其內容簡化為五個重點方向，分別是實現人口規模的巨大的現代化、實現共同富裕的現代化、物質文明和精神文明協調的現代化、自然和諧共生的現代化、以及走和平發展道路的現代。

鄧小平時推動改革開放便體現了中國特色現代化。

中國推動中國特色現代化的過程，是本着社會主義的理念進行。例如中國一直堅持的脫貪攻堅、共同富裕、房住不炒、反對壟斷，又或甚至是動態清零政策也好，背後的理念都是改變分配結構、收窄貧富懸殊、提倡社會公義、確保所有人民能過上有尊嚴的生活。但同時，推動社會主義理念必須以中國社會現時的實態為藍本。中國人口規模巨大是中國的社會現實，照搬其他地區的制度不見得就會行得通。又例如，雖然社會主義強調分配，但過去的經驗已說明共產均富不鼓勵生產力，造成「做又36，唔做又36」的現象。因此，中國推動共同富裕政策除了追求分配上的公平正義外，卻又強調其並不等於均富，而是壯大社會中產，減少極端情況，並堅持按勞分配的基本精神。

香港人或以西方理論為中心的人在理解中共時，盲點是他們往往認為一種思想代表一定的既有模式，而堅持某種主義，不管是「社會主義」，「資本主義」，又或是民主也好，便代表一定要按着一條教科書式的道路前進。不少香港人總以為現代化和民主政治只有西方那一套模板，也有很多人以為中國改革開放便代表中國放棄社會主義，正正是落入這個思想的局限中。

另一方面，既然中國特色社會主義是因應中國國情而設，這亦說明了為何國家會支持香港繼續實行「一國兩制」。香港與內地有着非常不同的歷史背景，社會結構與問題實在差異，將內地的那一套照搬至香港效果亦不會理想。反過來說，香港行「一國兩制」中所指的「資本主義」，也不應該是教條式的資本主義，而是應該因時制宜、能針對現有的問題作出解答。就好像才上任不過兩個月的英國首相卓慧思，其執政理念便是復辟40年前戴卓爾夫人時代的那種資本主義，結果政策引起巨大不滿。因此，香港的為政者必須有自己的想法，就香港的情況作施政，不應只是對其他方向照抄照搬，這正是所謂的「學而不思則惘」。